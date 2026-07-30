МУРАВЬЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Муравьёв Александр Николаевич - уча­ст­ник дви­же­ния де­каб­ри­стов, российский государственный дея­тель, генерал-лейтенант (1861 год).

Из ро­да Му­равь­ё­вых. Брат Н.Н. Му­равь­ё­ва-Кар­ско­го, М.Н. Му­равь­ё­ва (1796-1866 годы), А.Н. Му­равь­ё­ва. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­тем учил­ся в Московском университете, воз­мож­но, на от­де­ле­нии фи­зических и ма­те­ма­тических на­ук (до 1810 года).

Слу­жил в Сви­те Его Императорского Величества по квар­тир­мей­стер­ской час­ти (1810-1814 годы) и в Ген­шта­бе (1814-1818 годы). Уча­ст­во­вал в Отечественной вой­не 1812 года (в том числе в сра­же­ни­ях - Бо­ро­дин­ском, Ма­ло­яро­сла­вец­ком, под Крас­ным; от­ли­чил­ся при ос­во­бо­ж­де­нии Вязь­мы, на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость») и в за­гра­нич­ных по­хо­дах российской ар­мии 1813-1814 годы.

В 1818 году не­на­дол­го аре­сто­ван по при­ка­зу императора Алек­сан­д­ра I за не­пра­виль­ную рас­ста­нов­ку ун­тер-офи­це­ров на кре­щен­ском па­ра­де в Мо­ск­ве, уво­лен в от­став­ку по собственному про­ше­нию.

Ма­сон (по­свя­щён в 1810 году); член лож «Ели­за­ве­ты к доб­ро­де­те­ли», Великого Вос­то­ка Фран­ции, «Трёх доб­ро­де­те­лей» и других. Сто­рон­ник кон­сти­туционной мо­нар­хии (со­глас­но не­ко­то­рым сви­де­тель­ст­вам, до­пус­кал воз­мож­ность ца­ре­убий­ст­ва), ос­во­бо­ж­де­ния кре­сть­ян от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти и на­де­ле­ния их зем­лёй (за­пис­ка 1818 года, по­лу­чив­шая рас­про­стра­не­ние в об­ще­ст­ве и вы­звав­шая не­до­воль­ст­во императора Алек­сан­д­ра I; опубликована в «Чте­ни­ях в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», книга 3, 1859 год).

В 1814 году совместно с бра­том Н.Н. Му­равь­ё­вым из офи­це­ров Ген­шта­ба уч­ре­дил Свя­щен­ную ар­тель. Ини­циа­тор со­зда­ния пер­вой тай­ной де­каб­ри­ст­ской ор­га­ни­за­ции - Сою­за спа­се­ния (дейст­во­вал в 1816-1818 годах), его фак­тический ру­ко­во­ди­тель. В сентябре 1817 года на со­ве­ща­ни­ях в квар­ти­ре Муравьева об­су­ж­да­лось пред­ло­же­ние И.Д. Якуш­ки­на со­вер­шить убий­ст­во императора Алек­сан­д­ра I (Московский за­го­вор).

Муравьев - один из уч­ре­ди­те­лей тай­ных ор­га­ни­за­ций - Во­енного обществава («Об­ще­ст­ва бла­го­мыс­ля­щих»; 1817-1818 годы) и Сою­за бла­го­ден­ст­вия (в 1818-1819 годах член его Ко­рен­но­го со­ве­та и гла­ва Московской упра­вы). Уча­ст­во­вал (вме­сте с П.И. Ко­ло­ши­ным, бра­том М.Н. Му­равь­ё­вым и князем. С.П. Тру­бец­ким) в со­став­ле­нии 1-й час­ти ус­та­ва Сою­за бла­го­ден­ст­вия («Зе­лё­ной кни­ги», 1818 год), а воз­мож­но, и 2-й час­ти ус­та­ва (не сохранилась), в ко­то­рой из­ла­га­лась «со­кро­вен­ная» по­ли­тическая цель тай­но­го об­ще­ст­ва - ус­та­нов­ле­ние кон­сти­туционной мо­нар­хии (сам Муравьев на след­ст­вии это от­ри­цал).

При­нял в Со­юз бла­го­ден­ст­вия мно­гих лиц, в том числе С.С. Лан­ско­го, П.А. Му­ха­но­ва, В.С. Но­ро­ва, М.Ф. Ор­ло­ва, Л.А. Пе­ров­ско­го, при­гла­шал В.А. Жу­ков­ско­го, А.И. Ми­хай­лов­ско­го-Да­ни­лев­ско­го (пред­ло­же­ние от­кло­ни­ли). Ув­лёк­ся ре­лигиозно-мис­тическим уче­ни­ем Э. Све­ден­бор­га. В 1819 году, раз­оча­ро­вав­шись в идее тай­но­го об­ще­ст­ва, вы­шел из со­ста­ва Сою­за бла­го­ден­ст­вия и об­ра­тил­ся к его чле­нам с при­зы­вом пре­кра­тить дея­тель­ность.

От­сут­ст­во­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге во вре­мя вос­ста­ния де­каб­ри­стов 14.12.1825 года на Се­нат­ской площади. В январе 1826 года аре­сто­ван в селе Бо­то­во Во­ло­ко­лам­ско­го у Московской губернии (ны­не де­рев­ня Во­ло­ко­лам­ско­го района Московской области), за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость.

Вер­хов­ным уго­лов­ным су­дом при­го­во­рён к 6 го­дам ка­торж­ных ра­бот, на­ка­за­ние за­ме­не­но императором Ни­ко­ла­ем I на ссыл­ку в Си­бирь с со­хра­не­ни­ем за ним чи­на пол­ков­ни­ка и дво­рян­ст­ва. Вме­сте с Муравьевым в Си­бирь вы­еха­ла его суп­ру­га - Пра­ско­вья Ми­хай­лов­на, уро­ж­дён­ная княж­на Ша­хов­ская [22.07.1788 - 29.01.1835 годы]. В 1827 году жил в Верх­не­удин­ске (ны­не город Улан-Удэ), в том же го­ду по­лу­чил раз­ре­ше­ние по­сту­пить на гражданскую служ­бу. Го­род­ни­чий в Ир­кут­ске (1828-1831 годы), председатель гу­берн­ских прав­ле­ний - Ир­кут­ско­го (1831-1832 годы) и То­боль­ско­го (1832-1833 годы; од­но­вре­мен­но и. д. гу­бер­на­то­ра То­боль­ской губернии), председатель Вят­ской (1833-1835 годы) и Тав­ри­че­ской (1835-1837 годы) уго­лов­ных па­лат, гу­бер­на­тор Ар­хан­гель­ской губернии (1837-1839 годы).

Член со­ве­та ми­ни­ст­ра внутренних дел (1846-1851 годы), про­во­дил ре­ви­зии ря­да гу­бер­ний. В Крым­скую вой­ну 1853-1856 годы со­сто­ял при Главшта­бе дей­ст­вую­щей ар­мии (1854-1855 годы; в 1855 году и. д. начальника шта­ба 2-го пехотного кор­пу­са). Ни­же­го­род­ский во­енный гу­бер­на­тор (1856-1861 годы), под­дер­жал ре­фор­ма­тор­ские на­чи­на­ния императора Алек­сан­д­ра II, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года в Ни­же­го­род­ской губернии Се­на­тор (с 1861 года).