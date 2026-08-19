МУРОМЦЕВ, СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ Муромцев, Сергей Андреевич (23.09[05.10].1850, Санкт-Петербург — 04[17].10.1910, Москва) — российский политик и правовед.

Муромцев, Сергей Андреевич (23.09[05.10].1850, Санкт-Петербург — 04[17].10.1910, Москва) — российский политик и правовед. Дворянин. В 1871 окончил юридический факультет Московского университета и оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Слушал лекции в Лейпцигском и Гёттингенском университетах. В 1875 защитил магистерскую диссертацию «О консерватизме римской юриспруденции: Опыт по истории римского права». Приват-доцент. В 1877 защитил докторскую диссертацию «Очерки общей теории гражданского права». В 1878—1884 — ординарный профессор Московского университета. В 1878—1892 — член редакции журнала «Юридический вестник». В 1880—1899 — председатель Московского юридического общества. В 1881 — проректор Московского университета. В 1880 вместе с В. Ю. Скалоном и А. И. Чупровым направил М. Т. Лорис-Меликову записку «О внутреннем состоянии России весною 1880 года», которая предлагала создать законосовещательный представительный орган из представителей земств. Записка, повлиявшая на позицию Лорис-Меликова, получила хождение в рукописном виде и была опубликована за границей. В 1881—1884, 1889—1893, 1897—1908 — гласный Московской городской думы. С 1884 — присяжный поверенный Московской судебной палаты; с 1887 — член совета присяжных поверенных; в 1890—1905 — товарищ председателя совета присяжных поверенных Московской судебной палаты. Участник Союза земцев-конституционалистов в 1903, выступал за создание представительного органа власти. Один из создателей Конституционно-демократической партии в 1905, член ее ЦК. С 1906 — ординарный профессор юридического факультета Московского университета, преподавал также и в других учебных заведениях. Один из авторов проекта «Основного закона Российской империи». В 1906 — председатель I Государственной думы Российской империи . После ее роспуска подписал Выборгское воззвание с призывом к ненасильственному сопротивлению, неуплате налогов и отказу от призыва на военную службу, за что был приговорен к трехмесячному заключению, которое отбывал в мае—августе 1908.

Соч. : Римское право, как предмет науки. М., 1875; Очерки общей теории гражданского права. М., 1878; Гражданское право древнего Рима. М., 1880; Основы гражданского права. Человек и общество. М., 1908; Статьи и речи. В 5 вып. М., 1908—1910; Определение и основное разделение права. СПб., 2004.

Лит .: Сергей Андреевич Муромцев: Сборник статей. М., 1911; Зорькин В. Д. Муромцев. М., 1979; Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Российские правоведы XVIII—XX веков: Очерки жизни и творчества. Т. 2. М., 2007. А. В. Шубин.