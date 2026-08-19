МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ Муравьёв-Амурский, Николай Николаевич (11[23].08.1809, Санкт-Петербург — 18[30].11.1881, Париж) — российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант.

Муравьёв-Амурский, Николай Николаевич (11[23].08.1809, Санкт-Петербург — 18[30].11.1881, Париж) — российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Генерал-губернатор Вост. Сибири (1847–1861). Основатель Благовещенска, Хабаровска, Владивостока. Учился в Санкт-Петербурге, с отличием закончил Пажеский корпус (1827). Участвовал в Русско-турецкой войне 1828—1829, в подавлении восстания в Польше 1830—1831. В 1833 был уволен со службы из-за болезни, проживал в Виленской губернии. Служил в Закавказье, участвовал в Кавказской войне, в походах с целью усмирения горских племен. В 1844 окончательно вышел в отставку, уехал лечиться за границу. По возвращении был причислен к Министерству внутренних дел. В 1846—1847 занимал должность тульского военного и гражданского губернатора. В 1847 был назначен генерал-губернатором Вост. Сибири. Проводил активную политику освоения и изучения восточносибирских земель, привлекая к работе многих ссыльных декабристов. Внес значительный вклад в дело расширения российских владений в Сибири, оказав исследователю Дальнего Востока, адмиралу Г. И. Невельскому содействие в изу­чении устья Амура и открытии России свободного пути к Тихому океану. В 1851—1853 были проведены исследования лимана Амура, о. Сахалин и основаны русские поселения. М.-А. вел переговоры с правительством Китая по разграничению территорий вдоль Амура. Внес значительный вклад в заключение Айгунского мирного договора (1858), а также Пекинского договора (1860), в соответствии с которыми Россия приобрела Уссурийский край, Амур до самого устья стал границей России с Китаем. За заключение Айгунского договора М.-А. получил титул графа Амурского и чин генерала от инфантерии. С 1848 уделял внимание укреплению позиций на Камчатке, учитывая возможное нападение в случае войны. Благодаря его усилиям были построены новые укрепления в Петропавловском порту. В 1861 М.-А. оставил должность генерал-губернатора и был назначен членом Государственного Совета. С 1868 до самой кончины он почти безвыездно проживал в Париже. Похоронен на Монмартрском кладбище. В 1990 останки М.-А. были перевезены во Влади­восток.

Лит. : Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России 1849—1855. При­амурский и Приуссурийский край. СПб., 1878; Заборинский А. М. Граф Н. Н. Муравьев-Амурский в 1846—56 гг. // Русская Старина. 1883. Т. 38. № 6. С. 623—658; Баранов А. Е. На реке Амуре в 1854—1855 гг. Воспоминания офицера из отряда H. H. Mуравьева // Русская Старина. 1891. Т. 71. № 8. С. 327—354; Барсуков И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам (материалы для биографии) в 2 кн. М., 1891; Штейн М. Г . Н. Н. Муравьев-Амурский: Историко-биографический очерк. Благовещенск, 1992; Дамешек Л. М., Дамешек И. Л., Матханова М. П. «Главные блюстители неприкосновенности верховных прав самодержавия и пользы государства»: М. М. Сперанский, Н. Н. Муравьев-Амурский и другие сибирские генерал-губернаторы. Иркутск, 2020. Ю. Л. Михайлова.