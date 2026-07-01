МУРАТОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
МУРАТОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ - российский историк искусства, писатель, переводчик, художественный и литературный критик.
Родился в семье военного врача. Дядя М.В. Муратова. Окончил кадетский корпус, учился в Институте инженеров путей сообщения (1900-1904 годы) в Санкт-Петербурге; был на военной службе (1904-1905 годы). Жил в Москве. Совершал поездки по Европе (Лондон и Париж, 1905-1906 годы; с 1908 года неоднократно - по Италии, ставшей его «духовной родиной»).
Работал в Румянцевском музее (1906-1914 годы, хранитель Художественного отдела). Увлёкшись современным западным и русским искусством, Муратов с 1906 года публиковал в журналах «Золотое руно», «Аполлон» и другие обзоры выставок, статьи о русских художниках, написал монографии о П. Сезанне, П.П. Кончаловском (1923 год), Н.П. Ульянове (1925 год, совместно с Б.А. Грифцовым).
Под влиянием книг об Италии Стендаля, И.В. Гёте, английского литературно-критического эссеизма (У. Патер, Вернон Ли, Дж. Саймондс) создал свой наиболее известный труд, высоко оценённый современниками, - «Образы Италии» (т. 1-2, 1911-1912 годы; 2-е издание, т. 1-2, 1912-1913 годы; т. 3, 1917 год; с 1990-х годов неоднократно переиздаётся).
Книга проникнута романтическим восприятием; в ней впечатления от истории, литературы, ландшафта, произведений искусства синтетически переплавляются в литературу, объединяющую научно-объективное и эстетически-субъективное восприятие. Внёс большой вклад в открытие и изучение художественных аспектов древне-русской иконописи с позиций формально-психологической эстетики: написанный им 6-й том («Русская живопись до середины XVII века», 1914 год) «Истории русского искусства» (под редакцией И.Э. Грабаря) стал первой историей иконописи, построенной на принципах периодизации и исторической эволюции; среди статей также «Древнерусская живопись в собрании И.С. Остроухова», «Византийское мифотворчество» (обе 1914 года).
В 1912-1913 годах путешествовал по Северу России, участвовал (вместе с И.С. Остроуховым, А.И. Анисимовым и другими) в собирании икон. В 1914 году главный редактор журнала «София», рассматривавшего русскую культуру в контексте европейской. Опубликовал свои переводы: «Воображаемые портреты» У. Патера (1908 год), «Новеллы итальянского Возрождения» (ч. 1-3, 1912-1913 годы) и др.
В 1914-1918 годах принимал участие в 1-й мировой войне, после которой обратился к литературному творчеству: сб-ки рассказов «Герои и героини» (1918 год) и «Магические рассказы» (1922 год), роман «Эгерия» (1922 год). Стилизованная художественная проза Муратова выдаёт влияние А. де Ренье и отчасти близка прозе М.А. Кузмина и В.Я. Брюсова.
В 1918-1822 годах занимал различные должности при Наркомпросе; в 1921 году один из руководителей Института искусствознания и археологии. Занимался проблемами реставрации (вместе с И.Э. Грабарём), был одним из основателей научно-просветительского общества «Studio Italiano». В 1922 году, выехав из Советской России в командировку в Берлин, остался за рубежом, с конца 1923 года жил в Риме, с 1927 года - в Париже, с 1939 года - в Лондоне, с конца 1940-х годов - в Ирландии.
Автор культурологического эссе («Предвидения», 1922 год; «Сеиченто», 1923 год; «Анти-искусство» и «Искусство и народ», 1924 год; «Кинематограф», 1925 год; «Искусство прозы», 1926 год). В 1920-е годы обратился к сочинению комедий («Кофейня», 1922 год; «Приключения Дафниса и Хлои», 1926 год; «Мавритания», 1927 год).
Издал книги о древне-русском («L’Ancienne peinture russe», 1925 год) и европейском («Frate Angelico», 1929 год; «La sculpture gothique», 1931 год) искусстве; сотрудничал со многими эмигрантскими русскими изданиями (журнал «Беседа», газета «Возрождение» и другое), был членом общества «Икона» в Париже.
После поездки в Японию и США (1934 год) оставляет журналистику и создаёт работы по истории 1-й и 2-й (совместно с У. Алленом, изданы в 1944-1946 годах) мировых войн, о русско-английских отношениях в XVI веке, о кавказских кампаниях в России (издано в 1953 году).