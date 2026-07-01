МУРАТОРИ ЛУДОВИКО АНТОНИО

МУРАТОРИ ЛУДОВИКО АНТОНИО - итальянский ис­то­рик, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Пи­сал на итальянском языке и ла­ты­ни. Из се­мьи кре­сть­я­ни­на. Учил­ся в шко­ле ие­зуи­тов; окон­чил университет Кол­ле­гии Сан-Кар­ло в Мо­де­не (в 1692 году - фи­лосфский факультет, в 1694 году - факультет пра­ва). Ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки в 1695 году; до 1700 года жил в Ми­ла­не , где ку­ри­ро­вал Библиотеку Ам­бро­зиа­на; в 1700 году на­зна­чен гер­цо­гом Ри­наль­до I д’Эсте ар­хи­ва­риу­сом и при­двор­ным ис­то­ри­ком.

На­стоя­тель церкви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Пом­по­за в Мо­де­не (1716-1733 годы). Пе­ча­тал­ся с 1703 года. Ав­тор ис­то­рических трак­та­тов «Пер­вые на­бро­ски италь­ян­ской рес­пуб­ли­ки сло­вес­но­сти» («I primi disegni della repubblica letteraria d’Italia», 1703 год), «Ис­то­ри­ки Ита­лии» («Rerum Ita­lica­rum Scriptores», vol. 1-28, 1723-1751 годы), «Италь­ян­ские сред­не­ве­ко­вые древ­но­сти» («An­tiquitates Italicae Medii Aevi», vol. 1-6, 1738-1743 годы) и прочее.

В сво­их ра­бо­тах о литературе и искусстве: «О со­вер­шен­ной италь­ян­ской по­эзии» («Della perfetta poesia italia­na», 1706 год), «Раз­мыш­ле­ния о хо­ро­шем вку­се в нау­ках и ис­кус­ст­вах» («Riflessioni sop­ra il buon gusto nelle scienze nell’arti», 1707 год), «Жизнь и сти­хо­тво­ре­ния Ф. Пет­рар­ки » («Vita e rime di F. Petrarca», 1711 год) и другое, опи­ра­ясь на литературное на­сле­дие Воз­ро­ж­де­ния, за­ло­жил ос­но­вы итальянского про­све­ти­тель­ско­го клас­си­циз­ма и рез­ко осу­дил про­ти­воре­ча­щее «хо­ро­ше­му вку­су» искусство барок­ко; в то же вре­мя Муратори - в ду­хе ака­де­мии «Ар­ка­дия» - от­вер­гал ри­го­ри­стический ра­цио­на­лизм, ог­ра­ни­чи­ваю­щий по­этическую фан­тазию.

Муратори при­пи­сы­вал литературе ути­ли­тар­ную функ­цию, счи­тая её не толь­ко шко­лой мо­ра­ли, но и фак­то­ром со­ци­аль­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния и спло­че­ния Ита­лии. В Библиотеке Ам­бро­зиа­на об­на­ру­жил латинский пе­ре­вод спи­ска ка­но­ничных книг Но­во­го За­ве­та с крат­ки­ми све­де­ния­ми об их ав­то­рах, ко­то­рый опуб­ли­ко­вал под названием «Му­ра­то­ри­ев ка­нон» («Canone murato­ria­no», 1740 год).

Сре­ди со­чи­не­ний Муратори - трак­та­ты «Об об­ще­ст­вен­ном сча­стии» («Del­la pubblica felicitа̀», 1749 год), в ко­то­ром он вы­сту­пил в под­держ­ку про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма; «Об ис­тин­ном бла­го­чес­тии хри­сти­ан» («Della regolata divozio­ne de’ cristiani», 1748 год). Тру­ды по юрис­пру­ден­ции, пе­ре­пис­ка.