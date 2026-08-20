МУРАВЬЁВ-КАРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
МУРАВЬЁВ-КАРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1853 год).
Из рода Муравьёвых. Брат Александра Н. Муравьёва, М.Н. Муравьёва (1796-1866 годы), Андрея Н. Муравьёва. С 1811 года на военной службе. Основал в Москве кружок, ставивший целью создание на острове Сахалин республики; член кружка Священная артель (Санкт-Петербург, 1814-1817 годы) (многие члены обоих кружков стали декабристами).
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов. Служил в Генштабе (1814-1816 годы). В 1816 году прикомандирован к командующему Отделением Грузинского (с 1820 года Отделение Кавказского) корпуса генералу-лейтенанту А.П. Ермолову, в 1817 году в составе чрезвычайного посольства совершил поездку в Персию.
В 1819-1820 годах участвовал в экспедиции на восточный берег Каспийского моря, вёл переговоры с хивинским ханом о торговле между ханством и Россией. Описал поездку в книге «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах» (тома 1-2, 1822 год; 2-й том содержит подробное описание Хивинского ханства и является важным вкладом в становление российского востоковедения).
В качестве командира 7-го карабинерного полка (1822-1826 годы) и помощника начальника штаба Отделения Кавказского корпуса (1827-1828 годы) участвовал в русско-персидской войне 1826-1828 годов.
В русско-турецкую войну 1828-1829 годов командующий Кавказской гренадерской резервной бригады, отличился при взятии крепостей Карс (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени) и Ахалцих, в других боях (награждён орденом Святого Георгия 3-й степени и золотым оружием с надписью «За храбрость»).
Командующий гренадерской бригады 6-го пехотного корпуса (1830-1832 годы), участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, затем начальник 24-й пехотной дивизии. В декабре 1832 года по поручению императора Николая I прибыл в Константинополь и передал турецкому султану Махмуду II предложение об участии российских морских и сухопутных сил в его борьбе против египетского паши Мухаммеда Али (смотреть в статье Египетско-турецкие конфликты 1831-1833 и 1839-1841 годов), в январе 1833 года в Александрии убедил Мухаммеда Али остановить наступление на Константинополь.
После прибытия российского десанта (Босфорская экспедиция 1833 года) принял его под свою команду, затем командир отряда российских и турецких сухопутных войск (его действия способствовали заключению Ункяр-Искелесийского договора 1833 года).
Генерал-адъютант (1833 год). Исполняющий обязанности начальника штаба 1-й армии (1834-1835 годы), в 1834 году подал императору Николаю I записку о состоянии войск, в которой причинами «упадка духа в армии, побегов, слабости людей» назвал показуху, муштру и «равнодушие ближайших начальников к благосостоянию людей, им вверенных» (опубликовано в книге: «Столетие Военного министерства», том 3, 1907 год).
Командир 5-го армейского корпуса (1835-1837/38 годов). Получив от Николая I замечание в резкой форме, вышел в отставку. С 1848 года вновь на службе, член Военного совета, командир Гренадерского корпуса (1848-1854 годы).
В период Крымской войны 1853-1856 годов кавказский наместник и командир Отделения Кавказского корпуса [29.11.1854-22.07.1856 годы]. По приезде на Кавказ в письме к генералу от инфантерии А.П. Ермолову обвинил кавказские войска в утрате боевого духа и «беспорядках, вкоренившихся многими годами беспечного управления» (письмо и полемический анонимный ответ на него книгой Д.И. Святополк-Мирского вскоре стали достоянием гласности).
Во главе объединённого отряда выступил к Карсу, который в результате осады российских войск оказался на грани капитуляции. 17.09.1855 года предпринял неподготовленный штурм крепости, окончившийся неудачей (российские войска потеряли до 2,5 тысяч убитыми и 5,5 тысяч ранеными), продолжил осаду до её сдачи [16.11.1855 год]; награждён орденом Святого Георгия 2-й степени.
В обществе, а впоследствии и в литературе стал именоваться Муравьёвым-Карским, хотя официально не получал этого титула. В 1855 году пытался добиться перемирия с Шамилем. Вместо «грозных экспедиций» против горцев, не дававших, по его мнению, реального результата, выступал за усиленную колонизацию занятых территорий. Несогласие с этими предложениями стало причиной его отставки.
Член Государственного совета (с 1856 года). Председатель Генерального военного суда над лицами, виновными в беспорядках и злоупотреблениях по снабжению войск бывших Крымской и Южной армий предметами довольствия (1858-1859 годы). Затем в бессрочном отпуске.
Автор воспоминаний «Турция и Египет в 1832 и 1833 годах» (тома 1-4, 1870-1874 годы), «Война за Кавказом в 1855 году» (тома 1-2, 1876 год), «Первое взятие русскими войсками Карса (июнь 1828 год)» (опубликовано в журнале «Русский архив», 1877 год, № 3), «Записки» (там же, 1885-1889, 1891, 1893-1895 годы).
Награждён орденом Святого Александра Невского (1850 год) и др.