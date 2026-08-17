МУРОМА
МУРОМА - финно-угорский народ, живший в нижнем течении реки Ока. Cоседcтвовал c родственными мордвой, мещерой, мерей.
Имел «язык свой», платил дань русским князьям. Селища и могильники VII - начала XI веков известны по обоим берегам реки Ока на территории площадью 360 км2. Их наибольшая концентрация приходится на бассейны рек Илевна и Ушна в окрестностях города Муром (в его исторической части обнаружены культурный слой двух поселений и могильник). Поселения располагались в удобных для земледелия местах с пологим рельефом. Единственное укреплённое поселение - городище у села Чаадаево Муромского района Владимирской области, было, очевидно, центральным для всей территории.
Могильники - грунтовые, с трупоположениями, реже трупосожжениями, как правило, располагались близ одного или нескольких поселений. Известны также захоронения лошадей в могилах и отдельных ямах. Некоторые могильники существовали на протяжении нескольких столетий и насчитывали сотни погребений.
Материальная культура в основных элементах схожа с культурой других финно-угорских народов Поочья и Поволжья. Керамика лепная неорнаментированная, обычно с гладкой, иногда с лощёной поверхностью. Орудия и оружие представлены ножами с прямой спинкой, топорами-кельтами, ромбовидными наконечниками стрел и копий.
Специфику костюма определяли многочисленные металлические детали убора, изготовленные преимущественно из медных сплавов: гривны, спиральные браслеты, перстни, разнообразные шумящие подвески и застёжки с привесками в форме трапеций или утиных лапок.
Женский головной убор отличал дугообразный жгут из бронзовой проволоки на плотной основе. Этноопределяющими украшениями принято считать также проволочные височные кольца с соединением концов с помощью крючка и щитка с отверстием (встречались и у мордвы). Бытовали шумящие коньковые и треугольные подвески (аналогичны известным у мери и мордвы).
Расцвет традиционной культуры пришёлся на IX - 1-ю половину X веков. Позднее в обиходе получили распространение различные предметы древне-русского облика, булгарская и древне-русская керамика, произошло упрощение традиционного костюма, в погребальной обрядности появились черты христианства.
В хозяйстве наряду с земледелием и животноводством сохраняли значение охотничий и рыболовный промыслы, существовали кузнечное и бронзолитейное ремесло. Внешние связи, обусловленные выгодным географическим положением в системе Волжского и Донского (соединял бассейн Дона с притоками Оки) торговых путей, документируются находками восточных серебряных монет, в том числе кладов.
В погребениях и на поселениях встречаются импортные изделия, происхождение которых связано с культурами от Кавказа и Причерноморья до Скандинавии. Для IX-X веков в торговле очевидна ведущая роль Булгарии Волжско-Камской.
Во 2-й половине X века на территории расселения народа возник древне-русский город Муром. Мурома была ассимилирована восточно-славянским населением, её археологические памятники позднее середины XI века неизвестны. Древне-русские посёлки и курганные могильники часто располагались на месте или поблизости от прежних муромских.