МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
МУРМАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в составе Северной области.
Образована 02.02.1920 года постановлением Временного правительства Северной области из Александровского и Кемского уездов Архангельской губернии, а также части Олонецкой губернии с центром в городе Мурманск.
Предполагалось создание управления во главе с начальником Мурманской губернии и организация губернского земского самоуправления. Однако предпринять какие-либо шаги по реализации этих решений не удалось в связи с произошедшим 21.02.1920 года переворотом в Мурманске, приведшим к восстановлению советской власти на Севере РСФСР. Приказом Архангельского губернского ревкома от 16.03.1920 года губерния упразднена с 21.02.1920 года с восстановлением Александровского и Кемского уездов Архангельской губернии.
2) Административно-территориальная единица на Кольском полуострове в составе РСФСР. Образована декретом ВЦИК от 13.06.1921 года из Александровского (Мурманского) Архангельской губернии. Центр - город Мурманск. Делилась на 9 волостей, центрами двух из которых были города Александровск и Кола (декретом ВЦИК от 15.03.1926 года преобразованы в сельские поселения).
Площадь 117 тысяч км2 (практически вся территория находилась за Северным полярным кругом). Нассчитывает 22,9 тысяч человек (1926 год), в том числе 8,8 тысяч человек в Мурманске [русские - 72,7%; лопари (саамы) - 7,5%, финны - 7,4%, и другое]. Главной отраслью хозяйства являлись рыбные промыслы, которые с 1924 года осуществлялись Северным государственным рыбным трестом, объединявшим рыбную промышленность Мурманска и Архангельска. Значительное место занимали звериные промыслы и оленеводство: в 1926 году, в 1306 году в оленеводческих хозяйствах губернии насчитывалось 53,4 тысяч голов оленей.
На Терском берегу и в Кольско-Лопарской волости как подсобное занятие развивалось скотоводство. Важную роль в развитии губернии играли незамерзающий Мурманский торговый порт, который принимал иностранные суда и откуда осуществлялись торговые экспедиции в устья сибирских рек, а также Мурманская железная дорога, наделённая в 1923 году статусом транспортно-промышленно-колонизационного комбината.
С середины 1920-х годов, после пуска Умбского лесозавода, получила развитие лесообрабатывающая промышленность, тогда же началась разведка полезных ископаемых (прежде всего - в Хибинских тундрах). На территории губернии действовали: Мурманская биологическая станция (с 1898 года, название с 1902 года), Плавучий морской институт (1921 год), а также Хибинский опытный сельскохозяйственный пункт (1921 год), сотрудники которого доказали возможность развития сельского хозяйства за Северным полярным кругом.
Постановлениями ВЦИК от 01.08.1927 года «Об образовании Ленинградской области» и «О границах и составе округов Ленинградской области» мурманская губерния реорганизована в Мурманский округ Ленинградской области.