МУРАТОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

МУРАТОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ - российский историк искусства, писатель, переводчик, художественный и литературный критик.

Ро­дил­ся в се­мье во­енного вра­ча. Дя­дя М.В. Му­ра­то­ва . Окон­чил ка­дет­ский кор­пус, учил­ся в Институте ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1900-1904 годы) в Санкт-Пе­тер­бур­ге; был на во­енной служ­бе (1904-1905 годы). Жил в Мо­ск­ве. Со­вер­шал по­езд­ки по Ев­ро­пе (Лон­дон и Па­риж, 1905-1906 годы; с 1908 года не­од­но­крат­но - по Ита­лии, став­шей его «ду­хов­ной ро­ди­ной»).

Ра­бо­тал в Ру­мян­цев­ском му­зее (1906-1914 годы, хра­ни­тель Ху­дожественного от­де­ла). Ув­лёк­шись современным западным и русским искусством, Муратов с 1906 года пуб­ли­ко­вал в жур­на­лах «Зо­ло­тое ру­но», «Апол­лон» и другие об­зо­ры вы­ста­вок, ста­тьи о русских ху­дож­ни­ках, на­пи­сал мо­но­гра­фии о П. Се­зан­не, П.П. Кон­ча­лов­ском (1923 год), Н.П. Уль­я­но­ве (1925 год, совместно с Б.А. Гриф­цо­вым).

Под влия­ни­ем книг об Ита­лии Стен­да­ля, И.В. Гё­те, английского литературно-кри­тического эс­се­из­ма (У. Па­тер, Вер­нон Ли, Дж. Сай­мондс) соз­дал свой наи­бо­лее из­вест­ный труд, вы­со­ко оце­нён­ный со­вре­мен­ни­ка­ми, - «Об­ра­зы Ита­лии» (т. 1-2, 1911-1912 годы; 2-е издание, т. 1-2, 1912-1913 годы; т. 3, 1917 год; с 1990-х годов не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ёт­ся).

Кни­га про­ник­ну­та ро­ман­тическим вос­при­яти­ем; в ней впе­чат­ле­ния от ис­то­рии, литературы, ланд­шаф­та, про­из­ве­де­ний искусства син­те­ти­че­ски пе­ре­плав­ля­ют­ся в ли­те­ра­ту­ру, объ­е­ди­няю­щую на­уч­но-объ­ек­тив­ное и эс­те­ти­че­ски-субъ­ек­тив­ное вос­при­ятие. Внёс боль­шой вклад в от­кры­тие и изу­че­ние ху­дожественных ас­пек­тов древне-русской ико­но­пи­си с по­зи­ций фор­маль­но-пси­хо­ло­гической эс­те­ти­ки: на­пи­сан­ный им 6-й том («Рус­ская жи­во­пись до се­ре­ди­ны XVII ве­ка», 1914 год) «Ис­то­рии рус­ско­го ис­кус­ст­ва» (под редакцией И.Э. Гра­ба­ря) стал пер­вой ис­то­ри­ей ико­но­пи­си, по­стро­ен­ной на прин­ци­пах пе­рио­ди­за­ции и ис­то­рической эво­лю­ции; сре­ди ста­тей так­же «Древ­не­рус­ская жи­во­пись в со­б­ра­нии И.С. Ост­ро­ухо­ва », «Ви­зан­тий­ское ми­фо­твор­че­ст­во» (обе 1914 года).

В 1912-1913 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Се­ве­ру Рос­сии, уча­ство­вал (вме­сте с И.С. Ост­ро­ухо­вым, А.И. Ани­си­мо­вым и другими) в со­би­ра­нии икон. В 1914 году главный ре­дак­тор журнала «Со­фия», рас­смат­ри­вав­ше­го русскую куль­ту­ру в кон­тек­сте ев­ро­пей­ской. Опуб­ли­ко­вал свои пе­ре­во­ды: «Во­об­ра­жае­мые порт­ре­ты» У. Па­те­ра (1908 год), «Но­вел­лы италь­ян­ско­го Воз­ро­ж­де­ния» (ч. 1-3, 1912-1913 годы) и др.

В 1914-1918 годах при­ни­мал уча­стие в 1-й ми­ро­вой вой­не, по­сле ко­то­рой об­ра­тил­ся к литературному твор­че­ст­ву: сб-ки рас­ска­зов «Ге­рои и ге­рои­ни» (1918 год) и «Ма­ги­че­ские рас­ска­зы» (1922 год), ро­ман «Эге­рия» (1922 год). Сти­ли­зо­ван­ная ху­дожественная про­за Муратова вы­да­ёт влия­ние А. де Ре­нье и от­час­ти близ­ка про­зе М.А. Куз­ми­на и В.Я. Брю­со­ва.

В 1918-1822 годах за­ни­мал различные долж­но­сти при Нар­ком­про­се; в 1921 году один из ру­ко­во­ди­те­лей Института ис­кус­ст­во­зна­ния и ар­хео­ло­гии. За­ни­мал­ся про­бле­ма­ми рес­тав­ра­ции (вме­сте с И.Э. Гра­ба­рём ), был од­ним из ос­но­ва­те­лей на­учно-про­све­тительского общества «Studio Italiano». В 1922 году, вы­ехав из Советской Рос­сии в ко­ман­ди­ров­ку в Бер­лин, ос­тал­ся за ру­бе­жом, с конца 1923 года жил в Ри­ме, с 1927 года - в Па­ри­же, с 1939 года - в Лон­до­не, с конца 1940-х годов - в Ир­лан­дии.

Ав­тор куль­ту­ро­ло­гического эс­се («Пред­ви­де­ния», 1922 год; «Сеи­чен­то», 1923 год; «Ан­ти-ис­кус­ст­во» и «Ис­кус­ст­во и на­род», 1924 год; «Ки­не­ма­то­граф», 1925 год; «Ис­кус­ст­во про­зы», 1926 год). В 1920-е годы об­ра­тил­ся к со­чи­не­нию ко­ме­дий («Ко­фей­ня», 1922 год; «При­клю­че­ния Даф­ни­са и Хлои», 1926 год; «Мав­ри­та­ния», 1927 год).

Из­дал кни­ги о древне-русском («L’Ancienne peinture russe», 1925 год) и ев­ропейском («Frate Angeli­co», 1929 год; «La sculpture gothique», 1931 год) искусстве; со­труд­ни­чал со мно­ги­ми эмиг­рант­ски­ми русскими из­да­ния­ми (журнал «Бе­се­да», газета «Воз­ро­ж­де­ние» и другое), был чле­ном общества «Ико­на» в Па­ри­же.

По­сле по­езд­ки в Япо­нию и США (1934 год) ос­тав­ля­ет жур­на­ли­сти­ку и соз­да­ёт ра­бо­ты по ис­то­рии 1-й и 2-й (совместно с У. Ал­ле­ном, изданы в 1944-1946 годах) ми­ро­вых войн, о русско-английских от­но­ше­ни­ях в XVI веке, о кавказских кам­па­ни­ях в Рос­сии (издано в 1953 году).