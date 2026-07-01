МУРСИЛИС I
Мурсилис I (1620—1590-е до н. э.) — древнехеттский царь (см. Хатти), внук первого исторически засвидетельствованного хеттского правителя Хаттусилиса I.
МУРСИЛИС I (Мурсили I) - хеттский царь рубежа XVII-XVI веков до нашей эры.
Внук Хаттусилиса I, усыновлённый им и назначенный наследником престола (зафиксировано в так называемом Завещании Хаттусилиса). При Мурсилисе I хетты во время похода в Сирию разгромили Халап - столицу Ямхада, захватили и разграбили Вавилон, свергнув Самсудитану - последнего царя Старовавилонской династии.
Вёл также военные действия против хурритов. По возвращении в Хаттусас Мурсилис I пал жертвой заговора, организованного Хантилисом (мужем его сестры), занявшим после него престол. Смерть Мурсилиса I привела к серии дворцовых переворотов и ослаблению Хеттского царства.