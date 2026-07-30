МУРАВЬЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Муравьёв Александр Николаевич - участник движения декабристов, российский государственный деятель, генерал-лейтенант (1861 год).
Из рода Муравьёвых. Брат Н.Н. Муравьёва-Карского, М.Н. Муравьёва (1796-1866 годы), А.Н. Муравьёва. Получил домашнее образование, затем учился в Московском университете, возможно, на отделении физических и математических наук (до 1810 года).
Служил в Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части (1810-1814 годы) и в Генштабе (1814-1818 годы). Участвовал в Отечественной войне 1812 года (в том числе в сражениях - Бородинском, Малоярославецком, под Красным; отличился при освобождении Вязьмы, награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость») и в заграничных походах российской армии 1813-1814 годы.
В 1818 году ненадолго арестован по приказу императора Александра I за неправильную расстановку унтер-офицеров на крещенском параде в Москве, уволен в отставку по собственному прошению.
Масон (посвящён в 1810 году); член лож «Елизаветы к добродетели», Великого Востока Франции, «Трёх добродетелей» и других. Сторонник конституционной монархии (согласно некоторым свидетельствам, допускал возможность цареубийства), освобождения крестьян от крепостной зависимости и наделения их землёй (записка 1818 года, получившая распространение в обществе и вызвавшая недовольство императора Александра I; опубликована в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», книга 3, 1859 год).
В 1814 году совместно с братом Н.Н. Муравьёвым из офицеров Генштаба учредил Священную артель. Инициатор создания первой тайной декабристской организации - Союза спасения (действовал в 1816-1818 годах), его фактический руководитель. В сентябре 1817 года на совещаниях в квартире Муравьева обсуждалось предложение И.Д. Якушкина совершить убийство императора Александра I (Московский заговор).
Муравьев - один из учредителей тайных организаций - Военного обществава («Общества благомыслящих»; 1817-1818 годы) и Союза благоденствия (в 1818-1819 годах член его Коренного совета и глава Московской управы). Участвовал (вместе с П.И. Колошиным, братом М.Н. Муравьёвым и князем. С.П. Трубецким) в составлении 1-й части устава Союза благоденствия («Зелёной книги», 1818 год), а возможно, и 2-й части устава (не сохранилась), в которой излагалась «сокровенная» политическая цель тайного общества - установление конституционной монархии (сам Муравьев на следствии это отрицал).
Принял в Союз благоденствия многих лиц, в том числе С.С. Ланского, П.А. Муханова, В.С. Норова, М.Ф. Орлова, Л.А. Перовского, приглашал В.А. Жуковского, А.И. Михайловского-Данилевского (предложение отклонили). Увлёкся религиозно-мистическим учением Э. Сведенборга. В 1819 году, разочаровавшись в идее тайного общества, вышел из состава Союза благоденствия и обратился к его членам с призывом прекратить деятельность.
Отсутствовал в Санкт-Петербурге во время восстания декабристов 14.12.1825 года на Сенатской площади. В январе 1826 года арестован в селе Ботово Волоколамского у Московской губернии (ныне деревня Волоколамского района Московской области), заключён в Петропавловскую крепость.
Верховным уголовным судом приговорён к 6 годам каторжных работ, наказание заменено императором Николаем I на ссылку в Сибирь с сохранением за ним чина полковника и дворянства. Вместе с Муравьевым в Сибирь выехала его супруга - Прасковья Михайловна, урождённая княжна Шаховская [22.07.1788 - 29.01.1835 годы]. В 1827 году жил в Верхнеудинске (ныне город Улан-Удэ), в том же году получил разрешение поступить на гражданскую службу. Городничий в Иркутске (1828-1831 годы), председатель губернских правлений - Иркутского (1831-1832 годы) и Тобольского (1832-1833 годы; одновременно и. д. губернатора Тобольской губернии), председатель Вятской (1833-1835 годы) и Таврической (1835-1837 годы) уголовных палат, губернатор Архангельской губернии (1837-1839 годы).
Член совета министра внутренних дел (1846-1851 годы), проводил ревизии ряда губерний. В Крымскую войну 1853-1856 годы состоял при Главштабе действующей армии (1854-1855 годы; в 1855 году и. д. начальника штаба 2-го пехотного корпуса). Нижегородский военный губернатор (1856-1861 годы), поддержал реформаторские начинания императора Александра II, участвовал в подготовке и проведении крестьянской реформы 1861 года в Нижегородской губернии Сенатор (с 1861 года).