МУРАВЬЁВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Муравьёв, Александр Николаевич (01[12].10.1792, Санкт-Петербург — 18[30].12.1863, Москва) — декабрист, российский государственный деятель.

Муравьёв, Александр Николаевич (01[12].10.1792, Санкт-Петербург — 18[30].12.1863, Москва) — декабрист, российский государственный деятель. Из старинного дворянского рода, сын капитана 2-го ранга, впоследствии генерал-майора, основателя Московского училища для колонновожатых. Получил домашнее воспитание. В 1806—1810-х слушал лекции на физико-математическом, нравственно-политическом и словесном факультетах Императорского Московского университета. Поступил на военную службу из студентов Московского университета колонновожатым в свиту по квартирмейстерской части 1[13] марта 1810. 14[26] сентября произведен в подпоручики. До начала 1811 находился на топографических съемках в Волынской и Киевской губерниях. В конце 1810 вступил в масонскую ложу «Елизаветы к добродетели». С марта 1812 состоял при генерал-квартирмейстере 1-й Западной армии, выехав вместе с братьями М. Н. и Н. Н. Муравь­евыми в Вильно. В июне поступил в 5-й корпус. Участвовал в Отечественной войне 1812 . За Бородинское сражение награжден орденом Св. Анны III степени. Участвовал в боях за Тарутино, Малоярославец, Красное. За взятие Вязьмы награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». В заграничном походе участвовал в боях за Бауцен, Кульм, Лейпциг, Фер-Шампенуаз. 16[28] марта 1813 произведен в поручики, 2[14] ноября — в штабс-капитаны. 11[23] ноября откомандирован в корпус М. И. Платова. Награжден орденом Св. Владимира IV степени с бантом, орденом Св. Анны II степени, прусским орденом «За заслуги», Кульмским крестом, баварским орденом Максимилиана-Иосифа, австрийским орденом Леопольда. В 1814 переведен в Гвардейский генеральный штаб. В декабре произведен в капитаны, 7[19] марта 1816 — в полковники. Состоял членом масонской ложи во Франции, с 1816 — член ложи «Трех добродетелей» (с июня 1817 до августа 1818 — наместный мастер ложи).

Участвовал в преддекабристской «Священной артели», начавшей существовать как кружок М. и И. Г. Бурцова в 1814 в их квартире на Средней Мещанской улице в Санкт-Петербурге, и учреждении совместно с участниками «Семеновской артели» «Союза спасения» 9[21] февраля 1816. Исполнял должности обер-квартирмейстера при 1-м резервном кавалерийском корпусе, в 1817—1818 был начальником штаба сводного отряда гвардии в Москве. В сентябре 1817 в Шефском доме Хамовнических казарм у М. происходили собрания, именуемые «московским заговором», во время которых обсуждался отвергнутый затем план цареубийства. Командовал парадом 6[18] января 1818 в честь 5-летия Отечественной войны, однако за неисправность унтер-офицеров на параде был арестован по приказу Александра I. В знак протеста подал прошение об отставке. Участвовал в работе «Военного общества», предшествующего образованию «Союза благоденствия». Входил в состав Коренной управы Союза и некоторое время руководил Московской управой. 7[19] октября 1818 уволен с военной службы.

После женитьбы на П. М. Шаховской в мае 1819 объявил о выходе из «Союза благоденствия». Поселился в имении Ботово, полученном в приданое женой, в Волоколамском уезде Московской губернии. Арестован там 8[20] января 1826, затем доставлен в Санкт-Петербург. 14[26] января переведен с Главной гауптвахты в Петропавловскую крепость. Осужден по VI разряду 10[22] июля, приговорен к ссылке в Сибирь без лишения чинов и дворянства, прибыл в Иркутск в конце августа. Сюда же приехала его супруга. После ходатайства тещи, княгини Е. С. Шаховской, место ссылки было изменено на Верхнеудинск, куда прибыл 24 января [5 февраля] 1827.

С ноября М. было позволено поступить на гражданскую службу, 19[31] января 1828 получил назначение городничим в Иркутск, вступив в должность в апреле. 11[23] июля 1831 назначен на должность председателя Иркутского губернского правления в чине статского советника. 25 июня [7 июля] 1832 перемещен на должность председателя Тобольского губернского правления. С октября исправлял должность тобольского гражданского губернатора. Ввиду конфликта с генерал-губернатором Западной Сибири И. А. Вельяминовым 25 января [6 февраля] 1834 переведен в Вятку на должность председателя уголовной палаты, однако преемник Вельяминова Н. С. Сулима уже в конце 1834 выразил желание возвратить М. в Тобольск на прежнюю губернаторскую должность. 25 мая [6 июня] 1835 назначен председателем Таврической уголовной палаты. В 1837 несколько раз исполнял обязанности гражданского губернатора. Из-за конфликта с генерал-губернатором М. С. Воронцовым в ноябре переведен на должность архангельского гражданского губернатора. Из-за крестьянских волнений в Ижемской волости уволен от должности губернатора 7[19] июня 1839. С 15[27] апреля 1843 состоял на службе в МВД. 16[28] февраля 1846 назначен членом Совета министра внутренних дел, проводил ревизии различных губерний. 18[30] апреля 1848 произведен в чин действительного статского советника. По прошению возвращен на военную службу в мае 1851 в чине полковника Генерального штаба. В июле 1854 откомандирован в Польшу. С августа состоял при Главном штабе действующей армии. 27 марта [8 апреля] 1855 произведен в генерал-майоры. Участвовал в Крымской войне. С 10[22] сентября 1856 находился в должности нижегородского военного губернатора, участвовал в подготовке крестьянской реформы. 23 апреля [5 мая] 1861 произведен в генерал-лейтенанты. 16 сентября уволен от должности с назначением сенатором, присутствующим в московских департаментах Сената. Скончался в Москве, похоронен в Новодевичьем монастыре.

Соч .: Сочинения и письма. Иркутск, 1986.

Лит.: Порох И. В. Деятельность декабристов в Москве (1816—1825) // Декабристы в Москве: Сб. статей / Под ред. Ю. Г. Оксмана. М., 1963; Декабристы: биографический справочник / Изд. подгот. С. В. Мироненко; под ред. М. В. Нечкиной. М., 1988; Федосов П. А. Жизнь М. Н. Муравьева (1796—1866): Факты, гипотезы, мифы. М., СПб., 2021. Я. В. Леонтьев.