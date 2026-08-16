МУРАВЬЁВА МАРИАННА ГЕОРГИЕВНА

Родилась 02.10.1975, г. Ленинград. Окончила факультет социальный наук Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) в 1996 г.;

Кандидатская диссертация : Брак и семья в среде английского пэрства в XVII-XVIII вв. (1999).

Работала в РГПУ. Ассистент кафедры всеобщей истории, РГПУ им. А. И. Герцена, (1999-2003). Доцент кафедры всеобщей истории, РГПУ им. А. И. Герцена, (2003-2005). Доцент кафедры теории права и гражданско-правового образования, РГПУ им. А. И. Герцена, (2003-2014).

Кандидат исторических наук, профессор Департамента социологии Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук НИУ "Высшая школа экономики".

Учителя : Аветисян К.А., Борисенко В.Н., Егоров Ю.В., Фураев В.К.

Область интересов : История Англии в раннее новое время, стран Западной Европы, гендерная история Европы в новое время.

Сочинения: Muravyeva M. G. Domestic Disturbances, Patriarchal Values: Violence, Family and Sexuality in Early Modern Europe, 1600-1900 / Науч. ред.: M. G. Muravyeva. NY : Routledge, 2016.

Муравьева М. Г., Пушкарева Н. Л., Кон И. С., Михель Д., Михель И., Шаповалова В. Бытовое насилие в истории российской повседневности (XI-XXI вв.) / Науч. ред.: М. Г. Муравьева, Н. Л. Пушкарева. СПб. : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012.

Муравьева М. Г., Сморгунова В. Ю., Честнов И. Л., Харакка-Зайцев Д. В. Правовые аспекты модернизации высшего образования в России в свете идей Болонского процесса и современного зарубежного опыта: коллективная монография. СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.