МУРОМСКО-РЯЗАНСКАЯ ЗЕМЛЯ Муромско-Рязанская земля (Муромо-Рязанская земля) — историческая область на востоке Древнерусского государства с центром в г. Муроме.

Муромско-Рязанская земля (Муромо-Рязанская земля) — историческая область на востоке Древнерусского государства с центром в г. Муроме. Располагалась в бассейне Средней Оки и еe притоков (Мотры, Пры, Велетьмы). На севере и юго-западе граничила с другими древнерусскими землями: Суздальской и Черниговской, на востоке — с зоной расселения черемисов (мари) и мокши (мордвы), на юге — с кочевьями половцев .

В середине I тысячелетия н. э. на территории М.-Р. з. жили финно-угорские (поволжско-финские) племена, в том числе мурома, меря, мещера. К VI—VIII вв. исследователи относят начало постепенного проникновения в эти слабозаселенные земли восточных славян (племен кривичей, дреговичей, радимичей, вятичей), к XI—XII вв. ассимилировавших автохтонов. Этот процесс привел, по мнению В. В. Седова, к формированию двух особых этноплеменных групп: упомянутой Повестью временных лет (ПВЛ) под 862 муромы, заселившей Муромскую землю, и части древнерусского населения, ареалом проживания которого стало сформировавшееся несколько позднее (к XI в.) ядро будущей Рязанской земли. Походы князей Святослава и Владимира I во 2-й половине X в. включили эти территории в сферу влияния Древней Руси, что в первую очередь выражалось в выплате ей местным населением дани. В 988 Владимир, вероятно, стремясь укрепить кон­троль центра над дальней периферией, отправил княжить в муромские земли своего младшего сына Глеба (см. Борис и Глеб ). После его гибели (1015) в Муром был поставлен великокняжеский наместник. С 1024 М.-Р. з. вошла в состав Черниговского княжества , а в конце XI — начале XII в. выделилась в удельное Муромское княжество , закрепившееся за Ярославом Святославичем и его потомками.

Главным центром М.-Р. з. первоначально являлся основанный на берегу р. Оки Муром. К XI в. это укрепленное поселение, которое упоминается в ПВЛ под 862 в числе мест, подвластных Рюрику после его призвания, превратилось в город с развитым ремеслом, где, по свидетельствам древнерусских литературных памятников, существовало народное собрание — вече. Процветанию Мурома способствовало его расположение на одном из ответвлений торгового пути, связывавшего Скандинавию и Древнюю Русь с Булгарией Волжско-Камской . Позднее появляются другие города: Рязань Старая (середина XI в., со временем ставшая более важным центром, чем Муром), Переяславль-Рязанский (ныне Рязань, конец XI в.), Коломна (XII в.), Пронск (XII в.), что отражает процесс постепенного освоения окраинных земель на восточной границе Древнерусского государства.

Лит. : Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858; Седов В. В. Древнерусская народность. М., 1999. С. 251—252; История Мурома и Муромского края с древнейших времен до конца двадцатого века. Муром, 2001; Кривошеев М. В. Муромо-Рязанская земля: Очерки социально-политической истории XI — начала XIII в. по материалам повестей. Гатчина, 2003; Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы. М., 2005. Н. В. Татарчук.