МУРАВЬЁВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
МУРАВЬЁВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - русский духовный писатель, поэт, драматург, мемуарист, церковный и общественный деятель, действительный статский советник (1855 год), камергер (1836 год), почетный член Петербургской АН (1841 год).
Из рода Муравьёвых. Брат А.Н. Муравьёва, Н.Н. Муравьёва-Карского и М.Н. Муравьёва. Получил домашнее образование под руководством поэта и педагога С.Е. Раича, воспитателя Ф.И. Тютчева, с которым Муравьев в юности дружил. В 1822 году определён на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел. В 1823-1827 годах на военной службе; общался с будущими декабристами.
В 1828 году сдал экзамены за курс юридического факультета Московского университета. В 1828-1829 годах состоял в ведомстве Коллегии иностранных дел с причислением к дипломатической канцелярии главнокомандующего 2-й армией П.Х. Витгенштейна. В 1830 году Муравьев посетил Египет, Палестину, Кипр, Константинополь; синодом Иерусалимской православной церкви был наречён «эпитропом (поверенным) Гроба Господня» и «рыцарем Святой Земли».
Хотя визит Муравьева не был официальным, он вызвал широкий резонанс в русском обществе и стал важной вехой в становлении церковно-политических связей России с православным Востоком. Впоследствии Муравьев считался авторитетным экспертом в Восточном вопросе. Служил в Азиатском департаменте МИД (1831-1833 годы и 1842-1866 годы). Действующий член Российской академии (1837 год).
Состоял обер-секретарём Святейшего синода Русской церкви (1833-1842 годы). В 1849-1850 годах участвовал в создании русского Андреевского скита на Афоне. Муравьев начал также сбор средств на восстановление запустевшего монастыря Новый Сион в городе Миры (Османская империя), впоследствии они были использованы для строительства православного храма Святого Николая в городе Бари (Италия).
К 1860 годам Муравьев являлся эпитропом Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского патриархатов в России, был ктитором 2 афонских монастырей, находился в многолетней переписке с патриархами православного Востока и другими иерархами православного мира и России. В 1864 году основал и возглавил в Киеве Свято-Владимирское братство с миссионерской направленностью. Выйдя в 1866 году в отставку, Муравьев поселился в Киеве, занимался восстановлением и сохранением православных святынь города, возрождением церковных традиций.
В литературе Муравьев начинал как поэт и драматург романтического направления (поэтический сборник «Таврида», 1827 год); большинство его пьес и второй поэтический сборник остались в рукописях. Посещал литературный салон З.А. Волконской и пользовался её покровительством. Первые поэтические опыты Муравьева были одобрены М.П. Погодиным, П.А. Вяземским, А.С. Пушкиным, однако затем вызвали критику со стороны Пушкина и его окружения (в частности, Е.А. Боратынского). В середине 1830-х годов Пушкин привлёк Муравьева к участию в журнале «Современник». До 1840-х годов Муравьев поддерживал связи со многими литераторами, в том числе с М.Ю. Лермонтовым.
Широкую известность Муравьеву принесла книга «Путешествие ко святым местам в 1830 году» (1832 год), прошедшая редактуру В.А. Жуковского и митрополита Московского Филарета (Дроздова). Вскоре после этого Муравьев оставил поэтическое поприще, всецело посвятив себя духовной литературе и церковной публицистике. Ему принадлежит ряд описаний паломничеств, а также церковно-исторических и богословских сочинений.
Так, его многочисленные путешествия по Европе и России отражены в произведениях «Путешествие по Святым местам русским» (1836 год), «Русская Фиваида на Севере» (1855 год) и др. В церковно-исторических сочинениях «История Российской Церкви» (1838 год), «Первые четыре века христианства» (1840 год) и др., созданных при поддержке духовного наставника и соратника - митрополита Филарета, Муравьев обращал особое внимание на материалы, ранее неизвестные либо мало изученные: впервые опубликовал судебное дело патриарха Никона, документы о связях Русской церкви с восточными поместными православными церквами.
Собрал множество свидетельств о подвижниках благочестия, издал «Жития святых русских» в 12 книгах (1855-1859 годы). К богословским трактатам Муравьева относятся «Изложение Символа веры православной восточной кафолической церкви» (1838 год), ставшее учебником для духовных училищ, «Письма о спасении мира Сыном Божиим» (1839 год) для юношества. В «Письмах о богослужении восточной кафолической церкви» (книги 1-4, 1836 год) Муравьев как знаток богослужебного устава описал эстетические переживания богомольцев, стремясь приобщить читателя к религиозному миросозерцанию.
В сочинениях «Правда вселенской церкви о римской и прочих патриарших кафедрах» (1841 год), «Римские письма» (1846 год), «Слово кафолического православия римскому католичеству» (1852 год), «Раскол, обличаемый своею историею» (1854 год) Муравьев выступал как православный полемист. В Киеве он подготовил к печати адресованные ему «Письма митрополита московского Филарета к А.Н.М. 1832-1867 годы» (1869 год), мемуары «Знакомство с русскими поэтами» (1871 год), составил акафист святому апостолу Андрею Первозванному (1871 год).
В 1850-1860-х годах Муравьев явился автором нескольких записок о положении православной Церкви в России, ставших известными в среде высших светских и духовных лиц. В них Муравьев выступал за независимость Церкви от светской власти (в частности, за бóльшую самостоятельность Синода и постепенное сокращение полномочий обер-прокурора), возращение к соборному принципу управления Церковью и «апостольским» образцам избрания епископов. Муравьев был известен также консерватизмом в отношении церковных канонов и богослужебной практики.
Благодаря прекрасному литературному слогу Муравьев стал одним из первых в России духовных писателей, сочинения которого получили широкое распространение в высшем обществе и вызвали в нём интерес к религиозно-назидательному чтению. Тем самым Муравьев соединил в своём творчестве «изящную» и духовную словесность; он был первым писателем-мирянином, осветившим богословские проблемы. Кроме того, в произведениях Муравьев содержатся описания быта, нравов и религиозной жизни российских инородцев, ценные факты из области археологии, этнографии и культуры Европы и Азии.