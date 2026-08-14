МУРНАУ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

МУРНАУ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ (нем. Murnau - псевдоним, настоящая фамилия Плум­пе, нем. Plumpe) - немецкий режиссер.

Из се­мьи фаб­ри­кан­та. Изу­чал ис­то­рию ис­кусств и фи­ло­ло­гию в Гей­дель­берг­ском и Бер­лин­ском университетах. С 1912 года в Немецком те­ат­ре под руководством М. Рейн­хард­та (Бер­лин). В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны на фрон­те. Вер­нув­шись по­сле её окон­ча­ния в Бер­лин, ув­лёк­ся ки­не­ма­то­гра­фом. Пер­вый фильм - «Маль­чик в го­лу­бом» (другое название «Сма­рагд смер­ти», 1919 год).

В 1920-1921 годах Мурнау вы­пус­тил 7 филь­мов, часть из ко­то­рых («Са­та­на», «Го­ло­ва Яну­са», «Ве­чер - ночь - ут­ро») - в со­труд­ни­че­ст­ве с ак­тё­ром К. Фейд­том, во мно­гом оп­ре­де­лив­шим его эс­те­тические пред­поч­те­ния. В 1922 году в Бер­ли­не со­стоя­лась пре­мье­ра од­но­го из са­мых зна­ме­ни­тых филь­мов Мурнау.

«Но­сфе­ра­ту - сим­фо­ния ужа­са» (в отечественном про­кате - «Вам­пир Но­сфе­ра­ту»), соз­дан­но­го под влия­ни­ем эс­те­ти­ки экс­прес­сио­низ­ма . Со­ав­то­ра­ми вы­сту­пи­ли сце­на­рист Х. Га­лен и ху­дож­ник-по­ста­нов­щик А. Грау. Не­смот­ря на сред­ний ху­дожественный уро­вень филь­мов «Го­ря­щая паш­ня» и «При­зрак» (оба 1922 года), по­свя­щён­ных по­пу­ляр­ным в немецком об­ще­ст­ве те­мам со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти и клас­со­вой борь­бы, а так­же ме­щан­ской дра­мы «Из­гна­ние» и ко­ме­дии «Фи­нан­сы ве­ли­ко­го гер­цо­га» (оба 1923 года), Мурнау за­вое­вал ре­пу­та­цию креп­ко­го профессионального ре­жис­сё­ра и был при­гла­шён на сту­дию UFA, где снял фильм «По­след­ний че­ло­век» (1925 год, в отечественном про­ка­те - «Че­ло­век и лив­рея»), оз­на­ме­но­вав­ший на­ча­ло его ми­ро­вой сла­вы и став­ший клас­сическим про­из­ве­де­ни­ем в жан­ре «ка­мер­шпиль» (ка­мер­ная дра­ма).

Ус­пех даль­ней­ших ра­бот Мурнау - «Тар­тюф» (1925 год) и «Фа­уст» (1926 год) - по­слу­жил по­во­дом для его пе­ре­ез­да в Гол­ли­вуд . Кар­ти­на «Вос­ход Солн­ца: песнь двух лю­дей» (1927 год) - пер­вая сня­тая Мурнау в США , но по ми­ро­ощу­ще­нию, ат­мо­сфе­ре и сти­ли­сти­ке близ­кая тем филь­мам, ко­то­рые ре­жис­сёр соз­да­вал в Гер­ма­нии.

Она по­лу­чи­ла премию «Ос­кар», од­на­ко про­ва­ли­лась в про­ка­те. По­крыть рас­хо­ды долж­ны бы­ли два по­сле­дую­щих филь­ма («Че­ты­ре дья­во­ла», 1928 год; «Го­ро­жан­ка», 1930 год). Во вре­мя съё­мок фильма «Го­ро­жан­ка» Мурнау по­зна­ко­мил­ся с Р. Фла­эр­ти. Их объ­еди­ня­ло раз­оча­ро­ва­ние Гол­ли­ву­дом и же­ла­ние соз­дать собственное не­за­ви­си­мое про­из­вод­ст­во.

Так ро­ди­лась идея от­пра­вить­ся в пу­те­ше­ст­вие по Южной Аме­ри­ке и снять фильм на ос­но­ве сво­их впе­чат­ле­ний. Ре­жис­сё­ры ос­но­ва­ли сту­дию «Flaherty-Murnau Productions», но на съём­ках фильма «Та­бу» (1931 год), пы­та­ясь со­че­тать до­ку­мен­таль­ность и ме­ло­дра­ма­тизм, не смог­ли прий­ти к еди­но­му ху­дожественному ре­ше­нию.

Фла­эр­ти не за­вер­шил ра­бо­ту. Кар­ти­ну ку­пи­ла гол­ли­вуд­ская сту­дия «Paramount», за­клю­чив с Мурнау 10-лет­ний кон­тракт. Но реа­ли­зо­вать его не уда­лось, так как вско­ре Мурнау по­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе. Сре­ди других филь­мов: «Тос­ка», «Гор­бун и тан­цов­щи­ца» (оба 1920 года), «Тём­ная до­ро­га», «За­мок Фо­ге­лёд» (оба 1921 года).