МУРАВЬЁВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

МУРАВЬЁВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский ду­хов­ный пи­са­тель, по­эт, дра­ма­тург, ме­муа­рист, цер­ков­ный и об­ще­ст­вен­ный дея­тель, действительный статский советник (1855 год), ка­мер­гер (1836 год), почетный член Пе­тербургской АН (1841 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых. Брат А.Н. Му­равь­ё­ва, Н.Н. Му­равьё­ва-Кар­ско­го и М.Н. Му­равь­ё­ва. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­вание под ру­ко­вод­ством по­эта и пе­да­го­га С.Е. Раи­ча, вос­пи­та­те­ля Ф.И. Тют­че­ва, с ко­то­рым Муравьев в юно­сти дру­жил. В 1822 году оп­ре­де­лён на служ­бу в Московский ар­хив Кол­ле­гии иностранных дел. В 1823-1827 годах на во­енной служ­бе; об­щал­ся с бу­ду­щи­ми де­каб­ри­ста­ми .

В 1828 году сдал эк­за­ме­ны за курс юри­дического фа­куль­те­та Московского университета. В 1828-1829 годах со­сто­ял в ве­дом­ст­ве Кол­ле­гии иностранных дел с при­чис­ле­ни­ем к ди­пло­ма­тической кан­це­ля­рии глав­но­ко­мандующего 2-й ар­ми­ей П.Х. Вит­ген­штей­на. В 1830 году Муравьев по­се­тил Еги­пет, Па­ле­сти­ну, Кипр, Кон­стан­ти­но­поль; си­но­дом Ие­ру­са­лим­ской пра­во­слав­ной церк­ви был на­ре­чён «эпи­тро­пом (по­ве­рен­ным) Гро­ба Гос­под­ня» и «ры­ца­рем Свя­той Зем­ли».

Хо­тя ви­зит Муравьева не был офи­ци­аль­ным, он вы­звал ши­ро­кий ре­зо­нанс в русском об­ще­ст­ве и стал важ­ной ве­хой в ста­нов­ле­нии цер­ков­но-по­ли­тических свя­зей Рос­сии с пра­во­слав­ным Вос­то­ком. Впо­след­ст­вии Муравьев счи­тал­ся ав­то­ри­тет­ным экс­пер­том в Вос­точ­ном во­про­се. Слу­жил в Ази­атском департаменте МИД (1831-1833 годы и 1842-1866 годы). Действующий член Российской ака­де­мии (1837 год).

Со­сто­ял обер-сек­ре­тарём Свя­тей­ше­го си­но­да Русской церк­ви (1833-1842 годы). В 1849-1850 годах уча­ст­во­вал в соз­да­нии русского Ан­д­ре­ев­ско­го ски­та на Афо­не. Муравьев на­чал так­же сбор средств на вос­ста­нов­ле­ние за­пус­тев­ше­го монастыря Но­вый Си­он в городе Ми­ры (Ос­ман­ская им­пе­рия), впо­след­ст­вии они бы­ли ис­поль­зо­ва­ны для строи­тель­ст­ва пра­во­слав­но­го хра­ма Святого Ни­ко­лая в городе Ба­ри (Ита­лия).

К 1860 годам Муравьев яв­лял­ся эпи­тро­пом Алек­сан­д­рий­ско­го, Ан­ти­охий­ско­го и Ие­ру­са­лим­ско­го пат­ри­ар­ха­тов в Рос­сии, был кти­то­ром 2 афон­ских мо­на­сты­рей, на­хо­дил­ся в мно­го­лет­ней пе­ре­пис­ке с пат­ри­ар­ха­ми пра­во­слав­но­го Вос­то­ка и другими ие­рар­ха­ми пра­во­слав­но­го ми­ра и Рос­сии. В 1864 году ос­но­вал и воз­гла­вил в Кие­ве Свя­то-Вла­ди­мир­ское брат­ст­во с мис­сио­нер­ской на­прав­лен­но­стью. Вый­дя в 1866 году в от­став­ку, Муравьев по­се­лил­ся в Кие­ве , за­ни­мал­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем и со­хра­не­ни­ем пра­во­слав­ных свя­тынь го­ро­да, воз­ро­ж­де­ни­ем цер­ков­ных тра­ди­ций.

В литературе Муравьев на­чи­нал как по­эт и дра­ма­тург ро­ман­тического на­прав­ле­ния (по­этический сборник «Тав­ри­да», 1827 год); боль­шин­ст­во его пьес и вто­рой по­этический сборник ос­та­лись в ру­ко­пи­сях. По­се­щал литературный са­лон З.А. Вол­кон­ской и поль­зо­вал­ся её по­кро­ви­тель­ст­вом. Пер­вые по­этические опы­ты Муравьева бы­ли одоб­ре­ны М.П. По­го­ди­ным, П.А. Вя­зем­ским, А.С. Пуш­ки­ным , од­на­ко за­тем вы­зва­ли кри­ти­ку со сто­ро­ны Пуш­ки­на и его ок­ру­же­ния (в ча­ст­но­сти, Е.А. Бо­ра­тын­ско­го). В середине 1830-х годов Пуш­кин при­влёк Муравьева к уча­стию в журнале «Со­вре­мен­ник». До 1840-х годов Муравьев под­дер­жи­вал свя­зи со мно­ги­ми ли­те­ра­то­ра­ми, в том числе с М.Ю. Лер­мон­то­вым.

Ши­ро­кую из­вест­ность Муравьеву при­нес­ла книга «Пу­те­ше­ст­вие ко свя­тым мес­там в 1830 го­ду» (1832 год), про­шед­шая ре­дак­туру В.А. Жу­ков­ско­го и митрополита Мо­с­ков­ско­го Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва). Вско­ре по­сле это­го Муравьев ос­та­вил по­этическое по­при­ще, все­це­ло по­свя­тив се­бя ду­хов­ной литературе и цер­ков­ной пуб­ли­ци­сти­ке. Ему при­над­ле­жит ряд опи­са­ний па­лом­ни­честв, а так­же цер­ков­но-ис­то­рических и бо­го­слов­ских со­чи­не­ний.

Так, его мно­го­численные пу­те­ше­ст­вия по Ев­ро­пе и Рос­сии от­ра­же­ны в про­из­ве­де­ни­ях «Пу­те­ше­ст­вие по Свя­тым мес­там рус­ским» (1836 год), «Рус­ская Фи­ваи­да на Се­ве­ре» (1855 год) и др. В цер­ков­но-ис­то­рических со­чи­не­ни­ях «Ис­то­рия Рос­сий­ской Церк­ви» (1838 год), «Пер­вые че­ты­ре ве­ка хри­сти­ан­ст­ва» (1840 год) и др., соз­дан­ных при под­держ­ке ду­хов­но­го на­став­ни­ка и со­рат­ни­ка - митрополита Фи­ла­ре­та, Муравьев об­ра­щал осо­бое вни­ма­ние на ма­те­риа­лы, ра­нее не­из­вест­ные ли­бо ма­ло изу­чен­ные: впер­вые опуб­ли­ко­вал су­деб­ное де­ло пат­ри­ар­ха Ни­ко­на, до­ку­мен­ты о свя­зях Русской церк­ви с восточными по­ме­ст­ны­ми пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми.

Со­брал мно­же­ст­во сви­де­тельств о под­виж­ни­ках бла­го­чес­тия, из­дал «Жи­тия свя­тых рус­ских» в 12 кни­гах (1855-1859 годы). К бо­го­слов­ским трак­та­там Муравьева от­но­сят­ся «Из­ло­же­ние Сим­во­ла ве­ры пра­во­слав­ной вос­точ­ной ка­фо­ли­че­ской церк­ви» (1838 год), став­шее учеб­ни­ком для ду­хов­ных учи­лищ, «Пись­ма о спа­се­нии ми­ра Сы­ном Бо­жи­им» (1839 год) для юно­ше­ст­ва. В «Пись­мах о бо­го­слу­же­нии вос­точ­ной ка­фо­ли­че­ской церк­ви» (книги 1-4, 1836 год) Муравьев как зна­ток бо­го­слу­жеб­но­го ус­та­ва опи­сал эс­те­тические пе­ре­жи­ва­ния бо­го­моль­цев, стре­мясь при­об­щить чи­та­те­ля к ре­лигиозному ми­ро­со­зер­ца­нию.

В со­чи­не­ни­ях «Прав­да все­лен­ской церк­ви о рим­ской и про­чих пат­ри­ар­ших ка­фед­рах» (1841 год), «Рим­ские пись­ма» (1846 год), «Сло­во ка­фо­ли­че­ско­го пра­во­сла­вия рим­ско­му ка­то­ли­че­ст­ву» (1852 год), «Рас­кол, об­ли­чае­мый сво­ею ис­то­ри­ею» (1854 год) Муравьев вы­сту­пал как пра­во­слав­ный по­ле­мист. В Кие­ве он под­го­то­вил к пе­ча­ти ад­ре­со­ван­ные ему «Пись­ма ми­тро­по­ли­та мо­с­ков­ско­го Фи­ла­ре­та к А.Н.М. 1832-1867 годы» (1869 год), ме­муа­ры «Зна­ком­ст­во с рус­ски­ми по­эта­ми» (1871 год), со­ста­вил ака­фист святому апостолу Ан­д­рею Пер­во­зван­но­му (1871 год).

В 1850-1860-х годах Муравьев явил­ся ав­то­ром не­сколь­ких за­пи­сок о по­ло­же­нии пра­во­слав­ной Церк­ви в Рос­сии, став­ших из­вест­ны­ми в сре­де выс­ших свет­ских и ду­хов­ных лиц. В них Муравьев вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость Церк­ви от свет­ской вла­сти (в ча­ст­но­сти, за бóль­шую са­мо­стоя­тель­ность Си­но­да и по­сте­пен­ное со­кра­ще­ние пол­но­мо­чий обер-про­ку­ро­ра), воз­ра­ще­ние к со­бор­но­му прин­ци­пу управ­ле­ния Цер­ко­вью и «апо­столь­ским» об­раз­цам из­бра­ния епи­ско­пов. Муравьев был из­вес­тен так­же кон­сер­ва­тиз­мом в от­но­ше­нии цер­ков­ных ка­но­нов и бо­го­слу­жеб­ной прак­ти­ки.

Бла­го­да­ря пре­крас­но­му литературному сло­гу Муравьев стал од­ним из пер­вых в Рос­сии ду­хов­ных пи­са­те­лей, со­чи­не­ния ко­то­ро­го по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в выс­шем об­ще­ст­ве и вы­зва­ли в нём ин­те­рес к ре­лигиозно-на­зи­дательному чте­нию. Тем са­мым Муравьев со­еди­нил в сво­ём твор­че­ст­ве «изящ­ную» и ду­хов­ную сло­вес­ность; он был пер­вым пи­са­те­лем-ми­ря­ни­ном, ос­ве­тив­шим бо­го­слов­ские про­бле­мы. Кро­ме то­го, в про­из­ве­де­ни­ях Муравьев со­дер­жат­ся опи­са­ния бы­та, нра­вов и ре­лигиозной жиз­ни российских ино­род­цев, цен­ные фак­ты из об­лас­ти ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии и куль­ту­ры Ев­ро­пы и Азии.