МУРОМЦЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
МУРОМЦЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский юрист, государственный и политический деятель, публицист, статский советник (1883 год), дворянин.
Окончил юридический факультет Московского университета (1871 год), в Гёттингенском университе слушал лекции Р. фон Иеринга (1873-1874 годы), который оказал на него большое влияние. Приват-доцент (1875-1877 годы), экстраординарный (1877-1878 годы), ординарный (1878-1884 годы) профессор кафедры римского права Московского университета; проректор Московского университета (1881 год).
Задачу российских правоведов видел в борьбе за права личности, защите её от «безраздельного владычества госсударственных начал», в воспитании правосознания общества. Выступал за расширение сферы компетенции суда присяжных, считал необходимым его применение и в гражданском процессе.
В 1880 году вместе с А.И. Чупровым и В.Ю. Скалоном направил министру внутренних дел М. Т. Лорис-Меликову записку «О внутреннем состоянии России весною 1880 года» (опубликовал в 1881 году в Берлине под названием «В первые дни министерства М. Т. Лорис-Меликова»), ставшую одним из источников так называемой Конституции Лорис-Меликова.
В 1884 году уволен из Московского университета как политически неблагонадёжный. В 1884-1910 годах (с перерывами) занимался адвокатской практикой, товарищ председателя Московского совета присяжных поверенных (1890-1905 годах). Преподавал в Александровском лицее в Санкт-Петербурге (1886-1910 годы, с перерывами). В 1902 году читал лекции в Русской высшей школе общественных наук в Париже, организованной М.М. Ковалевским.
Участник земского движения, член Союза земцев-конституционалистов, один из основателей и разработчиков программы Конституционно-демократической партии, с 1905 года член её ЦК. В конце 1905 - начале 1906 года по приглашению председателя Совета министров С.Ю. Витте участвовал в обсуждении проекта положения о выборах в Государственную думу и проекта Основных государственных законов Российской империи, выступал сторонником всеобщего избирательного права.
Депутат 1-й Государственной думы (1906 год), почти единогласно (426 голосов против 10) избран её председателем. Входил в масонскую ложу Думы. Большое внимание уделял формированию парламентской этики. Совместно с М.Я. Острогорским подготовил «Правила внутреннего распорядка Государственной думы» (опубликовано в 1907 году). После роспуска Думы председательствовал на собрании депутатов в Выборге, покинул его, не дождавшись окончательной редакции Выборгского воззвания, подписал его позднее в Санкт-Петербурге, за что по приговору суда отбыл 3-месячное тюремное заключение.
Сверхштатный профессор кафедры гражданского права Московского университета (1906-1910 годы), преподавал также в Московском коммерческом институте (1908-1910 годы), Демидовском юридическом лицее в Ярославле (1907 год), на Московских высших женских курсах (1909-1910 годы). Член Попечительского совета и лектор Московского горного народного университета имени А.Л. Шанявского (1908-1910 годы).
Главный редактор журнала «Юридический вестник» (1879-1892 годы). Член редакции Энциклопедического словаря братьев Гранат (1891-1910 годы). Председатель Московского юридического общества (1880-1899 годы). Член-учредитель Московского психологического общества (1885 год). Член Общества деятелей периодической печати и литературы (1907 год). Один из организаторов Общества мира в Москве (1909 год). Гласный Московского и Тульского губернских земских собраний (1881-1906 годы, с перерывами), Московской городской думы (1889-1893, 1897-1906 годы).
Жена Муромцева, Мария Николаевна Климентова-Муромцева [04.01.1857-25.01.1946 годы], оперная певица (лирико-драматическое сопрано), солистка Большого театра в Москве (1880-1889 годы), профессор Московской консерватории (1890-1917 годы), с 1920 года в эмиграции в Париже.