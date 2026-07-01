МУРАВЛЕНКО
МУРАВЛЕНКО - город в России, в южной части Ямало-Ненецкого автономного округа.
Насчитывает 33,3 тысячи человек (2010 год, перепись). Расположен в 80 км от железнодорожной станции Ханымей. Возник в связи с промышленным освоением Муравленковской группы нефтяных месторождений.
Строительство на месте современного Муравленко начато осенью 1982 года. С 1984 года поселок Муравленковский (назван в честь организатора отечественной нефтяной промышленности В.И. Муравленко). Город Муравленко с 1990 года.
Кирпичная Спасо-Преображенская церковь в духе новгородских храмов с высокой шатровой колокольней (1996-1998 годы). Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета. Основа городской экономики - нефтяная промышленность (добычу нефти осуществляют подразделения компании «Газпром нефть»).