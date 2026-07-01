МУРНЕР ТОМАС

МУРНЕР ТОМАС - немецкий писатель, богослов.

Пи­сал на немецком и латинских язы­ках. С 1490 года в ор­де­не фран­цискан­цев; изу­чал пра­во и тео­ло­гию в университетах Фрай­бур­га, Па­ри­жа, Кра­ко­ва, Пра­ги, Страс­бур­га и Ба­зе­ля; в 1513-1514 годах на­стоя­тель фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря в Страс­бур­ге.

В 1523 году по при­гла­ше­нию Ген­ри­ха VIII по­се­тил Анг­лию. В 1525 году про­по­вед­ник в Лю­цер­не (Швей­ца­рия); в 1529 году под дав­ле­ни­ем ре­фор­ма­тов вер­нул­ся в Обе­рен­хейм.

Пе­ча­тал­ся с 1499 года: трак­тат «Ин­век­ти­ва про­тив ас­т­ро­ло­гов» («Invectiva contro Astrologos»). От ран­не­го ув­ле­че­ния гу­ма­низ­мом Мурнер под влия­ни­ем средневековой са­ти­ры и «Ко­раб­ля ду­ра­ков» С. Бран­та об­ра­тил­ся к тра­ди­ци­ям народной «ли­те­ра­ту­ры о ду­ра­ках»: са­ти­ричные сти­хи «За­кля­тие ду­ра­ков» («Narrenbeschwörung», 1512 год), «Цех плу­тов» («Der Schelmen Zunft», 1512 год), «Швин­дельс­хейм­ская мель­ни­ца» («Die Mühle von Schwindelsheim», 1515 год), где об­ли­ча­ют­ся по­ро­ки различных со­сло­вий; ан­ти­фе­ми­ни­стическая са­ти­ра «Лу­жок ду­ра­ков» («Geuchmatt», 1519 год).

За­им­ст­вуя у Бран­та прин­цип ка­та­ло­ги­за­ции всех ви­дов че­ло­ве­че­ской глу­по­сти, Мурнер пре­взо­шёл его вы­ра­зи­тель­но­стью об­ра­зов и ост­ро­той со­ци­аль­ной кри­ти­ки. Опуб­ли­ко­вал ряд на­прав­лен­ных про­тив ре­фор­мы М. Лю­те­ра по­ле­мических со­чи­не­ний, в том числе сти­хотворный пам­флет «О боль­шом лю­те­ров­ском ду­ра­ке…» («Von dem großen Lutherischen Narren…», 1522 год).

Пе­ре­вёл на немецкий язык «Энеи­ду» Вер­ги­лия (1515 год). Мурнер оши­боч­но при­пи­сы­ва­лось так­же ав­тор­ст­во на­род­ной кни­ги о Ти­ле Улен­шпи­ге­ле (1510-1511 годы).