МУРАВЬЁВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ
МУРАВЬЁВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ - российский мореплаватель и государственный деятель, генерал-майор по Адмиралтейству (1831 год).
Из рода Муравьёвых. Окончил Морской шляхетный кадетский корпус (1800 год). В 1802-1813 годах служил на Балтийском флоте, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 годов и сражениях с французским флотом в 1813 году. В 1817 году принят на службу в Российско-Американскую компанию (РАК). В 1817-1819 годах на шлюпе «Камчатка» под командованием капитана 2-го ранга В.М. Головнина совершил кругосветное плавание с заходом в Петропавловский Порт и Русскую Америку. Участвовал в астрономическом определении положения островов Беринга, Медный, Атту, Семёнова, Чирикова, Ситкинак и описи бухты Чиниак.
Главный правитель Русской Америки (1820-1825 годы) и командир Новоархангельского порта (1821-1825 годы). Принял дела у С.И. Яновского 15.09.1820 годв. Возглавил росские колонии в кризисный момент их существования, сумел предотвратить голод в 1820-1823 годах, наладил более чёткое снабжение Аляски хлебом и боеприпасами, выступал за развитие земледелия в окрестностях Форт-Росса.
Развил широкую деятельность по благоустройству Новоархангельска и других населённых пунктов Русской Америки. В Новоархангельске построены новый дом главного правителя (1821 год), казарма для промысловиков (1822-1823 годы), новые укрепления (1820-1823 годы), дом для чиновников, больница и пристань (1823-1824 годы). При поддержке Муравьева летом 1823 года на острове Кадьяк основан кирпичный завод.
В интересах РАК в 1821-1824 годах неоднократно нарушал запрет на торговлю с иностранцами. Во многих начинаниях опирался на помощь РПЦ, поддерживал деятельность Германа Аляскинского, способствовал в 1824 году началу миссионерской деятельности на острове Уналашка священника И.Е. Попова-Вениаминова (в монашестве Иннокентий); по личному распоряжению Муравьева построены церкви на островах Кадьяк и Уналашка. Содействовал исследованиям северных территорий Аляски; в 1821 году и 1822 году совершил экспедиции по территории Русской Америки.
К концу управления Муравьева положение российских колоний стабилизировалось. 22.10.1825 года сдал дела П.Е. Чистякову и принял у него командование судном «Елена», на котором в сентябре 1826 года возвратился в Кронштадт. В 1826-1827 годах служил в Главном правлении РАК в Санкт-Петербурге. Вице-директор Кораблестроительного департаментата Морского министерства (1831-1833 годв). С 1833 года в отставке.
Именем Муравьева названа гора на острове Баранова (Ситка) в архипелаге Александра.