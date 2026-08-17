МУРАВЬЁВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Граф (1865 год), российский государственный деятель, Генерал от инфантерии (1856 год), почетный член Пе­тербургской АН (1857 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых . Брат Алек­сан­д­ра Н. Му­равь­ё­ва, Н.Н. Му­равь­ё­ва-Кар­ско­го, Ан­д­рея Н. Му­равь­ё­ва. Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом фа­куль­те­те Московского университетата (1810-1811 годы), а за­тем в Училище ко­лон­но­во­жа­тых в Мо­ск­ве. Уча­ст­во­вал в Отечественной вой­не 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годов, в Бо­ро­дин­ской бит­ве 1812 года сра­жал­ся на ба­та­рее Н.Н. Ра­ев­ско­го.

Слу­жил в Ген­шта­бе (1814-1820 годы), по квар­тир­мей­стер­ской час­ти (1820 год), за­тем в от­став­ке. В 1816-1820 годах Муравьев - ак­тив­ный уча­ст­ник об­ществ де­каб­ри­стов: член Свя­щен­ной ар­те­ли (1816 год), Сою­за спа­се­ния (1817 год; вы­шел из не­го в знак про­тес­та про­тив ус­та­ва Сою­за, со­став­лен­но­го П.И. Пес­те­лем), Сою­за бла­го­ден­ст­вия (1818 год, один из ав­то­ров его ус­та­ва).

При­сут­ст­во­вал на съез­де де­каб­ри­стов (Мо­ск­ва, 1821 год), за­тем ото­шёл от них, осу­див пла­ны воо­руж. пе­ре­во­ро­та. По­сле вос­ста­ния де­каб­ри­стов 14.12.1825 года аре­сто­ван и в январе 1826 года по­ме­щён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. След­ст­ви­ем при­знан не­при­ча­ст­ным к за­го­во­ру, в ию­не 1826 года ос­во­бо­ж­дён, в ию­ле то­го же го­да по пред­ло­же­нию И.И. Ди­би­ча вновь оп­ре­де­лён на служ­бу, в свя­зи с чем по­лу­чил ре­пу­та­цию «от­ступ­ни­ка» и «из­мен­ни­ка» в сре­де де­каб­ри­стов.

Ви­це-гу­бер­на­тор Ви­теб­ской губернии (1827-1828 годы), гу­бер­на­тор Мо­ги­лёв­ской (1828-1831 годы), Грод­нен­ской (1831-1835 годы) и Кур­ской (1835-1839 годы) гу­бер­ний. В хо­де Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов вы­пол­нял осо­бые по­ру­че­ния глав­но­ко­манд. Ре­зерв­ной ар­ми­ей П.А. Тол­сто­го. Ди­рек­тор Департамента раз­ных по­да­тей и сбо­ров Министерства фи­нан­сов (1839-1842 годы).

Се­на­тор, управ­ляю­щий Ме­же­вым кор­пу­сом (1842-1862 годы), од­но­вре­мен­но член Государственного со­ве­та (с 1850 года), председатель Де­пар­та­мен­та уде­лов (1856-1862 годы), ми­нистр государственных иму­ществ (1857-1862 годы). В 1859 году на­чал пе­ре­оцен­ку по­вин­но­стей государственых кре­стьян с це­лью вы­чис­лить ре­аль­ную до­ход­ность кре­стьян­ских хо­зяйств и под­го­то­вить ча­стич­ную пе­ре­да­чу ка­зён­ных зе­мель в част­ную собст­вен­ность.

Сто­рон­ник со­зда­ния круп­ных ху­тор­ских хо­зяйств и пе­ре­се­ле­ния ме­нее «до­ста­точ­ных» кре­стьян на по­ме­щи­чьи зем­ли. Член Комитета ост­зей­ских дел (1857-1861 годы), Глава комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1858 год). При под­го­тов­ке кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года от­стаи­вал не­при­кос­но­вен­ность по­ме­щичь­е­го зем­ле­вла­де­ния, пред­ла­гал ос­во­бо­дить кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти в те­че­ние 8-12 лет с пе­ре­да­чей им в соб­ст­вен­ность толь­ко уса­деб­ной зем­ли. Член Фи­нан­со­во­го комитета (1859-1862 годы).

С на­ча­лом Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов наз­на­чен ви­лен­ским во­енным гу­бер­на­то­ром и грод­нен­ским, ко­вен­ским и мин­ским ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром, а так­же ко­мандующий вой­ска­ми Ви­лен­ско­го ВО (1863-1865 годы). Тер­ро­ризму польских кин­жаль­щи­ков и так называемых жан­дар­мов-ве­ша­те­лей, со­вер­шав­ших по­ку­ше­ния на долж­но­ст­ных лиц и рас­прав­ляв­ших­ся с русскими жи­те­ля­ми, про­тивопоставил по­ли­ти­ку тер­ро­ра по от­но­ше­нию к по­встан­цам, в ча­ст­но­сти про­во­дил по­ка­за­тель­ные каз­ни (каз­не­но 128 человек), сжи­гал мя­теж­ные шля­хет­ские по­се­ле­ния, вы­сы­лал ин­сур­ген­тов в Си­бирь и на Се­вер Ев­ропейской час­ти Рос­сии (свыше 12 тысяч человек) (в де­мо­кра­тических и ре­во­люционных кру­гах Муравьев по­лу­чил про­зви­ще «ве­ша­тель»).

Ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Северо-Западном крае; с це­лью со­кра­тить со­ци­аль­ную ба­зу вос­став­ших и ос­ла­бить по­зи­ции польской шлях­ты спо­соб­ст­во­вал улуч­ше­нию ус­ло­вий ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти (по срав­не­нию с ус­ло­вия­ми ре­фор­мы 1861 года в ве­ли­ко­рус­ских гу­бер­ни­ях). Про­во­дил по­ли­ти­ку ру­си­фи­ка­ции Северо-Западного края и ос­лаб­ле­ния влия­ния польской шлях­ты и ка­то­лического ду­хо­вен­ст­ва.

При­влёк русских чи­нов­ни­ков в ме­ст­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию. За­крыл бо­лее 30 ка­то­лических мо­на­сты­рей и ряд ка­то­лических об­щественных орга­ни­за­ций. Спо­соб­ст­во­вал улуч­ше­нию по­ло­же­ния пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва, воз­ро­ж­де­нию пра­во­слав­ных цер­ков­ных братств, ши­ро­ко­му строи­тель­ст­ву и ре­мон­ту пра­во­слав­ных хра­мов и ча­со­вен. Ук­ре­пил по­зи­ции русской на­чаль­ной шко­лы (ко­ли­че­ст­во школ воз­рос­ло со 115 до 520), за­крыл польские гим­на­зии. Про­во­дил ме­ры по при­об­ще­нию ме­ст­но­го на­се­ле­ния к русскому языку. От­крыл в Виль­не русский дра­ма­тический те­атр (1864 год). За­ме­нил часть польских пред­ме­тов из фон­дов му­зея древ­но­стей в Виль­не пред­ме­та­ми русской ста­ри­ны.

Председатель Следственной ко­мис­сии по де­лу о по­ку­ше­нии Д.В. Ка­ра­ко­зо­ва на жизнь императора Алек­сан­д­ра II [04.04.1866 года], под его ру­ко­во­дством час­тич­но рас­кры­та ор­га­ни­за­ция ишу­тин­цев.

Один из уч­ре­ди­те­лей РГО, член его со­ве­та (1845-1847 годы), ви­це-пре­зи­дент (1850-1856 годы). Почетный член ВЭО (1860 год). Ав­тор ме­му­ар­ных «За­пи­сок…» (из­да­ны в журнале «Рус­ская ста­ри­на» в 1882-1884 годах, пе­ре­из­да­ны в книге «"Го­тов со­бою жерт­во­вать...". За­пис­ки гра­фа М.Н. Му­равь­е­ва об управ­ле­нии Се­ве­ро-За­пад­ным кра­ем и об ус­ми­ре­нии в нем мя­те­жа. 1863-1866 годы», 2008 год).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1852 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1856 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1858 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1863 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1866 год) и другое.