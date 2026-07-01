МУРАВЬЁВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

МУРАВЬЁВ МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ - российский мореплаватель и государственный деятель, генерал-майор по Ад­ми­рал­тей­ст­ву (1831 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых . Окон­чил Морской шля­хет­ный ка­дет­ский кор­пус (1800 год). В 1802-1813 годах слу­жил на Бал­тий­ском фло­те, уча­ст­во­вал в русско-шведской вой­не 1808-1809 годов и сра­же­ни­ях с французским фло­том в 1813 году. В 1817 году при­нят на служ­бу в Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­скую ком­па­нию (РАК). В 1817-1819 годах на шлю­пе «Кам­чат­ка» под ко­мандованием ка­пи­та­на 2-го ран­га В.М. Го­лов­ни­на со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние с за­хо­дом в Пе­тро­пав­лов­ский Порт и Рус­скую Аме­ри­ку. Уча­ст­во­вал в ас­тро­но­мическом оп­ре­де­ле­нии по­ло­же­ния ост­ро­вов Бе­рин­га, Мед­ный, Ат­ту, Се­мё­но­ва, Чи­ри­ко­ва, Сит­ки­нак и опи­си бух­ты Чи­ни­ак.

Главный пра­ви­тель Русской Аме­ри­ки (1820-1825 годы) и ко­ман­дир Но­во­ар­хан­гель­ско­го пор­та (1821-1825 годы). При­нял де­ла у С.И. Янов­ско­го 15.09.1820 годв. Воз­гла­вил росские ко­ло­нии в кри­зис­ный мо­мент их су­ще­ст­во­ва­ния, су­мел пре­дот­вра­тить го­лод в 1820-1823 годах, на­ла­дил бо­лее чёт­кое снаб­же­ние Аля­ски хле­бом и бо­е­при­па­са­ми, вы­сту­пал за раз­ви­тие зем­ле­де­лия в ок­ре­ст­но­стях Форт-Рос­са.

Раз­вил ши­ро­кую дея­тель­ность по бла­го­ус­т­рой­ст­ву Но­во­ар­хан­гель­ска и других на­се­лён­ных пунк­тов Русской Аме­ри­ки. В Но­во­ар­хан­гель­ске по­строе­ны но­вый дом главного пра­ви­те­ля (1821 год), ка­зар­ма для про­мыс­ло­ви­ков (1822-1823 годы), но­вые ук­ре­п­ле­ния (1820-1823 годы), дом для чи­нов­ни­ков, боль­ни­ца и при­стань (1823-1824 годы). При под­держ­ке Муравьева ле­том 1823 года на острове Кадь­як ос­но­ван кир­пич­ный за­вод.

В ин­те­ре­сах РАК в 1821-1824 годах не­од­но­крат­но на­ру­шал за­прет на тор­гов­лю с ино­стран­ца­ми. Во мно­гих на­чи­на­ни­ях опи­рал­ся на по­мощь РПЦ, под­дер­жи­вал дея­тель­ность Гер­ма­на Аля­скин­ско­го , спо­соб­ст­во­вал в 1824 году на­ча­лу мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти на острове Уна­лаш­ка свя­щен­ни­ка И.Е. По­по­ва-Ве­ниа­ми­но­ва (в мо­на­шест­ве Ин­но­кен­тий); по лич­но­му рас­по­ря­же­нию Муравьева по­строе­ны церк­ви на ост­ро­вах Кадь­як и Уна­лаш­ка. Со­дей­ст­во­вал ис­сле­до­ва­ни­ям северных тер­ри­то­рий Аля­ски; в 1821 году и 1822 году со­вер­шил экс­пе­ди­ции по тер­ри­то­рии Русской Аме­ри­ки.

К кон­цу управ­ле­ния Муравьева по­ло­же­ние российских ко­ло­ний ста­би­ли­зи­ро­ва­лось. 22.10.1825 года сдал де­ла П.Е. Чис­тя­ко­ву и при­нял у не­го ко­ман­до­ва­ние суд­ном «Еле­на», на ко­то­ром в сентябре 1826 года воз­вра­тил­ся в Крон­штадт . В 1826-1827 годах слу­жил в Главном прав­ле­нии РАК в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ви­це-ди­рек­тор Ко­раб­ле­стро­ительного департаментата Мор­ско­го министерства (1831-1833 годв). С 1833 года в от­став­ке.

Име­нем Муравьева на­зва­на го­ра на острове Ба­ра­но­ва (Сит­ка) в ар­хи­пе­ла­ге Алек­сан­д­ра.