МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - граф Амурский (1858 год), Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1858 год).
Из рода Муравьёвых, сын Н.Н. Муравьёва, дядя Н.В. Муравьёва. Окончил Пажеский корпус (1827 год), начал военную службу в лейб-гвардейском Финляндском полку. Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов (отличился при взятии крепости Варна в 1828 году), подавлении Польского восстания 1830-1831 годов.
В 1833-1838 годах в отставке. С 1838 года офицер особых поручений при командующим Кавказским корпусом Е.А. Головине, участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов.. Начальник 2-го отделения Черноморской береговой линии (1840-1844 годы). Составил записку «О предполагаемых военных действиях против Шамиля» (1844 год). В 1845 году причислен к МВД, провёл ревизию Новгородской губернии. Первым из губернаторов обосновал необходимость ликвидации крепостного права (записка «Опыт возможности приблизительного уравнения состояний и уничтожения крепостного права в Русском царстве без потрясений в государстве», 1846 год).
Генерал-губернатор и командующий войсками Восточной Сибири (1847-1861 годы). Генерал-адъютант (1857 год). Активно боролся со взяточничеством и контрабандой. Лояльно относился к ссыльным декабристам. Первым из руководителей сибирской администрации посетил Камчатку (184 год). Выступал за отказ от системы откупов в горной промышленности и установление свободной добычи золота частными промышленниками.
Добился освобождения от обязательных работ горнозаводских крестьян Восточной Сибири, из которых (а также из казаков Китайской пограничной линии и забайкальских городовых и станичных казаков) по его предложению и под его руководством сформировано Забайкальское казачье войско (1851 год). Содействовал созданию Сибирского отдела РГО (1851 год), ставшего центром научных исследований в регионе. В 1850-е годы выдвинул идею строительства железных дорог в Сибири, обосновал необходимость проведения телеграфной линии Санкт-Петербург - Николаевск (ныне Николаевск-на-Амуре).
Своей главной целью считал присоединение к России Приамурья. В 1849 году предложил занять с применением военной силы левобережье реки Амур, включая его устье, и северную часть острова Сахалин. Содействовал Г.И. Невельскому в организации и проведении Амурской экспедиции 1849-1855 годы, исследовании лимана Амура. Убедил императора Николая I предоставить ему право вести непосредственные сношения с внешнеполитическим ведомством Китая (1854 год), инициировал переговоры об установлении российско-китайской границы, доказывал китайским властям важность совместного противостояния Великобритании и Франции.
Получил от Николая I разрешение на сплав по Амуру с его верховьев до устья («но чтобы не пахло пороховым дымом»). Уведомив о своей экспедиции, провёл первое плавание по Амуру, положив начало судоходству по этой реке (1854 год). В ходе сплавов с его участием в 1855 году и 1858 года левобережье Амура заселялось казаками, солдатами и крестьянами, что означало фактическое присоединение Приамурья к России.
Как уполномоченный российского императора подписал Айгунский договор 1858 год, утвердивший российско-китайскую границу по Амуру вплоть до впадения в него реки Уссури. По его предложению образованы Приморская область (1856 год) и Амурская область (1858 год). В результате активной переселенческой политики Муравьева-Амурского в верховьях Амура к 1861 году появилось 39 казачьих станиц и на среднем Амуре - 36 поселений; для охраны вновь установленной границы по инициативе Муравьева-Амурского создано Амурское казачье войско (1858 год).
Основал город Благовещенск (1856 год; до 1858 года Усть-Зейский пост) и военный пост Хабаровка (1858 год; ныне год Хабаровск), дал названия заливам Петра Великого, Амурскому и Уссурийскому, военному посту Владивосток (ныне город Владивосток). Предлагал разрешить свободную («вольную») колонизацию Приамурья, ввести частную земельную собственность в крае. Член Государственного совета (с 1861 года). Последние годы жизни провёл во Франции.
Именем Муравьева-Амурского названы центральная улица в Хабаровске, полуостров в заливе Петра Великого. В 1891 году в Хабаровске установлен памятник Муравьеву-Амурскому работы скульптора A.M. Опекушина (уничтожен в 1925 году, восстановлен в 1992 году).