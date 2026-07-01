МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ НАЗАРЬЕВИЧ

МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ НАЗАРЬЕВИЧ - российский государственный деятель, литератор, тайный советник (1826 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых . Внук С.В. Му­равь­ёва, отец Н.Н. Му­равь­ё­ва-Амур­ско­го. Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском гор­ном училище при Ка­би­не­те Его Императорского Величества (в 1785 году или 1785-1786 годах и вновь в 1789-1790 годах), Морском шля­хет­ном ка­дет­ском кор­пу­се (1792-1793 годы), в ка­че­ст­ве во­лон­тёра ста­жи­ро­вал­ся на британском ко­раб­ле, изу­чал ма­те­ма­ти­ку, ес­тественные нау­ки и мор­ское де­ло (1797-1800 годы).

Слу­жил на Нер­чин­ских за­во­дах (1790-1792 годы), российском фло­те (1793-1797 годы и 1802-1803 годы), в Министерстве народного про­све­ще­ния (1803-1810 годы). В 1810 году вы­шел в от­став­ку, жил в сво­ём име­нии в селе Ма­лые Те­ре­бо­ни, не­по­да­лё­ку от А.А. Арак­чее­ва.

Его в лич­ных пись­мах Муравьев на­зы­вал сво­им «един­ст­вен­ным по­кро­ви­те­лем», од­на­ко в вос­по­ми­на­ни­ях оце­ни­вал как че­ло­ве­ка, ко­то­рый ни­ко­го «не лю­бил, всем за­ви­до­вал, ни­ко­му не же­лал до­б­ра». Муравьев - гу­бер­на­тор Нов­го­род­ской губернии (1815-1818 годы; с 1812 года ви­це-гу­бер­на­тор).

Статс-сек­ре­тарь императора Алек­сан­д­ра I (1818-1825 годы) и императора Ни­ко­лая I (1825-1831 годы). Управ­ляю­щий Пер­вым от­де­ле­ни­ем Соб­ст­вен­ной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (1826-1831 годы). Пред­ста­вил в «Ко­ми­тет 6 де­каб­ря 1826 года» несколько за­пи­сок, в том числе по кре­сть­ян­ско­му во­про­су (1826 год), об ор­га­ни­за­ции железнодорожного со­об­ще­ния в Рос­сии (1838-1839 годы); за­пис­ки Муравьева, по сви­де­тель­ст­ву М.А. Кор­фа, Ни­ко­лай I «из­ред­ка со­об­щал ко­му-ли­бо из при­бли­жён­ных, что­бы вме­сте по­сме­ять­ся».

Се­на­тор (1827-1832 годы). Почетный член Российской ака­де­мии (1828 год). C 1832 года жил в сво­ём име­нии в селе По­кров­ское, где вы­во­дил но­вые сор­та зер­но­вых и овощ­ных куль­тур (например, рожь «му­равь­ёв­ка»), ор­га­ни­зо­вал са­хар­ный за­вод и тек­стиль­ную ма­ну­фак­ту­ру .

Ув­ле­кал­ся изу­че­ни­ем ис­то­рии, в том числе древ­не­рус­ской, со­брал цен­ную кол­лек­цию нов­го­род­ских мо­нет, час­тич­но пе­ре­дал её в Минц-ка­би­нет Московского университета (1826-1827 годы). Ав­тор мно­го­численных ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ных, ис­то­ри­ко-фи­ло­соф­ских и других со­чи­не­ний; вос­по­ми­на­ний («При­по­ми­на­ния мои с 1778 го­да», не окон­че­ны; опубликованы в издании: «Сбор­ник Нов­го­род­ско­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей древ­но­сти», выпуск 2, 1909 год).

Пе­ре­вёл с английского языка сочинение Д. Юма «О на­се­лён­но­сти древ­них на­ро­дов…» (1806 год) и др. Почетный член Об­ще­ст­ва ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (1826 год) и др.