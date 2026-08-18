МУРАВЬЁВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ Муравьёв, Михаил Николаевич (07[19].04.1845, Санкт-Петербург — 08[21].06.1900, Санкт-Петербург) — граф, российский государственный деятель, министр иностранных дел (1897–1900).

Муравьёв, Михаил Николаевич (07[19].04.1845, Санкт-Петербург — 08[21].06.1900, Санкт-Петербург) — граф, российский государственный деятель, министр иностранных дел (1897–1900). Внук Михаила Николаевича Муравьёва -Виленского. Учился в Полтавской гимназии, посещал лекции в Гейдельбергском университете в Германии. По возвращении в Россию поступил на службу в Министерство иностранных дел (1864). Служил секретарем российской миссии в ряде европейских городов. Во время русско-турецкой войны был главноуполномоченным Общества попечения о раненых и больных воинах при ставке действующей русской армии. В январе 1897 был назначен управляющим Министерства иностранных дел, а с апреля возглавил внешнеполитическое ведомство после смерти А. Б. Лобанова-Ростовского . Внес вклад в подготовку и проведение первой мирной конференции в Гааге (1899). Во внешнеполитической линии уделял большое внимание Дальнему Востоку. В марте 1898 в Пекине была подписана русско-китайская конвенция, по которой китайское правительство уступило России в аренду порты Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний) и согласилось на постройку южной ветки Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) . В апреле 1899 М. заключил соглашение с Англией о разделе сфер влияния в Китае. В период его деятельности на посту министра иностранных дел расширились связи России с другими государствами. В 1897 в Абиссинию (Эфиопию) был отправлен специальный представитель, в 1898 учреждено генеральное консульство в Марокко, также учреждено консульство в Иране. Миссия в Вашингтоне была преобразована в посольство. В начале 1900 М. инициировал вопрос об установлении прямых дипломатических отношений с Афганистаном. М. скоропостижно скончался на 55-м году жизни в Санкт-Петербурге, погребен в церкви Григория Богослова в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни.

Лит. : Белецкий А. В. Открытие Музея графа М. Н. Муравьева. Вильна, 1901; Шилов Д. Н. Муравьев Михаил Николаевич // Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. СПб., 2002. С. 494—495. Ю. Л. Михайлова.