МУРАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

МУРАТОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский гео­лог, член-корреспондент АН СССР (1962 год).

Пле­мян­ник П.П. Му­ра­то­ва. По окон­ча­нии Московского университета (1930 год) пре­по­да­вал в Московском гео­ло­го-раз­ве­доч­ном институте (ны­не Российский гео­ло­го-раз­ве­доч­ный университет; в 1941-1943 годах и с 1959 года заведующий ка­федрой, профессор с 1950 года).

Од­но­вре­мен­но (с 1957 года) ра­бо­тал в Гео­ло­гическом институте АН СССР (ны­не РАН). Про­во­дил ис­сле­дова­ния в Ев­ропейской час­ти Рос­сии, на Кав­ка­зе, Ал­тае, Па­ми­ре, в Кар­па­тах, При­мо­рье, в рай­онах Ка­зах­ста­на и Турк­ме­нии. Основные тру­ды по про­бле­мам тео­ре­тической тек­то­ни­ки - строе­нию, про­ис­хо­ж­де­нию и раз­ви­тию склад­ча­тых поя­сов, древ­них и мо­ло­дых плат­фор­мен­ных об­лас­тей, впа­дин внутренних мо­рей и океа­нов.

Зна­чительное вни­ма­ние уде­лял изу­че­нию основных эта­пов и за­ко­но­мер­но­стей фор­ми­ро­ва­ния струк­тур зем­ной ко­ры от ста­дии за­ло­же­ния гео­синк­ли­на­ли до пре­вра­ще­ния её в плат­фор­му. Вы­де­лил ста­дию до­гео­ло­гического раз­ви­тия Зем­ли и ста­дию ста­нов­ле­ния современных ма­те­ри­ков и океа­нов. Один из со­ста­ви­те­лей и ре­дак­то­ров тек­то­нических и гео­ло­гических карт СССР, Ев­ро­пы и ми­ра («Тек­то­ни­че­ская кар­та Ев­ра­зии», мас­штаб 1:5000000, 1966 год, и других карт). Государственная премия СССР (1951, 1969 годы). Име­нем Муравьева на­зва­ны несколько ви­дов ис­ко­пае­мой фау­ны.