МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.

Из дво­рян. В 1890 году по­сту­пил на медицинский фа­куль­тет Московского университета, в 1891 году за уча­стие в де­мон­ст­ра­ции аре­сто­ван, ис­клю­чён из уни­вер­си­те­та и вы­слан из Мо­ск­вы в Ниж­ний Нов­го­род , где по­зна­ко­мил­ся с В.Г. Ко­ро­лен­ко и М. Горь­ким. С 1892 года учил­ся на юри­дическом фа­куль­те­те Московского университета, в 1894 году вновь аре­сто­ван за рас­про­стра­не­ние про­кла­ма­ций с тре­бо­ва­ни­ем кон­сти­ту­ции и связь с по­ли­тическими эмиг­ран­та­ми, со­слан в своё име­ние в село Щер­би­ни­но.

Глас­ный Твер­ско­го уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния (1898-1903 годы. В 1896 году в Ка­зан­ском университете сдал эк­за­ме­ны за пол­ный курс юри­дического факультета; по­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го Московской су­деб­ной па­ла­ты. В 1896-1897 годах ор­га­ни­зо­вал от­дел уго­лов­ных за­щит при Кон­суль­та­ции по­мощ­ни­ков при­сяж­ных по­ве­рен­ных при Московском ми­ро­вом съез­де.

От­дел стал ба­зой все­российского объ­е­ди­не­ния по­ли­тических за­щит­ни­ков «Мо­ло­дая ад­во­ка­ту­ра», ко­то­рую Муравьев воз­глав­лял вплоть до 1917 года. Муравьев вы­сту­пил бо­лее чем в 500 по­ли­тических про­цес­сах, в том числе по де­лам Санкт-Пе­тербургского со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов, а так­же над уча­ст­ни­ка­ми Мо­с­ков­ско­го де­кабрь­ско­го вос­ста­ния 1905 года и вос­ста­ния на Чер­но­мор­ском фло­те (все про­цес­сы - в 1906 году), ли­ца­ми, под­пи­сав­ши­ми Вы­борг­ское воз­зва­ние (1907 год), чле­на­ми боль­ше­ви­ст­ской фрак­ции Московского комитета РСДРП (1911 год) и со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции 4-й Государственной ду­мы (Г.И. Пет­ров­ским, Л.Б. Ка­ме­не­вым и другими, 1915 год).

В 1916 году Муравьев ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил груп­пу за­щит­ни­ков на су­деб­ном про­цес­се над «тол­стов­ца­ми»-па­ци­фи­ста­ми, при­зы­вав­ши­ми в сво­их воз­зва­ни­ях воюю­щие стра­ны пре­кра­тить 1-ю ми­ро­вую вой­ну . Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Му­зея со­дей­ст­вия тру­ду (от­крыт в 1901 году на сред­ст­ва Х.С. Ле­ден­цо­ва при Московском от­де­ле­нии Русского тех­нического общества).

С 1905 года Муравьев воз­глав­лял прав­ле­ние Му­зея, ко­то­рый в 1905-1906 стал цен­тром ор­га­ни­за­ции профессорского дви­же­ния в стра­не. Муравьев - один из ини­циа­то­ров соз­да­ния и ру­ко­во­ди­те­лей Сою­за ад­во­ка­тов (1903 год) и Сою­за сою­зов (1905 год). Не­сколь­ко раз встре­чал­ся с Л.Н. Тол­стым, ко­то­рый под впе­чат­ле­ни­ем его рас­ска­зов о смерт­ных каз­нях на­пи­сал статью «Не мо­гу мол­чать» (1908 год).

По прось­бе Тол­сто­го Муравьев под­го­то­вил окон­чательный ва­ри­ант ду­хов­но­го за­ве­ща­ния пи­са­те­ля. Член Московской го­род­ской ду­мы (1916-1917 годы). По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Муравьев на­зна­чен председателем Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва (в этой долж­но­сти об­ла­дал пра­ва­ми то­ва­ри­ща ми­ни­ст­ра юс­ти­ции). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года один из ор­га­ни­за­то­ров и председатель комитета (1918-1922 годы)

В 1922 году уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке про­ек­та По­ло­же­ния об ад­во­ка­ту­ре. Вы­сту­пал за­щит­ни­ком на про­цес­сах по де­лам Так­ти­че­ско­го цен­тра (1920 год), пар­тии эсе­ров (1922 год), а так­же по «Шах­тин­ско­му де­лу» (1928 год) и многое другое. Слу­жил юрис­кон­суль­том в Нар­ко­ма­те внеш­ней тор­гов­ли, Московском народном бан­ке, «Кус­та­ре­со­юзе», объ­е­ди­не­нии «Экс­порт­х­леб», а так­же в иностранных ком­па­ни­ях.

С 1930 года ру­ко­во­дил сек­ци­ей ста­рых по­ли­тических за­щит­ни­ков Общества быв­ших по­ли­тических ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев.