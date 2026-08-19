МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ, МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ Муравьёв-Апостол, Матвей Иванович (18[29].04.1793, Санкт-Петербург — 21.02[05.03].1886, Москва) — декабрист.

Муравьёв-Апостол, Матвей Иванович (18[29].04.1793, Санкт-Петербург — 21.02[05.03].1886, Москва) — декабрист. Из старинного дворянского рода, сын видного дипломата, посланника в Гамбурге и Мадриде, при Павле I тайного советника, вице-президента Иностранной коллегии (1801), писателя и переводчика античных авторов, правнука последнего выборного гетмана Левобережной Украины Даниила Апостола, принявшего двойную фамилию в связи с пресечением малороссийского рода Апостолов. Воспитывался вместе с братом С. И. Муравьёвым-Апостолом в пансионе Хикса в Париже, затем в Петербурге — в Корпусе инженеров путей сообщения (с 1810). В службу вступил подпрапорщиком в лейб-гвардейский Семеновский полк 20 ноября [2 декабря] 1811. Участвовал в юношеском преддекабристском кружке «Чока» (одно из названий Сахалина), из которого выросла «Священная артель». В 1812 сражался при Витебске, Тарутине, Малоярославце; за участие в Бородинской битве награжден знаком отличия Военного ордена Св. Георгия (солдатским Георгиевским крестом). 18[30] декабря 1812 произведен в прапорщики. Участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене, Лейпциге; в бою под Кульмом был ранен, награжден орденом Св. Анны 4-й степени. Участвовал в боях за Париж. По возвращении в Россию принимал участие в «Семеновской артели» и в создании «Союза спасения» 9[21] февраля 1816. Участник Московского заговора (1817). В 1816—1820 состоял в масонских ложах «Трех добродетелей» и «Соединенных друзей». Входил в состав Коренной управы «Союза благоденствия». 13[25] января 1816 произведен в подпоручики, 2[14] февраля 1817 — в поручики; 1[13] января 1818 назначен адъютантом к малороссийскому генерал-губернатору генерал-адъютанту Н. Г. Репнину-Волконскому с пребыванием в Полтаве. 15[27] декабря 1819 произведен в штабс-капитаны, переведен в лейб-гвардейский Егерский полк с оставлением в должности адъютанта Репнина в январе 1821. Переведен майором в Полтавский пехотный полк в марте 1822, вышел в отставку подполковником 21 января [2 февраля] 1823. Жил в имении Хомутец Миргородского уезда Полтавской губернии. Принадлежал к Южному обществу. Приказ о его аресте последовал 19[31] декабря 1825, после чего он был арестован утром 29 декабря 1825 [10 января 1826] командиром Черниговского пехотного полка подполковником Г. И. Гебелем вместе с младшим братом в Трилесах. После освобождения офицерами полка принял участие в восстании. Вторично арестован между с. Ковалевкой и с. Королевкой в январе 1826, отправлен в Белую Церковь, оттуда в Москву. Из Москвы отправлен 14[26] января 1826 в Петербург, сначала посажен на главную гаупт­вахту, затем переведен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Осужден по I разряду и по конфирмации 10[22] июля 1826 приговорен к 20 годам каторжных работ. Сначала 17[29] августа отправлен в крепость в Роченсальм. 22 августа [3 сентября] срок каторги был сокращен до 15 лет, однако в итоге по высочайшему повелению обращен сразу на поселение (отправлен из Шлиссельбурга 2[14] октября 1827). Прибыл в Иркутск в конце ноября 1827, откуда отправлен в Якутск, и далее в Вилюйск (прибыл на место 6[18] января 1828). По прошению сестры Е. И. Бибиковой был переведен в Бухтарминскую крепость Омской области, куда прибыл 5[17] сентября 1829. В июне 1832 генерал-губернатор Западной Сибири И. А. Вельяминов разрешил ему жить в частном доме в версте от крепости около р. Селезневки, позднее устроился в собственном доме, который купил у здешнего чиновника. В том же году женился на дочери священника М. К. Константиновой (1810—1883). В 1836 последовал его перевод в Ялуторовск (прибыл 1[13] октября 1836), где отбывали поселение другие декабристы. По амнистии 26 августа [7 сентября] 1856 восстановлен в прежних правах, и по возвращении с 3[15] января 1857 поселился в деревне Зыковой Московского уезда. Вскоре переехал в Тверь. Спустя год ему было разрешено жить в Москве и в Петербурге и носить Кульмский крест и военную медаль 1812 года, а также был возвращен солдатский Георгиевский крест (в связи с 200-летием лейб-гвардии Семеновского полка и 50-летием Отечественной войны) — 1883. Умер в Москве, похоронен в Новодевичьем монастыре.

Лит .: Декабристы: биографический справочник / Изд. подгот. С. В. Мироненко; под ред. М. В. Нечкиной. М., 1988; Лумпанова Г. А. Декабрист Матвей Муравьев-Апостол. Тверь, 2015. Я. В. Леонтьев.