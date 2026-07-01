МУРЕТОВ МИТРОФАН ДМИТРИЕВИЧ

МУРЕТОВ МИТРОФАН ДМИТРИЕВИЧ - российский бо­го­слов, биб­ле­ист.

Ро­дил­ся в се­мье сель­ско­го свя­щен­ни­ка (впо­след­ст­вии ие­ро­мо­на­ха, ду­хов­ни­ка московского Да­ни­ло­ва монастыря). Обу­чал­ся в Ря­зан­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, в Московской ду­хов­ной ака­де­мии (МДА; 1873-1877 годы), по окон­ча­нии ко­то­рой пре­по­да­вал в Там­бов­ской и Ви­фан­ской ду­хов­ных се­ми­на­ри­ях. В 1878-1910 годах пре­по­да­вал в МДА на ка­фед­ре Свя­щенно­го Пи­са­ния Но­во­го За­ве­та (профессор с 1893 года).

В ма­ги­стер­ской диссертации «Фи­ло­со­фия Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го в от­но­ше­нии к уче­нию Ио­ан­на Бо­го­сло­ва о Ло­го­се» (издана в 1885 году) Муретов рас­крыл «пан­теи­сти­че­ско-стои­че­ское» по­ня­тие Ло­го­са у Фи­ло­на в срав­не­нии с но­во­за­вет­ной иде­ей Ло­го­са как са­мо­от­кро­ве­ния Бо­же­ст­ва.

Док­тор­ская диссертация «Вет­хо­за­вет­ный храм. Ч. 1. Внеш­ний вид хра­ма» (издана в 1890 году) по­свя­ще­на биб­лей­ской ар­хео­ло­гии. Муретов - ав­тор мно­го­численных ра­бот по бо­го­сло­вию Но­во­го За­ве­та, как об­ще­го ха­рак­те­ра («Но­вый За­вет как пред­мет пра­во­слав­но-бо­го­слов­ско­го изу­че­ния», «Чет­ве­ро­еван­ге­лие»), так и по­свя­щён­ных ча­ст­ным во­про­сам («Еван­ге­лие от Мат­фея», «Звез­да вол­хвов», «Иу­да Пре­да­тель», «Раб Бо­жий», «Ро­до­сло­вие Хри­ста», «Но­во­за­вет­ная песнь люб­ви», «Хри­сти­ан­ский брак и Цер­ковь» и другое).

Ряд ра­бот Муретова - о славе Биб­лии (например, Чу­дов­ской ру­ко­пи­си Но­во­го За­ве­та). Пе­ре­вёл с греческого языка тво­ре­ния от­цов Церк­ви - святого Ас­те­рия Ама­сий­ско­го (Сло­ва и бе­се­ды), святого Еф­ре­ма Си­ри­на (Тол­ко­ва­ние на По­сла­ния апостола Пав­ла и на Чет­ве­ро­еван­ге­лие), Ки­рил­ла Алек­сан­д­рий­ско­го (Тол­ко­ва­ние на Еван­ге­лие от Ио­ан­на и другое); под­го­то­вил на­учное из­да­ние жи­тия преподобного Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка .