МУРСИЛИС I Мурсилис I (1620—1590-е до н. э.) — древнехеттский царь (см. Хатти), внук первого исторически засвидетельствованного хеттского правителя Хаттусилиса I.

МУРСИЛИС I (Мур­си­ли I) - хетт­ский царь ру­бе­жа XVII-XVI веков до нашей эры.

Внук Хат­ту­си­ли­са I, усы­нов­лён­ный им и на­зна­чен­ный на­след­ни­ком пре­сто­ла (за­фик­си­ро­ва­но в так называемом За­ве­ща­нии Хат­ту­си­ли­са). При Мурсилисе I хет­ты во вре­мя по­хо­да в Си­рию раз­гро­ми­ли Ха­лап - сто­ли­цу Ям­ха­да, за­хва­ти­ли и раз­гра­би­ли Ва­ви­лон , сверг­нув Сам­су­ди­та­ну - по­след­не­го ца­ря Ста­ро­ва­ви­лон­ской ди­на­стии.

Вёл так­же во­енные дей­ст­вия про­тив хур­ри­тов. По воз­вра­ще­нии в Хат­ту­сас Мурсилис I пал жерт­вой за­го­во­ра, ор­га­ни­зо­ван­но­го Хан­ти­ли­сом (му­жем его се­ст­ры), за­няв­шим по­сле не­го пре­стол. Смерть Мурсилиса I при­ве­ла к се­рии двор­цо­вых пе­ре­во­ро­тов и ос­лаб­ле­нию Хетт­ско­го цар­ст­ва.