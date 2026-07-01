МУРАВЬЁВ МИХАИЛ НИКИТИЧ

МУРАВЬЁВ МИХАИЛ НИКИТИЧ - русский по­эт, государственный дея­тель, тайный советник (1800 год).

Отец Н.М. Му­равь­ё­ва . В 1768-1769 годах учил­ся в гим­на­зии при Московском университете, был при­нят в университет; с февраля 1770 года, пре­рвав обу­че­ние из-за пе­ре­ез­да от­ца, жил в Ар­хан­гель­ске, по­том в Во­ло­где, за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми латинских и французских ав­то­ров. С 1772 года слу­жил в лейб-гвардейском Из­май­лов­ском пол­ку в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­зна­ко­мил­ся с В.И. Май­ко­вым, М.М. Хе­ра­ско­вым и другими, вы­пус­тил три сборника сво­их сти­хов («Бас­ни», «Пе­ре­вод­ные сти­хо­тво­ре­ния», оба 1773 года, «Оды», 1775 года).

В декабре 1776 года при­нят в Воль­ное рос­сий­ское со­б­ра­ние при Московском университете; вхо­дил в литературный кру­жок Н.А. Льво­ва и Г.Р. Дер­жа­ви­на. В 1785-1795 годах вос­пи­та­тель бу­ду­ще­го императора Алек­сан­д­ра I и великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча, ко­то­рым пре­по­да­вал нрав­ст­вен­ную фи­ло­со­фию, русскую ис­то­рию и сло­вес­ность (в 1796 году вы­шла со­став­лен­ная из учеб­ных ма­те­риа­лов книга Муравьева «Опы­ты ис­то­рии, пись­мен и нра­во­уче­ния»).

Се­на­тор (с 1801 года), статс-сек­ре­тарь по при­ня­тию про­ше­ний на Вы­со­чай­шее имя (с 1801 года). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния и член Главного прав­ле­ния учи­лищ (1802-1807 годы), по­пе­чи­тель Московского университета (1803-1807 годы). Дей­ст­вия Муравьева бы­ли на­прав­ле­ны на по­вы­ше­ние уров­ня уни­вер­си­тет­ско­го пре­по­да­ва­ния и об­щественного по­ло­же­ния учё­ных.

Один из ав­то­ров ус­та­ва российских им­пе­ра­тор­ских университетов 1804 года (смотреть в статье Уни­вер­си­тет­ские ус­та­вы) и Ут­вер­ди­тель­ной гра­мо­ты Московского университета, по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил прин­ци­пы уни­вер­си­тет­ской ав­то­но­мии, сво­бод пре­по­да­ва­ния и на­учного ис­сле­до­ва­ния.

Действующий член Российской ака­де­мии (1804 год). В 1804-1805 годах при под­держ­ке Муравьева в Московском университете от­кры­ва­лись учё­ные об­ще­ст­ва с ши­ро­кой на­учной и про­све­ти­тель­ской про­грам­мой - Об­ще­ст­во ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских, Мо­с­ков­ское об­ще­ст­во ис­пы­та­те­лей при­ро­ды и другое; ини­циа­тор из­да­ния еже­не­дель­ных «Мо­с­ков­ских учё­ных ве­до­мо­стей» (1805-1807 годы).

По­эзия Муравьева но­сит экс­пе­риментальный ха­рак­тер; он один из пре­об­ра­зо­ва­те­лей русской. ли­ри­ки, пред­вос­хи­тив­ший от­кры­тия сен­ти­мен­та­ли­стов и ро­ман­ти­ков . С середины 1770-х годов сти­хо­тво­ре­ния Муравьева пе­ре­ста­ют ук­ла­ды­вать­ся в рам­ки клас­си­ци­стических жан­ров: «Ночь» (1776 год), «Ро­ща» (1778 год) - пер­вые об­раз­цы пси­хо­ло­гической ли­ри­ки, где пей­заж под­чи­нён гос­под­ствую­щей эмо­ции; «Со­жа­ле­ние мла­до­сти» (1780 год) про­ник­ну­то на­строе­ния­ми, ха­рак­тер­ны­ми для ро­ман­тической эле­гии; «Не­вер­ность» (1781 год) и «Бо­ле­слав, ко­роль поль­ский» (1780 год) пред­ва­ря­ют ро­ман­тическую бал­ла­ду в двух её раз­но­вид­но­стях - «рус­ской» и «ев­ро­пей­ской».

Муравьев по­эти­зи­ру­ет ча­ст­ную жизнь, при этом со­сре­до­то­чен не на бы­те, а на «жиз­ни ду­ши», уст­рем­лён­ной к идеа­лам до­б­ра и кра­со­ты и впа­даю­щей по­рой в уны­ние от соб­ст­вен­но­го не­со­вер­шен­ст­ва (от­сю­да по­сто­ян­ные се­то­ва­ния об уга­са­нии да­ро­ва­ния). Его «чув­ст­ва» не­от­де­ли­мы от раз­мыш­ле­ний, вос­тор­жен­ность и раз­оча­ро­ван­ность сдер­жи­ва­ют­ся иро­ни­ей, са­мо­уг­луб­лён­ность - при­зна­ни­ем прав «об­ще­ст­ва» над че­ло­ве­ком. Муравьев стал и од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков русской «лёгкой по­эзии», сфор­му­ли­ро­вав её прин­ци­пы в про­грамм­ном «По­сла­нии о лёг­ком сти­хо­тво­ре­нии к А.М. Брян­чи­ни­но­ву» (1783 год); са­мое зна­ме­ни­тое его сти­хо­тво­ре­ние в этом ро­де - «Бо­ги­не Не­вы» (1794 год).

Сре­ди про­за­ичных со­чи­не­ний Муравьева: «Дщи­цы для за­пи­сы­ва­ния» (1778 год) - днев­ни­ко­вые за­мет­ки, со­че­таю­щие ли­ри­че­ские, фи­лософские и кри­тические вы­ска­зы­ва­ния; по­весть в фор­ме днев­ни­ка «Оби­та­тель пред­мес­тия» (1790 год), по­весть в ду­хе Ос­сиа­на «Ос­кольд» (опубликована в 1810 году; не за­вер­ше­на) и др. В 1810 году Н.М. Ка­рам­зин из­дал про­за­ические про­из­ве­де­ния Муравьева. В 1819-1820 годах вы­шло «Пол­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний» Муравьева, ко­то­рое под­го­то­ви­ли В.А. Жу­ков­ский , К.Н. Ба­тюш­ков (пле­мян­ник Муравьева) и П.А. Вя­зем­ский, ис­пы­тав­шие зна­чительное влия­ние твор­че­ст­ва по­эта.