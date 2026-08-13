МУРИЛЬО БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН

МУРИЛЬО БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН - испанский живописец.

Учил­ся у се­виль­ско­го художника Х. дель Кас­ти­льо. Жил и ра­бо­тал в Се­ви­лье; один из соз­да­те­лей и пер­вый пре­зи­дент (1660 год) се­виль­ской АХ. Во вре­мя по­езд­ки в Мад­рид (1658 год) близ­ко со­при­кос­нул­ся с твор­че­ст­вом современных испанских ху­дож­ни­ков (А. Ка­но, Д. Ве­ла­ске­са) и изу­чал в ко­ро­лев­ском со­б­ра­нии про­из­ве­де­ния П.П. Ру­бен­са, А. ван Дей­ка, Кор­ред­жо, Ти­циа­на.

Ран­нее твор­че­ст­во Мурильо раз­ви­ва­лось в рус­ле сти­ля ба­рок­ко и от­ме­че­но влия­ни­ем Ф. Сур­ба­ра­на и Ф. де Эр­ре­ры Стар­ше­го. В пер­вом круп­ном за­ка­зе цик­ла кар­тин для мо­на­сты­ря фран­ци­скан­цев в Се­ви­лье (1645-1646 годы; наи­бо­лее из­вест­ны «Сан Дие­го де Аль­ка­ла раз­даёт ми­ло­сты­ню бед­ным», Ака­де­мия Сан-Фер­нан­до, Мад­рид, и «Кух­ня ан­ге­лов», Лувр, Па­риж ) жи­во­пис­ная ма­не­ра со­хра­ня­ет не­про­зрач­ность кра­сок, плот­ность маз­ка, кон­тра­сты све­то­те­ни. Стрем­ле­ние Мурильо к жан­ро­вой трак­тов­ке ре­лигиозной те­мы об­на­ру­жи­ва­ют «Святое Се­мей­ст­во с птич­кой» (около 1649-1650 годов, Пра­до, Мад­рид), «Бег­ст­во в Еги­пет» (около 1647-1650 годов, Па­лац­цо Бьян­ко, Ге­нуя; ва­ри­ант - в Институте ис­кусств, Дет­ройт), «По­кло­не­ние пас­ту­хов» (около 1650 года, Пра­до; 1675-1680 годы, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург).

По­сле 1650 года важ­ное ме­сто в твор­че­ст­ве Мурильо за­ни­ма­ют сю­же­ты: чу­дес­ные яв­ле­ния Де­вы Ма­рии и Хри­ста («Ви­де­ние святого Ан­то­ния Па­ду­ан­ско­го», 1656 год, со­бор в Се­ви­лье; ва­ри­ант - 1675-1680 годы, Эр­ми­таж), «Не­по­роч­ное за­ча­тие» (1652 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Се­ви­лья; около 1650, 1660, 1678 годов, Пра­до; около 1645 года, 1680 год, Эр­ми­таж ; около 1665 года, Лувр).

Сла­ву Мурильо при­нес­ли мно­го­численные изо­бра­же­ния Ма­дон­ны, во­пло­щав­шие рас­про­стра­нён­ный в Ан­да­лу­сии иде­ал жен­ской кра­со­ты («Ма­дон­на с Мла­ден­цем», около 1650-1655 годов, Па­лац­цо Пит­ти, Фло­рен­ция; «Ма­дон­на-цы­ган­ка», около 1675 года, Национальная га­ле­рея, Рим, и другое).

От­ме­чен­ные тон­ким по­этическим чув­ст­вом пей­за­жи при­да­ют осо­бую при­вле­ка­тель­ность кар­ти­нам из жиз­ни святого Иа­ко­ва (1660-1675 годы; «Бла­го­сло­ве­ние Иа­ко­ва Исаа­ком» и «Ле­ст­ни­ца ан­ге­лов» - Эр­ми­таж). Сре­ди круп­ней­ших ра­бот позд­не­го пе­рио­да - «Святой Фо­ма Виль­ну­эва, раз­даю­щий ми­ло­сты­ню» (1678 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Се­ви­лья) и другие кар­ти­ны, за­ка­зан­ные мо­на­сты­рём ка­пу­ци­нов в Се­ви­лье (1665-1678 годы), се­рия ра­бот для церк­ви гос­пи­та­ля Ла-Ка­ри­дад в Се­ви­лье (1674-1680 годы, ны­не - в различных му­зе­ях); их от­ли­ча­ют воз­душ­ная пер­спек­ти­ва и ди­на­мич­ная ком­по­зи­ция.

Порт­ре­ты Мурильо (ка­но­ни­ка Ю. де Не­ве, 1665 год; фламандского куп­ца Н. де Ома­зу­ра, 1672 год; «Ев­рей», около 1670 года, все - Пра­до; це­ре­мо­ний­мей­сте­ра со­бо­ра А. де Ан­д­ра­де, ме­ж­ду 1650 и 1660 годами, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк; ав­то­порт­рет, около 1670 года, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) от­ме­че­ны тща­тель­но­стью сле­до­ва­ния на­ту­ре и не­со­мнен­ным мас­тер­ст­вом.

Бо­лее мно­го­об­раз­ны его ра­бо­ты бы­то­во­го жан­ра, с раз­ви­той дра­ма­тур­ги­ей (се­рия не­боль­ших кар­тин о блуд­ном сы­не, около 1660-1680 годов, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон, и другие со­б­ра­ния); жан­ро­вый ха­рак­тер име­ют по­лот­на «Де­вуш­ки у ок­на» (около 1670 года, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон), «Де­вуш­ка из Га­ли­сии с мо­не­той» (около 1650 года, Пра­до).

Осо­бую вы­ра­зи­тель­ность в кар­ти­нах Мурильо при­об­ре­та­ют об­ра­зы де­тей - как в ре­лигиозной жи­во­пи­си («Де­ти Хри­стос и Ио­анн Кре­сти­тель», 1655-1660 годы, Эр­ми­таж; около 1670 года, Пра­до; «Маль­чик Ио­анн Кре­сти­тель с яг­нён­ком», около 1668 года, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), так и в бы­то­вом жан­ре [изо­бра­же­ния де­тей-ни­щих на се­виль­ских ули­цах: пар­ные ра­бо­ты «Маль­чик с со­ба­кой» и «Де­воч­ка с фрук­та­ми», обе 1655-1660 годы, Эр­ми­таж и ГМИИ; «Маль­чик-ни­щий» («Вши­вый»), 1645-1655 годы, Лувр, и другое].

Кар­ти­ны 1670-х годов («Едо­ки ды­ни и ви­но­гра­да», «Про­дав­щи­цы фрук­тов», «Иг­ро­ки в кос­ти»; все - Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен) вы­пол­не­ны в ма­не­ре, ко­то­рую ста­рые испанские ав­то­ры на­зы­ва­ли «ва­по­ро­со» (от испанского vapor - пар), то есть на­сы­ще­ны лёг­ки­ми пе­ре­хо­да­ми цве­та, таю­щи­ми пе­ре­ли­ва­ми воз­душ­ной све­то­те­ни. Сла­ва, со­пут­ст­во­вав­шая Мурильо при жиз­ни, воз­рос­ла по­сле его смер­ти. Его осо­бен­но це­ни­ли в XVIII веке во Фран­ции и Анг­лии; в XIX веке Мурильо счи­тал­ся са­мым из­вест­ным испанским жи­во­пис­цем.