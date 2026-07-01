МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - граф Амур­ский (1858 год), Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1858 год) .

Из ро­да Му­равь­ё­вых, сын Н.Н. Му­равь­ёва, дя­дя Н.В. Му­равь­ё­ва. Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1827 год), на­чал во­енную служ­бу в лейб-гвардейском Фин­лянд­ском пол­ку. Уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1828-1829 годов (от­ли­чил­ся при взя­тии кре­по­сти Вар­на в 1828 году), по­дав­ле­нии Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов.

В 1833-1838 годах в от­став­ке. С 1838 года офи­цер осо­бых по­ру­че­ний при ко­ман­дую­щим Кавказским кор­пу­сом Е.А. Го­ло­ви­не, уча­ст­во­вал в Кавказской вой­не 1817-1864 годов.. Начальник 2-го от­де­ле­ния Чер­но­мор­ской бе­ре­го­вой ли­нии (1840-1844 годы). Со­ста­вил за­пис­ку «О пред­по­ла­гае­мых во­ен­ных дей­ст­ви­ях про­тив Ша­ми­ля» (1844 год). В 1845 году при­чис­лен к МВД, про­вёл ре­ви­зию Нов­го­род­ской губернии. Пер­вым из гу­бер­на­то­ров обос­но­вал не­об­хо­ди­мость ли­к­ви­да­ции кре­по­ст­но­го пра­ва (за­пис­ка «Опыт воз­мож­но­сти при­бли­зи­тель­но­го урав­не­ния со­стоя­ний и унич­то­же­ния кре­по­ст­но­го пра­ва в Рус­ском цар­ст­ве без по­тря­се­ний в го­су­дар­ст­ве», 1846 год).

Генерал-гу­бер­на­тор и ко­мандующий вой­ска­ми Восточной Си­би­ри (1847-1861 годы). Генерал-адъ­ю­тант (1857 год). Ак­тив­но бо­рол­ся со взя­точ­ни­че­ст­вом и кон­тра­бан­дой. Ло­яль­но от­но­сил­ся к ссыль­ным де­каб­ри­стам. Пер­вым из ру­ко­во­ди­те­лей си­бир­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции по­се­тил Кам­чат­ку (184 год). Вы­сту­пал за от­каз от сис­те­мы от­ку­пов в гор­ной промышленности и ус­та­нов­ле­ние сво­бод­ной до­бы­чи зо­ло­та ча­ст­ны­ми про­мыш­лен­ни­ка­ми.

До­бил­ся ос­во­бо­ж­де­ния от обя­зательных ра­бот гор­но­за­вод­ских кре­сть­ян Восточной Си­би­ри, из ко­то­рых (а так­же из ка­за­ков Китайской по­гра­нич­ной ли­нии и за­бай­каль­ских го­ро­до­вых и ста­нич­ных ка­за­ков) по его пред­ло­же­нию и под его ру­ко­во­д­ством сфор­ми­ро­ва­но За­бай­каль­ское ка­за­чье вой­ско (1851 год). Со­дей­ст­во­вал соз­да­нию Си­бир­ско­го от­де­ла РГО (1851 год), став­ше­го цен­тром на­учных ис­сле­до­ва­ний в ре­гио­не. В 1850-е годы вы­дви­нул идею строи­тель­ст­ва же­лез­ных до­рог в Си­би­ри, обос­но­вал не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния те­ле­граф­ной ли­нии Санкт-Пе­тер­бург - Ни­ко­ла­евск (ны­не Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре).

Сво­ей главной це­лью счи­тал при­сое­ди­не­ние к Рос­сии При­аму­рья. В 1849 году пред­ло­жил за­нять с при­ме­не­ни­ем во­енной си­лы ле­во­бе­ре­жье реки Амур, вклю­чая его устье, и северную часть острова Са­ха­лин. Со­дей­ст­во­вал Г.И. Не­вель­ско­му в ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии Амур­ской экс­пе­ди­ции 1849-1855 годы, ис­сле­до­ва­нии ли­ма­на Аму­ра. Убе­дил императора Ни­ко­лая I пре­дос­та­вить ему пра­во вес­ти не­по­средственные сно­ше­ния с внеш­не­по­ли­тическим ве­дом­ст­вом Ки­тая (1854 год), ини­ции­ро­вал пе­ре­го­во­ры об ус­та­нов­ле­нии российско-китайской гра­ни­цы, до­ка­зы­вал китайским вла­стям важ­ность со­вме­ст­но­го про­ти­во­стоя­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции.

По­лу­чил от Ни­ко­лая I раз­ре­ше­ние на сплав по Аму­ру с его вер­ховь­ев до устья («но что­бы не пах­ло по­ро­хо­вым ды­мом»). Уве­до­мив о сво­ей экс­пе­ди­ции, про­вёл пер­вое пла­ва­ние по Аму­ру, по­ло­жив на­ча­ло су­до­ход­ст­ву по этой ре­ке (1854 год). В хо­де спла­вов с его уча­сти­ем в 1855 году и 1858 года ле­во­бе­ре­жье Аму­ра за­се­ля­лось ка­за­ка­ми, сол­да­та­ми и кре­сть­я­на­ми, что оз­на­ча­ло фак­тическое при­со­еди­не­ние При­аму­рья к Рос­сии.

Как упол­номо­чен­ный российского им­пе­ра­то­ра под­пи­сал Ай­гун­ский до­го­вор 1858 год, ут­вер­див­ший российско-китайскую гра­ни­цу по Аму­ру вплоть до впа­де­ния в не­го реки Ус­су­ри. По его пред­ло­же­нию об­ра­зо­ва­ны При­мор­ская об­ласть (1856 год) и Амур­ская об­ласть (1858 год). В ре­зуль­та­те ак­тив­ной пе­ре­се­ленческой по­ли­ти­ки Муравьева-Амурского в вер­ховь­ях Аму­ра к 1861 году поя­ви­лось 39 ка­зачь­их ста­ниц и на сред­нем Аму­ре - 36 по­се­ле­ний; для ох­ра­ны вновь ус­та­нов­лен­ной гра­ни­цы по ини­циа­ти­ве Муравьева-Амурского соз­да­но Амур­ское ка­за­чье вой­ско (1858 год).

Ос­но­вал город Бла­го­ве­щенск (1856 год; до 1858 года Усть-Зей­ский пост) и во­енный пост Ха­ба­ров­ка (1858 год; ны­не год Ха­ба­ровск), дал на­зва­ния за­ли­вам Пет­ра Ве­ли­ко­го, Амур­ско­му и Ус­су­рий­ско­му, во­енному по­сту Вла­ди­во­сток (ны­не город Вла­ди­во­сток). Пред­ла­гал раз­ре­шить сво­бод­ную («воль­ную») ко­ло­ни­за­цию При­аму­рья, вве­сти ча­ст­ную зе­мель­ную соб­ст­вен­ность в крае. Член Государственного со­ве­та (с 1861 года). По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл во Фран­ции.

Име­нем Муравьева-Амурского на­зва­ны центральная ули­ца в Ха­ба­ров­ске, по­лу­ост­ров в заливе Пет­ра Ве­ли­ко­го. В 1891 году в Ха­ба­ров­ске ус­та­нов­лен па­мят­ник Муравьеву-Амурскому ра­бо­ты скульп­то­ра A.M. Опе­ку­ши­на (унич­то­жен в 1925 году, вос­ста­нов­лен в 1992 году).