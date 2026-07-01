МУРАВЬЁВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918
МУРАВЬЁВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918 года - вооружённый мятеж в Симбирске (ныне Ульяновск) под руководством главнокомандующего Восточным фронтом Советсткой Республики левого эсера М.А. Муравьёва с целью сорвать Брестский мир 1918 года, спровоцировать войну с Германией и свергнуть большевистское правительство для продолжения «русской и международной революции».
Являлся частью эсеровских антибольшевистских выступлений (смотерть Левых эсеров восстание 1918 года, Ярославское восстание 1918 года). Вечером 10.07.1918 года М.А. Муравьёв с отрядом (около 1 тысячи человек) прибыл из Казани, где находился штаб фронта, на пароходах в Симбирск, где левые эсеры имели сильные позиции. По его указанию был захвачен ряд важных объектов города, арестованы советские, партийные и военные руководящие работники. На сторону мятежников перешли командующий Симбирской группой войск Восточного фронта и начальник Казанского укреплённого района.
Муравьёв разослал телеграммы в адрес СНК РСФСР, германского посольства, командования Чехословацским корпусом о непризнании левыми эсерами Брестского мира 1918 года и объявлении войны Германии. В радиограмме, направленной командованиям войск Антанты в России (смотреть Иностранная военная интервенция в России 1918-1922 годах) и Белых армий от Самары до Владивостока, он призвал их начать наступление на Москву, а Чехословацскому корпусу и войскам советского Восточного фронта предписал двигаться к Волге и далее на запад для отпора наступавшим германским войскам.
Декретом СНК РСФСР от 11.07.1918 года Муравьёв был объявлен вне закона, а его действия квалифицированы как провокация. Войска советского Восточного фронта, население Симбирска и всей прифронтовой полосы не поддержали Муравьева. Латышские стрелки, красноармейцы Уфимского полка, бойцы бронеотряда, находившиеся в Симбирске, выступили против мятежников. Борьбу с мятежом возглавил пред. губернского к-та РКП(б) И. М. Варейкис. При аресте 11 июля Муравьёв оказал сопротивление и был убит, а его сообщники разоружены и арестованы.
В результате восстания было серьёзно нарушено управление войсками Восточного фронта, чем воспользовался противник: 22 июля части Чехословацкого корпуса (смотреть Чехословацкого корпуса выступление 1918 год) захватили Симбирск, 25 июля - Екатеринбург. Обстановка на востоке страны резко обострилась.