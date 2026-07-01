МУРАТОРИ ЛУДОВИКО АНТОНИО
МУРАТОРИ ЛУДОВИКО АНТОНИО - итальянский историк, литературовед.
Писал на итальянском языке и латыни. Из семьи крестьянина. Учился в школе иезуитов; окончил университет Коллегии Сан-Карло в Модене (в 1692 году - филосфский факультет, в 1694 году - факультет права). Рукоположен в священники в 1695 году; до 1700 года жил в Милане, где курировал Библиотеку Амброзиана; в 1700 году назначен герцогом Ринальдо I д’Эсте архивариусом и придворным историком.
Настоятель церкви Санта-Мария-делла-Помпоза в Модене (1716-1733 годы). Печатался с 1703 года. Автор исторических трактатов «Первые наброски итальянской республики словесности» («I primi disegni della repubblica letteraria d’Italia», 1703 год), «Историки Италии» («Rerum Italicarum Scriptores», vol. 1-28, 1723-1751 годы), «Итальянские средневековые древности» («Antiquitates Italicae Medii Aevi», vol. 1-6, 1738-1743 годы) и прочее.
В своих работах о литературе и искусстве: «О совершенной итальянской поэзии» («Della perfetta poesia italiana», 1706 год), «Размышления о хорошем вкусе в науках и искусствах» («Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze nell’arti», 1707 год), «Жизнь и стихотворения Ф. Петрарки» («Vita e rime di F. Petrarca», 1711 год) и другое, опираясь на литературное наследие Возрождения, заложил основы итальянского просветительского классицизма и резко осудил противоречащее «хорошему вкусу» искусство барокко; в то же время Муратори - в духе академии «Аркадия» - отвергал ригористический рационализм, ограничивающий поэтическую фантазию.
Муратори приписывал литературе утилитарную функцию, считая её не только школой морали, но и фактором социального преобразования и сплочения Италии. В Библиотеке Амброзиана обнаружил латинский перевод списка каноничных книг Нового Завета с краткими сведениями об их авторах, который опубликовал под названием «Мураториев канон» («Canone muratoriano», 1740 год).
Среди сочинений Муратори - трактаты «Об общественном счастии» («Della pubblica felicitа̀», 1749 год), в котором он выступил в поддержку просвещённого абсолютизма; «Об истинном благочестии христиан» («Della regolata divozione de’ cristiani», 1748 год). Труды по юриспруденции, переписка.