МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ НАЗАРЬЕВИЧ
МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ НАЗАРЬЕВИЧ - российский государственный деятель, литератор, тайный советник (1826 год).
Из рода Муравьёвых. Внук С.В. Муравьёва, отец Н.Н. Муравьёва-Амурского. Учился в Санкт-Петербургском горном училище при Кабинете Его Императорского Величества (в 1785 году или 1785-1786 годах и вновь в 1789-1790 годах), Морском шляхетном кадетском корпусе (1792-1793 годы), в качестве волонтёра стажировался на британском корабле, изучал математику, естественные науки и морское дело (1797-1800 годы).
Служил на Нерчинских заводах (1790-1792 годы), российском флоте (1793-1797 годы и 1802-1803 годы), в Министерстве народного просвещения (1803-1810 годы). В 1810 году вышел в отставку, жил в своём имении в селе Малые Теребони, неподалёку от А.А. Аракчеева.
Его в личных письмах Муравьев называл своим «единственным покровителем», однако в воспоминаниях оценивал как человека, который никого «не любил, всем завидовал, никому не желал добра». Муравьев - губернатор Новгородской губернии (1815-1818 годы; с 1812 года вице-губернатор).
Статс-секретарь императора Александра I (1818-1825 годы) и императора Николая I (1825-1831 годы). Управляющий Первым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826-1831 годы). Представил в «Комитет 6 декабря 1826 года» несколько записок, в том числе по крестьянскому вопросу (1826 год), об организации железнодорожного сообщения в России (1838-1839 годы); записки Муравьева, по свидетельству М.А. Корфа, Николай I «изредка сообщал кому-либо из приближённых, чтобы вместе посмеяться».
Сенатор (1827-1832 годы). Почетный член Российской академии (1828 год). C 1832 года жил в своём имении в селе Покровское, где выводил новые сорта зерновых и овощных культур (например, рожь «муравьёвка»), организовал сахарный завод и текстильную мануфактуру.
Увлекался изучением истории, в том числе древнерусской, собрал ценную коллекцию новгородских монет, частично передал её в Минц-кабинет Московского университета (1826-1827 годы). Автор многочисленных историко-литературных, историко-философских и других сочинений; воспоминаний («Припоминания мои с 1778 года», не окончены; опубликованы в издании: «Сборник Новгородского общества любителей древности», выпуск 2, 1909 год).
Перевёл с английского языка сочинение Д. Юма «О населённости древних народов…» (1806 год) и др. Почетный член Общества истории и древностей российских (1826 год) и др.