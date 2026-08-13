МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Муравьёв-Апостол Сергей Иванович - уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов, под­пол­ков­ник (1820 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский институт Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1811 год). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов слу­жил в Кор­пу­се ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния и в ба­таль­о­не великой кня­гини Ека­те­ри­ны Пав­лов­ны; уча­ст­во­вал в Бо­ро­дин­ском, Ма­ло­яро­сла­вец­ком, Та­ру­тин­ском и других сра­же­ни­ях; от­ли­чил­ся в сра­же­нии под Крас­ным в 1812 году (награ­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»), Лют­цен­ском сра­же­нии в 1813 году и бит­ве за Па­риж в 1814 году.

По­се­щал со­б­ра­ния Свя­щен­ной ар­те­ли офи­це­ров Ген­шта­ба (1815-1818 годы). Ма­сон (по­свя­щён в 1817 году); член ло­жи «Трёх доб­ро­де­те­лей» (1817-1818 годы). Один из ос­но­ва­те­лей тай­ных де­каб­ри­ст­ских ор­га­ни­за­ций - Сою­за спа­се­ния (су­щест­во­вал в 1816-1818 годах), а так­же Сою­за бла­го­ден­ст­вия, член его Ко­рен­но­го со­ве­та (исполняющий обязанности блю­сти­те­ля; 1818-1821 годы). Гла­ва упра­вы Сою­за бла­го­ден­ст­вия в лейб-гвардейском Се­мё­нов­ском пол­ку (1818-1820 годы), где слу­жил с 1815 года (командир ро­ты в 1819-1820 годах); уча­ст­ник так называемой ар­те­ли сво­бо­до­лю­би­вых офи­це­ров это­го пол­ка в 1815-1817 годах, пы­тал­ся удер­жать сол­дат ро­ты от уча­стия в Се­мё­нов­ско­го пол­ка вы­сту­п­ле­нии 1820 года, по­сле не­го пе­ре­ве­дён в ар­мию - в Пол­тав­ский пехотный полк (1820-1822 годы).

Командир ба­таль­о­на Чер­ни­гов­ско­го пехотного пол­ка (1822-1825 годы). Член тай­но­го Юж­но­го общества (с 1822 года; при­нят П.И. Пес­те­лем; в 1825 году один из трёх ди­рек­то­ров), вме­сте с М. Пав­ло­ви­чем Бес­ту­же­вым- Рю­ми­ным​ воз­глав­лял Ва­силь­ков­скую упра­ву общества (1823-1825/1826 годы). Про­тив­ник те­лес­ных на­ка­за­ний в ар­мии. С 1824 года вёл аги­та­цию сре­ди быв­ших сол­дат лейб-гвардейского Се­мё­нов­ско­го пол­ка, слу­жив­ших в пол­ках 1-й ар­мии, пла­ни­руя опе­реть­ся на них при осу­ще­ст­в­ле­нии государственного пе­ре­во­ро­та, на­зна­чен­но­го де­каб­ри­ста­ми на ле­то 1826 года. Вме­сте с Бес­ту­же­вым-Рю­ми­ным спо­соб­ст­во­вал всту­п­ле­нию в Юж­ное об-во чле­нов Об-ва со­еди­нён­ных сла­вян (1825 год).

Сто­рон­ник ус­та­нов­ле­ния рес­пуб­ли­кан­ской фор­мы прав­ле­ния в Рос­сии. В 1817 году вы­сту­пил про­тив пла­на ца­ре­убий­ст­ва И.Д. Якуш­ки­на, од­на­ко в 1823 году под­дер­жал мне­ние П.И. Пес­те­ля о не­об­хо­ди­мо­сти убий­ст­ва императора Алек­сан­д­ра I. В 1823-1825 годах при­зы­вал чле­нов Юж­но­го общества ус­ко­рить под­го­тов­ку во­енного вы­сту­п­ле­ния про­тив вла­сти (ссы­лал­ся на ус­пеш­ные дей­ст­вия во­ен­ных во вре­мя Испанской ре­во­лю­ции 1820-1823 годов), раз­ра­ба­ты­вал пла­ны воо­руженного вос­ста­ния в ар­мии.

Со­ста­вил (совместно с М. Павловичем Бес­ту­же­вым-Рю­ми­ным) « Пра­во­слав­ный ка­те­хи­зис», в ко­то­ром обос­но­вы­вал пра­во на­ро­да на вос­ста­ние про­тив дес­по­тичной вла­сти, и «Воз­зва­ние» с при­зы­вом к «рос­сий­ско­му во­ин­ст­ву» под­нять вос­ста­ние и ус­та­но­вить в Рос­сии рес­пуб­ли­ку.

Вско­ре по­сле вос­ста­ния де­каб­ри­стов на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в ко­то­ром Муравьев-Апостол не уча­ст­во­вал, 29.12.1825 года аре­сто­ван в селе Три­ле­сы Ва­силь­ков­ско­го Ки­ев­ской губернии (ны­не Фас­тов­ско­го района Ки­ев­ской области, Ук­раи­на), ос­во­бо­ж­дён из-под аре­ста офи­це­ра­ми Чер­ни­гов­ско­го пол­ка. Воз­гла­вил Чер­ни­гов­ско­го пол­ка вос­ста­ние 1825 года, при его по­дав­ле­нии 03.01.1826 года аре­сто­ван, до­став­лен в Санкт-Пе­тер­бург, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость.

На след­ст­вии пы­тал­ся взять на се­бя максимальную от­вет­ст­вен­ность за под­го­тов­ку во­енного вы­сту­п­ле­ния. Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни чет­вер­то­ва­ни­ем, ко­то­рая императором Ни­ко­ла­ем I за­ме­не­на на смерт­ную казнь че­рез по­ве­ше­ние. Каз­нён близ Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти в чис­ле пя­ти при­го­во­рён­ных к смер­ти де­каб­ри­стов.