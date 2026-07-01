МУРОМСКОЕ КНЯЖЕСТВО Муромское княжество — удельное княжество в составе Древнерусского государства со столицей в г. Муром.

Муромское княжество — удельное княжество в составе Древнерусского государства со столицей в г. Муром. Впервые муромские земли были переданы как княжеский стол на рубеже X—XI вв. младшему сыну Владимира I — Глебу (см. Борис и Глеб ). В конце XI в. вместе с рязанскими землями вошло в состав Муромо-Рязанского княжества, ставшего владением Ярослава Святославича и его потомков. Однако углубление процессов феодальной раздробленности привело во 2-й половине XII в. к разделу этого княжества на два: Муромское и Рязанское. С этого времени муромские князья находились в орбите верховной власти владимирских великих князей.

В XIII в. М. к. был нанесен серьезный ущерб сначала монгольским нашествием (в том числе зимой 1239/1240 был разорен и сожжен Муром), затем карательными походами Золотой Орды , а также в ходе усобиц, сопровождавших борьбу Андрея Александровича Городецкого за владимирский великокняжеский престол (включая опустошение «Дюденевой ратью» в 1293). Стабилизация внутреннего положения в М. к. приходится на время правления князя Юрия Ярославовича (1345—1355), отмеченного активным строительством, прежде всего в столице — г. Муроме. Однако укрепление М. к. противоречило интересам великих князей Владимирских, которые видели в нем важный стратегический форпост на подступах к Владимиру и Москве. Они сумели, начиная с середины XIV в., включить М. к. в сферу своего политического влияния, о чем свидетельствует участие войск муромских князей в военных походах московских правителей (например, Дмитрия Ивановича Донского на Новгород в 1386—1387). В 1392 великий князь Московский Василий I Дмитриевич получил от хана Тохтамыша ярлык на М. к., где, согласно одной из гипотез, к 1390 пресеклась собственная княжеская династия. На рубеже XIV—XV вв. его территория окончательно вошла в состав Московского великого княжества .

Лит. : Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858; Фетищев С. А. К вопросу о присо­единении Мурома, Мещеры, Тарусы и Козельска к Московскому княжеству в 90-е гг. XIV в. // Российское государство в XIV—XVII вв. СПб., 2002. С. 31—39; Кузьмин А. В. Рязанские, пронские и муромские князья в XIII — середине XIV в. // Записки отдела рукописей РГБ. Вып. 53. М., 2008. С. 35—60. Н. В. Татарчук.