МУРАВЛЕНКО

МУРАВЛЕНКО - го­род в Рос­сии , в южной час­ти Яма­ло-Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го ок­ру­га.

Насчитывает 33,3 тысячи человек (2010 год, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен в 80 км от железнодорожной станции Ха­ны­мей. Воз­ник в свя­зи с промышленным ос­вое­ни­ем Му­рав­лен­ков­ской груп­пы неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний.

Строи­тель­ст­во на мес­те современного Муравленко на­ча­то осенью 1982 года. С 1984 года поселок Му­рав­лен­ков­ский (на­зван в честь ор­га­ни­за­то­ра отечественной неф­тя­ной промышленности В.И. Му­рав­лен­ко). Го­род Муравленко с 1990 года.

Кир­пич­ная Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская церковь в ду­хе нов­го­род­ских хра­мов с вы­со­кой шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1996-1998 годы). Фи­ли­ал Тю­мен­ско­го государственного неф­те­га­зо­во­го университета. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - неф­тя­ная промышленность (до­бы­чу неф­ти осу­ще­ст­в­ля­ют под­раз­де­ле­ния ком­па­нии «Газ­пром нефть»).

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