МУРОМЦЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

МУРОМЦЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - российский юрист, государственный и политический деятель, публицист, статский советник (1883 год), дво­ря­нин.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1871 год), в Гёт­тин­ген­ском университе слу­шал лек­ции Р. фон Ие­рин­га (1873-1874 годы), ко­то­рый ока­зал на не­го боль­шое влия­ние. При­ват-до­цент (1875-1877 годы), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (1877-1878 годы), ор­ди­нар­ный (1878-1884 годы) профессор ка­фед­ры рим­ско­го пра­ва Московского университета; про­рек­тор Московского университета (1881 год).

За­да­чу российских пра­во­ве­дов ви­дел в борь­бе за пра­ва лич­но­сти, за­щи­те её от «без­раз­дель­но­го вла­ды­че­ст­ва госсударственных на­чал», в вос­пи­та­нии пра­во­соз­на­ния об­ще­ст­ва. Вы­сту­пал за рас­ши­ре­ние сфе­ры ком­пе­тен­ции су­да при­сяж­ных, счи­тал не­об­хо­ди­мым его при­ме­не­ние и в гражданском про­цес­се.

В 1880 году вме­сте с А.И. Чу­про­вым и В.Ю. Ска­ло­ном на­пра­вил министру внутренних дел М. Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ву за­пис­ку «О внут­рен­нем со­стоя­нии Рос­сии вес­ною 1880 года» (опубликовал в 1881 году в Бер­ли­не под названием «В пер­вые дни ми­ни­стер­ст­ва М. Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ва»), став­шую од­ним из ис­точ­ни­ков так называемой Кон­сти­ту­ции Ло­рис-Ме­ли­ко­ва.

В 1884 году уво­лен из Московского университета как по­ли­ти­че­ски не­бла­го­на­дёж­ный. В 1884-1910 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, то­ва­рищ председателя Московского со­ве­та при­сяж­ных по­ве­рен­ных (1890-1905 годах). Пре­по­да­вал в Алек­сан­д­ров­ском ли­цее в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1886-1910 годы, с пе­ре­ры­ва­ми). В 1902 году чи­тал лек­ции в Русской выс­шей шко­ле об­щественных на­ук в Па­ри­же, ор­га­ни­зо­ван­ной М.М. Ко­ва­лев­ским.

Уча­ст­ник зем­ско­го дви­же­ния, член Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов, один из ос­но­ва­те­лей и раз­ра­бот­чи­ков про­грам­мы Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, с 1905 года член её ЦК. В конце 1905 - начале 1906 года по при­гла­ше­нию председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров С.Ю. Вит­те уча­ст­во­вал в об­су­ж­де­нии про­ек­та по­ло­же­ния о вы­бо­рах в Государственную ду­му и про­ек­та Ос­нов­ных государственных за­ко­нов Российской им­пе­рии, вы­сту­пал сто­рон­ни­ком все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва.

Де­пу­тат 1-й Государственной ду­мы (1906 год), поч­ти еди­но­глас­но (426 го­ло­сов про­тив 10) из­бран её пред­се­да­те­лем. Вхо­дил в ма­сон­скую ло­жу Ду­мы. Боль­шое вни­ма­ние уде­лял фор­ми­ро­ва­нию пар­ла­мент­ской эти­ки. Совместно с М.Я. Ост­ро­гор­ским под­го­то­вил «Пра­ви­ла внут­рен­не­го рас­по­ряд­ка Го­су­дар­ст­вен­ной ду­мы» (опубликовано в 1907 году). По­сле рос­пус­ка Ду­мы пред­се­да­тель­ст­во­вал на со­б­ра­нии де­пу­та­тов в Вы­бор­ге, по­ки­нул его, не до­ж­дав­шись окон­ча­тель­ной ре­дак­ции Вы­борг­ско­го воз­зва­ния, под­пи­сал его позд­нее в Санкт-Пе­тер­бур­ге, за что по при­го­во­ру су­да от­был 3-ме­сяч­ное тю­рем­ное за­клю­че­ние.

Сверх­штат­ный профессор ка­фед­ры гражданского пра­ва Московского университета (1906-1910 годы), пре­по­да­вал так­же в Московском ком­мерческом институте (1908-1910 годы), Де­мидов­ском юри­дическом ли­цее в Яро­слав­ле (1907 год), на Московских выс­ших жен­ских кур­сах (1909-1910 годы). Член По­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та и лек­тор Московского горного на­род­но­го университета имени А.Л. Ша­няв­ско­го (1908-1910 годы).

Главный ре­дак­тор журнала «Юри­ди­че­ский вест­ник» (1879-1892 годы). Член ре­дак­ции Эн­цик­ло­пе­дического сло­ва­ря брать­ев Гра­нат (1891-1910 годы). Председатель Московского юри­дического общества (1880-1899 годы). Член-уч­ре­ди­тель Московского пси­хо­ло­гического общества (1885 год). Член Общества дея­те­лей пе­рио­дической пе­ча­ти и литературы (1907 год). Один из ор­га­ни­за­то­ров Общества ми­ра в Мо­ск­ве (1909 год). Глас­ный Московского и Туль­ско­го гу­берн­ских зем­ских со­б­ра­ний (1881-1906 годы, с пе­ре­ры­ва­ми), Московской городской ду­мы (1889-1893, 1897-1906 годы).

Же­на Муромцева, Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на Кли­мен­то­ва-Му­ром­це­ва [04.01.1857-25.01.1946 годы], опер­ная пе­ви­ца (ли­ри­ко-дра­ма­тическое со­пра­но), со­ли­ст­ка Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве (1880-1889 годы), профессор Московской консерватории (1890-1917 годы), с 1920 года в эмиг­ра­ции в Па­ри­же .