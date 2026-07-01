МУРАВЬЁВ МИХАИЛ НИКИТИЧ
МУРАВЬЁВ МИХАИЛ НИКИТИЧ - русский поэт, государственный деятель, тайный советник (1800 год).
Отец Н.М. Муравьёва. В 1768-1769 годах учился в гимназии при Московском университете, был принят в университет; с февраля 1770 года, прервав обучение из-за переезда отца, жил в Архангельске, потом в Вологде, занимался переводами латинских и французских авторов. С 1772 года служил в лейб-гвардейском Измайловском полку в Санкт-Петербурге, познакомился с В.И. Майковым, М.М. Херасковым и другими, выпустил три сборника своих стихов («Басни», «Переводные стихотворения», оба 1773 года, «Оды», 1775 года).
В декабре 1776 года принят в Вольное российское собрание при Московском университете; входил в литературный кружок Н.А. Львова и Г.Р. Державина. В 1785-1795 годах воспитатель будущего императора Александра I и великого князя Константина Павловича, которым преподавал нравственную философию, русскую историю и словесность (в 1796 году вышла составленная из учебных материалов книга Муравьева «Опыты истории, письмен и нравоучения»).
Сенатор (с 1801 года), статс-секретарь по принятию прошений на Высочайшее имя (с 1801 года). Товарищ министра народного просвещения и член Главного правления училищ (1802-1807 годы), попечитель Московского университета (1803-1807 годы). Действия Муравьева были направлены на повышение уровня университетского преподавания и общественного положения учёных.
Один из авторов устава российских императорских университетов 1804 года (смотреть в статье Университетские уставы) и Утвердительной грамоты Московского университета, последовательно проводил принципы университетской автономии, свобод преподавания и научного исследования.
Действующий член Российской академии (1804 год). В 1804-1805 годах при поддержке Муравьева в Московском университете открывались учёные общества с широкой научной и просветительской программой - Общество истории и древностей российских, Московское общество испытателей природы и другое; инициатор издания еженедельных «Московских учёных ведомостей» (1805-1807 годы).
Поэзия Муравьева носит экспериментальный характер; он один из преобразователей русской. лирики, предвосхитивший открытия сентименталистов и романтиков. С середины 1770-х годов стихотворения Муравьева перестают укладываться в рамки классицистических жанров: «Ночь» (1776 год), «Роща» (1778 год) - первые образцы психологической лирики, где пейзаж подчинён господствующей эмоции; «Сожаление младости» (1780 год) проникнуто настроениями, характерными для романтической элегии; «Неверность» (1781 год) и «Болеслав, король польский» (1780 год) предваряют романтическую балладу в двух её разновидностях - «русской» и «европейской».
Муравьев поэтизирует частную жизнь, при этом сосредоточен не на быте, а на «жизни души», устремлённой к идеалам добра и красоты и впадающей порой в уныние от собственного несовершенства (отсюда постоянные сетования об угасании дарования). Его «чувства» неотделимы от размышлений, восторженность и разочарованность сдерживаются иронией, самоуглублённость - признанием прав «общества» над человеком. Муравьев стал и одним из основоположников русской «лёгкой поэзии», сформулировав её принципы в программном «Послании о лёгком стихотворении к А.М. Брянчининову» (1783 год); самое знаменитое его стихотворение в этом роде - «Богине Невы» (1794 год).
Среди прозаичных сочинений Муравьева: «Дщицы для записывания» (1778 год) - дневниковые заметки, сочетающие лирические, философские и критические высказывания; повесть в форме дневника «Обитатель предместия» (1790 год), повесть в духе Оссиана «Оскольд» (опубликована в 1810 году; не завершена) и др. В 1810 году Н.М. Карамзин издал прозаические произведения Муравьева. В 1819-1820 годах вышло «Полное собрание сочинений» Муравьева, которое подготовили В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков (племянник Муравьева) и П.А. Вяземский, испытавшие значительное влияние творчества поэта.