МУРНЕР ТОМАС
МУРНЕР ТОМАС - немецкий писатель, богослов.
Писал на немецком и латинских языках. С 1490 года в ордене францисканцев; изучал право и теологию в университетах Фрайбурга, Парижа, Кракова, Праги, Страсбурга и Базеля; в 1513-1514 годах настоятель францисканского монастыря в Страсбурге.
В 1523 году по приглашению Генриха VIII посетил Англию. В 1525 году проповедник в Люцерне (Швейцария); в 1529 году под давлением реформатов вернулся в Оберенхейм.
Печатался с 1499 года: трактат «Инвектива против астрологов» («Invectiva contro Astrologos»). От раннего увлечения гуманизмом Мурнер под влиянием средневековой сатиры и «Корабля дураков» С. Бранта обратился к традициям народной «литературы о дураках»: сатиричные стихи «Заклятие дураков» («Narrenbeschwörung», 1512 год), «Цех плутов» («Der Schelmen Zunft», 1512 год), «Швиндельсхеймская мельница» («Die Mühle von Schwindelsheim», 1515 год), где обличаются пороки различных сословий; антифеминистическая сатира «Лужок дураков» («Geuchmatt», 1519 год).
Заимствуя у Бранта принцип каталогизации всех видов человеческой глупости, Мурнер превзошёл его выразительностью образов и остротой социальной критики. Опубликовал ряд направленных против реформы М. Лютера полемических сочинений, в том числе стихотворный памфлет «О большом лютеровском дураке…» («Von dem großen Lutherischen Narren…», 1522 год).
Перевёл на немецкий язык «Энеиду» Вергилия (1515 год). Мурнер ошибочно приписывалось также авторство народной книги о Тиле Уленшпигеле (1510-1511 годы).