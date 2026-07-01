МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
МУРАВЬЁВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.
Из дворян. В 1890 году поступил на медицинский факультет Московского университета, в 1891 году за участие в демонстрации арестован, исключён из университета и выслан из Москвы в Нижний Новгород, где познакомился с В.Г. Короленко и М. Горьким. С 1892 года учился на юридическом факультете Московского университета, в 1894 году вновь арестован за распространение прокламаций с требованием конституции и связь с политическими эмигрантами, сослан в своё имение в село Щербинино.
Гласный Тверского уездного земского собрания (1898-1903 годы. В 1896 году в Казанском университете сдал экзамены за полный курс юридического факультета; помощник присяжного поверенного Московской судебной палаты. В 1896-1897 годах организовал отдел уголовных защит при Консультации помощников присяжных поверенных при Московском мировом съезде.
Отдел стал базой всероссийского объединения политических защитников «Молодая адвокатура», которую Муравьев возглавлял вплоть до 1917 года. Муравьев выступил более чем в 500 политических процессах, в том числе по делам Санкт-Петербургского совета рабочих депутатов, а также над участниками Московского декабрьского восстания 1905 года и восстания на Черноморском флоте (все процессы - в 1906 году), лицами, подписавшими Выборгское воззвание (1907 год), членами большевистской фракции Московского комитета РСДРП (1911 год) и социал-демократической фракции 4-й Государственной думы (Г.И. Петровским, Л.Б. Каменевым и другими, 1915 год).
В 1916 году Муравьев организовал и возглавил группу защитников на судебном процессе над «толстовцами»-пацифистами, призывавшими в своих воззваниях воюющие страны прекратить 1-ю мировую войну. Один из инициаторов создания Музея содействия труду (открыт в 1901 году на средства Х.С. Леденцова при Московском отделении Русского технического общества).
С 1905 года Муравьев возглавлял правление Музея, который в 1905-1906 стал центром организации профессорского движения в стране. Муравьев - один из инициаторов создания и руководителей Союза адвокатов (1903 год) и Союза союзов (1905 год). Несколько раз встречался с Л.Н. Толстым, который под впечатлением его рассказов о смертных казнях написал статью «Не могу молчать» (1908 год).
По просьбе Толстого Муравьев подготовил окончательный вариант духовного завещания писателя. Член Московской городской думы (1916-1917 годы). После Февральской революции 1917 года Муравьев назначен председателем Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (в этой должности обладал правами товарища министра юстиции). После Октябрьской революции 1917 года один из организаторов и председатель комитета (1918-1922 годы)
В 1922 году участвовал в разработке проекта Положения об адвокатуре. Выступал защитником на процессах по делам Тактического центра (1920 год), партии эсеров (1922 год), а также по «Шахтинскому делу» (1928 год) и многое другое. Служил юрисконсультом в Наркомате внешней торговли, Московском народном банке, «Кустаресоюзе», объединении «Экспортхлеб», а также в иностранных компаниях.
С 1930 года руководил секцией старых политических защитников Общества бывших политических каторжан и ссыльнопоселенцев.