МУРАВЬЁВ МИХАИЛ

МУРАВЬЁВ МИХАИЛ - граф (1865 год), российский государственный дея­тель и ди­пло­мат, гоф­мей­стер (1896 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых . Внук М.Н. Му­равь­ё­ва (1796-1866 годы). В начале 1860-х годах слу­шал лек­ции в Гей­дель­берг­ском университете. С 1864 года на служ­бе в российских ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тель­ст­вах в Бер­ли­не (1864-1865, 1869-1872 годы), Сток­голь­ме (1866-1867 годы, 1873-1874 годы), Штут­гар­те (1867-1869 годы), Кар­лс­руэ (1872 год), Па­ри­же (1872-1873 годы), Гаа­ге (1874-1880 годы). Пер­вый сек­ре­тарь российской мис­сии в Па­ри­же (1880-1884 годы), со­вет­ник по­соль­ст­ва в Бер­ли­не (1884-1893 годы). Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Ко­пен­га­ге­не (1893-1897 годы).

Министр иностранных дел [13.04.1897-08.06.1900 годы; управ­ляю­щий МИД с 01.01.1897 года; по­лу­чил на­зна­че­ние бла­го­да­ря императрице Ма­рии Фё­до­ров­не, ма­те­ри императора Ни­ко­лая II]. Про­дол­жил по­ли­ти­ку даль­ней­ше­го «под­мо­ра­жи­ва­ния» Вос­точ­но­го во­про­са, про­во­див­шую­ся министром иностранных дел А.Б. Ло­ба­но­вым-Рос­тов­ским.

В 1897 году пу­тём об­ме­на пись­ма­ми с министром иностранных дел Ав­ст­ро-Венг­рии А. Го­лу­хов­ским дос­тиг сек­рет­но­го ав­ст­ро-русского со­гла­ше­ния о со­хра­не­нии ста­тус-кво на Бал­ка­нах, от­ка­зе обе­их дер­жав от тер­ри­то­риаль­ных при­тя­за­ний на по­лу­ост­ро­ве. Вме­сте с тем по­сле на­ча­ла анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов пред­ло­жил вы­ра­бо­тать план за­ня­тия российскими вой­ска­ми Чер­номор­ских про­ли­вов, при этом счи­тал обя­за­тель­ным дос­ти­же­ние письменной до­го­во­рён­но­сти с Гер­ма­ни­ей о при­зна­нии ею за Рос­си­ей «пра­ва ог­ра­ж­де­ния, а в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти и фак­ти­че­ско­го за­ня­тия Бос­фо­ра».

Обес­по­ко­ен­ный строи­тель­ст­вом железной дороги Бер­лин - Ба­гдад, Муравьев до­бил­ся от Ос­ман­ской им­пе­рии обя­за­тель­ст­ва не пе­ре­да­вать иностранным ком­па­ни­ям пра­во на строи­тель­ст­во железно-дорожных ли­ний на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны, в при­гра­нич­ных с Рос­си­ей рай­онах (1900 год). Про­дол­жил курс на ак­ти­ви­за­цию российской внеш­ней по­ли­ти­ки на Даль­нем Вос­то­ке. Один из главных ини­циа­то­ров Рус­ско-ки­тай­ской кон­вен­ции 1898 года об арен­де Рос­си­ей Порт-Ар­ту­ра (Люй­шунь) и пор­та Та­ли­ен­ван (Да­лянь­вань) на Кван­тун­ском полуострове (смотреть Кван­тун­ская об­ласть).

При этом пы­тал­ся обес­пе­чить даль­ней­шее за­кре­п­ление Рос­сии в Южной Мань­чжу­рии пу­тём ус­ту­пок Ве­ли­ко­бри­та­нии и Япо­нии в Ко­рее. 16.04.1899 года за­клю­чил со­гла­ше­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей о раз­гра­ни­че­нии сфер железнодорожного строи­тель­ст­ва в Ки­тае, за­кре­пив­шее за Рос­си­ей пра­во на соору­жение же­лез­ных до­рог в Маньч­жу­рии и Внеш­ней Мон­го­лии, а так­же воз­мож­ность со­ору­же­ния ли­нии от Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­ги к Пе­ки­ну.

В пе­ри­од обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей сто­рон­ник соз­да­ния коа­ли­ции дер­жав в со­ста­ве Рос­сии, Гер­ма­нии и Фран­ции. Со­вме­ст­но с французским министром иностранных дел Т. Дель­кас­се в 1899 году под­твер­дил дей­ст­вие рус­ско-фран­цуз­ско­го сою­за 1891-1893 годов. Сто­рон­ник ак­тив­ной по­ли­ти­ки на Среднем Вос­то­ке. Под­дер­жи­вал пла­ны российской эко­но­мической экс­пан­сии в Пер­сии, в 1899-1900 годах до­бил­ся про­дле­ния на 10 лет обя­за­тель­ст­ва персидского ша­ха не пре­дос­тав­лять кон­цес­сий на железнодорожное строи­тель­ст­во ино­стран­цам; вы­сту­пал про­тив­ни­ком идеи о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Рос­си­ей в Пер­сии. В начале 1900 года ини­ции­ро­вал во­прос об ус­та­нов­ле­нии пря­мых ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Аф­га­ни­ста­ном.

В 1898 году вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем со­звать ме­ж­ду­народную кон­фе­рен­цию по ра­зо­ру­же­нию и соз­да­нию ме­ж­ду­народного ар­бит­раж­но­го су­да. Раз­ра­бот­чик про­грам­мы и ор­га­ни­за­тор пер­вой из Га­аг­ских кон­фе­рен­ций ми­ра 1899 и 1907 годов.