МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в со­ста­ве Се­вер­ной области.

Об­разо­ва­на 02.02.1920 года по­ста­нов­ле­ни­ем Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва Се­вер­ной об­лас­ти из Алек­сан­д­ров­ско­го и Кем­ско­го уез­дов Ар­хан­гель­ской гу­бер­нии, а так­же час­ти Оло­нец­кой гу­бер­нии с цен­тром в городе Мур­манск .

Пред­по­ла­га­лось соз­да­ние управ­ле­ния во гла­ве с на­чаль­ни­ком Мурманской губернии и ор­га­ни­за­ция гу­берн­ско­го зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния. Од­на­ко пред­при­нять ка­кие-ли­бо ша­ги по реа­ли­за­ции этих ре­ше­ний не уда­лось в свя­зи с про­изо­шед­шим 21.02.1920 года пе­ре­во­ро­том в Мур­ман­ске, при­вед­шим к вос­ста­нов­ле­нию советской вла­сти на Се­ве­ре РСФСР. При­ка­зом Ар­хан­гель­ско­го гу­берн­ско­го рев­ко­ма от 16.03.1920 года губерния уп­разд­не­на с 21.02.1920 года с вос­ста­нов­ле­ни­ем Алек­сан­д­ров­ско­го и Кем­ско­го уез­дов Ар­хан­гель­ской губернии.

2) Административно-территориальная еди­ни­ца на Коль­ском полуострове в со­ста­ве РСФСР. Об­ра­зо­ва­на дек­ре­том ВЦИК от 13.06.1921 года из Алек­сан­д­ров­ско­го (Мур­ман­ско­го) Ар­хан­гель­ской губернии. Центр - город Мур­манск. Де­ли­лась на 9 во­лос­тей, цен­тра­ми двух из ко­то­рых бы­ли го­ро­да Алек­сан­д­ровск и Ко­ла (дек­ре­том ВЦИК от 15.03.1926 года пре­об­ра­зо­ва­ны в сель­ские по­се­ле­ния).

Площадь 117 тысяч км2 (прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия на­хо­ди­лась за Северным по­ляр­ным кру­гом). Нассчитывает 22,9 тысяч человек (1926 год), в том числе 8,8 тысяч человек в Мур­ман­ске [рус­ские - 72,7%; ло­па­ри (саа­мы) - 7,5%, фин­ны - 7,4%, и другое]. Главной от­рас­лью хо­зяй­ст­ва яв­ля­лись рыб­ные про­мыс­лы, ко­то­рые с 1924 года осу­ще­ст­в­ля­лись Северным государственным рыб­ным тре­стом, объ­е­ди­няв­шим рыб­ную промышленность Мур­ман­ска и Ар­хан­гель­ска. Зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ли зве­ри­ные про­мыс­лы и оле­не­вод­ст­во: в 1926 году, в 1306 году в оле­не­водческих хо­зяй­ст­вах губернии на­счи­ты­ва­лось 53,4 тысяч го­лов оле­ней.

На Тер­ском бе­ре­гу и в Коль­ско-Ло­пар­ской во­лос­ти как под­соб­ное за­ня­тие раз­ви­ва­лось ско­то­вод­ст­во. Важ­ную роль в раз­ви­тии губернии иг­ра­ли не­за­мер­заю­щий Мур­ман­ский тор­го­вый порт, ко­то­рый при­ни­мал иностранные су­да и от­ку­да осу­ще­ст­в­ля­лись тор­го­вые экс­пе­ди­ции в устья си­бир­ских рек, а так­же Мур­ман­ская железная дорога, на­де­лён­ная в 1923 году ста­ту­сом транс­порт­но-про­мыш­лен­но-ко­ло­ни­зационного ком­би­на­та.

С середины 1920-х годов, по­сле пус­ка Умб­ско­го ле­со­за­во­да, по­лу­чи­ла раз­ви­тие ле­со­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность, то­гда же на­ча­лась раз­вед­ка по­лез­ных ис­ко­пае­мых (пре­ж­де все­го - в Хи­бин­ских тун­д­рах). На тер­ри­то­рии губернии дей­ст­во­ва­ли: Мур­ман­ская био­ло­гическая стан­ция (с 1898 года, название с 1902 года), Пла­ву­чий морской институт (1921 год), а так­же Хи­бинский опыт­ный сельскохозяйственный пункт (1921 год), со­труд­ни­ки ко­то­ро­го до­ка­за­ли воз­мож­ность раз­ви­тия сельского хозяйства за Северным по­ляр­ным кру­гом.

По­ста­нов­ле­ния­ми ВЦИК от 01.08.1927 года «Об об­ра­зо­ва­нии Ле­нин­град­ской об­лас­ти» и «О гра­ни­цах и со­ста­ве ок­ру­гов Ле­нин­град­ской об­лас­ти » мурманская губерния ре­ор­га­ни­зо­ва­на в Мур­ман­ский округ Ле­нин­град­ской об­лас­ти.

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