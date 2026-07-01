МУРАВЬЁВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918

МУРАВЬЁВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918 года - во­ору­жён­ный мя­теж в Сим­бир­ске (ны­не Уль­я­новск) под ру­ко­вод­ст­вом глав­но­ко­ман­дую­ще­го Восточным фрон­том Советсткой Рес­пуб­ли­ки ле­во­го эсе­ра М.А. Му­равь­ё­ва с це­лью со­рвать Брест­ский мир 1918 года, спро­во­ци­ро­вать вой­ну с Гер­ма­ни­ей и сверг­нуть боль­ше­ви­ст­ское пра­ви­тель­ст­во для про­дол­же­ния «рус­ской и ме­ж­ду­на­род­ной ре­во­лю­ции».

Яв­лял­ся ча­стью эсе­ров­ских ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских вы­сту­п­ле­ний (смотерть Ле­вых эсе­ров вос­ста­ние 1918 года, Яро­слав­ское вос­ста­ние 1918 года). Ве­че­ром 10.07.1918 года М.А. Му­равь­ёв с от­ря­дом (около 1 тысячи человек) при­был из Ка­за­ни, где на­хо­дил­ся штаб фрон­та, на па­ро­хо­дах в Сим­бирск, где ле­вые эсе­ры име­ли силь­ные по­зи­ции. По его ука­за­нию был за­хва­чен ряд важ­ных объ­ек­тов го­ро­да, аре­сто­ва­ны советские, партийные и во­енные ру­ко­во­дя­щие ра­бот­ни­ки. На сто­ро­ну мя­теж­ни­ков пе­ре­шли ко­ман­дую­щий Сим­бир­ской груп­пой войск Восточного фрон­та и на­чаль­ник Ка­зан­ско­го ук­ре­п­лён­но­го района.

Му­равь­ёв ра­зо­слал те­ле­грам­мы в ад­рес СНК РСФСР, германского по­соль­ст­ва, ко­ман­до­ва­ния Че­хословацским кор­пу­сом о не­при­зна­нии ле­вы­ми эсе­ра­ми Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года и объ­яв­ле­нии вой­ны Гер­ма­нии. В ра­дио­грам­ме, на­прав­лен­ной ко­ман­до­ва­ни­ям войск Ан­тан­ты в Рос­сии (смотреть Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция в Рос­сии 1918-1922 годах) и Бе­лых ар­мий от Са­ма­ры до Вла­ди­во­сто­ка, он при­звал их на­чать на­сту­п­ле­ние на Мо­ск­ву, а Че­хословацскому кор­пу­су и вой­скам советского Восточного фрон­та пред­пи­сал дви­гать­ся к Вол­ге и да­лее на за­пад для от­по­ра на­сту­пав­шим германским вой­скам.

Дек­ре­том СНК РСФСР от 11.07.1918 года Му­равь­ёв был объ­яв­лен вне за­ко­на, а его дей­ст­вия ква­ли­фи­ци­ро­ва­ны как про­во­ка­ция. Вой­ска советского Восточного фрон­та, на­се­ле­ние Сим­бир­ска и всей приф­рон­то­вой по­ло­сы не под­дер­жа­ли Муравьева. Ла­тыш­ские стрел­ки, крас­но­ар­мей­цы Уфим­ско­го пол­ка, бой­цы бро­не­от­ря­да, на­хо­див­шие­ся в Сим­бир­ске, вы­сту­пи­ли про­тив мя­теж­ни­ков. Борь­бу с мя­те­жом воз­гла­вил пред. гу­берн­ско­го к-та РКП(б) И. М. Ва­рей­кис. При аре­сте 11 ию­ля Му­равь­ёв ока­зал со­про­тив­ле­ние и был убит, а его со­общ­ни­ки ра­зо­ру­же­ны и аре­сто­ва­ны.

В ре­зуль­та­те восстания бы­ло серь­ёз­но нару­ше­но управ­ле­ние вой­ска­ми Восточного фрон­та, чем вос­поль­зо­вал­ся про­тив­ник: 22 ию­ля час­ти Че­хословацкого кор­пу­са (смотреть Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 год) за­хва­ти­ли Сим­бирск, 25 ию­ля - Ека­те­рин­бург. Об­ста­нов­ка на вос­то­ке стра­ны рез­ко обо­ст­ри­лась.

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