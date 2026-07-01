МУРАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
МУРАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский геолог, член-корреспондент АН СССР (1962 год).
Племянник П.П. Муратова. По окончании Московского университета (1930 год) преподавал в Московском геолого-разведочном институте (ныне Российский геолого-разведочный университет; в 1941-1943 годах и с 1959 года заведующий кафедрой, профессор с 1950 года).
Одновременно (с 1957 года) работал в Геологическом институте АН СССР (ныне РАН). Проводил исследования в Европейской части России, на Кавказе, Алтае, Памире, в Карпатах, Приморье, в районах Казахстана и Туркмении. Основные труды по проблемам теоретической тектоники - строению, происхождению и развитию складчатых поясов, древних и молодых платформенных областей, впадин внутренних морей и океанов.
Значительное внимание уделял изучению основных этапов и закономерностей формирования структур земной коры от стадии заложения геосинклинали до превращения её в платформу. Выделил стадию догеологического развития Земли и стадию становления современных материков и океанов. Один из составителей и редакторов тектонических и геологических карт СССР, Европы и мира («Тектоническая карта Евразии», масштаб 1:5000000, 1966 год, и других карт). Государственная премия СССР (1951, 1969 годы). Именем Муравьева названы несколько видов ископаемой фауны.