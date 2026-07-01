МУРЕТОВ МИТРОФАН ДМИТРИЕВИЧ
МУРЕТОВ МИТРОФАН ДМИТРИЕВИЧ - российский богослов, библеист.
Родился в семье сельского священника (впоследствии иеромонаха, духовника московского Данилова монастыря). Обучался в Рязанской духовной семинарии, в Московской духовной академии (МДА; 1873-1877 годы), по окончании которой преподавал в Тамбовской и Вифанской духовных семинариях. В 1878-1910 годах преподавал в МДА на кафедре Священного Писания Нового Завета (профессор с 1893 года).
В магистерской диссертации «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе» (издана в 1885 году) Муретов раскрыл «пантеистическо-стоическое» понятие Логоса у Филона в сравнении с новозаветной идеей Логоса как самооткровения Божества.
Докторская диссертация «Ветхозаветный храм. Ч. 1. Внешний вид храма» (издана в 1890 году) посвящена библейской археологии. Муретов - автор многочисленных работ по богословию Нового Завета, как общего характера («Новый Завет как предмет православно-богословского изучения», «Четвероевангелие»), так и посвящённых частным вопросам («Евангелие от Матфея», «Звезда волхвов», «Иуда Предатель», «Раб Божий», «Родословие Христа», «Новозаветная песнь любви», «Христианский брак и Церковь» и другое).
Ряд работ Муретова - о славе Библии (например, Чудовской рукописи Нового Завета). Перевёл с греческого языка творения отцов Церкви - святого Астерия Амасийского (Слова и беседы), святого Ефрема Сирина (Толкование на Послания апостола Павла и на Четвероевангелие), Кирилла Александрийского (Толкование на Евангелие от Иоанна и другое); подготовил научное издание жития преподобного Максима Исповедника.