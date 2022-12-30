МУРМАНСК

Мурманск — город в Российской Федерации, административный центр Мурманской области, один из крупнейших транспортных узлов Северо-Запада страны, единственный незамерзающий глубоководный порт в европейской части России. Численность населения — 282,8 тыс. человек (2021). Расположен за Северным полярным кругом, на побережье Кольского залива Баренцева моря. Основан весной 1915 как поселок при станции Мурман во время строительства Мурманской железной дороги, ведущей в морской порт. 6[19] июля 1916 переименован в Романов-на-Мурмане по инициативе министра путей сообщений А. Ф. Трепова.

Незамерзающая гавань на Мурмане имела для России огромное военно-стратегическое значение. Она являлась отправной точкой в регулярном сообщении и поставках грузов союзниками в Первую мировую войну. Официальной датой основания города считается 21 сентября [4 октября] 1916, когда был заложен храм во имя св. Николая Мирликийского (ныне на этом месте расположен Мурманский областной дворец культуры). Изначально входил в состав Архангельской губернии, после Февральской революции стал фактически центром Кольского п-ова. 21 марта [3 апреля] 1917 по предложению военного и морского министра Временного правительства А. И. Гучкова получил название М., от одного из названий как всего Кольского п-ова, так и Мурманского берега. После Октябрьского переворота 1917 избран Совет рабочих и солдатских депутатов. Весной 1918 М. и значительная часть территории Кольского п-ова были заняты войсками Антанты. Находился под управлением Временного правительства Северной области в качестве центра Мурманского края (с апреля по сентябрь) и Мурманского административного района (с сентября 1918 по февраль 1920). В результате вооруженного восстания 21 февраля 1920 город был освобожден от власти Временного правительства, а в марте 1920 в М. вошли части Рабоче-крестьянской Красной армии. С 13 июня 1921 М. становится центром губернии, с 1 августа 1927 — Мурманского округа Ленинградской области, с 28 мая 1938 — областным центром. В 1933 город стал одним из опорных пунктов Северного флота, с 1938 начальным пунктом Северного морского пути. В годы Великой Отечественной войны — прифронтовой город. С июня 1941 подвергся ожесточенным авианалетам немецкой авиации, в результате которых было разрушено две трети городских со