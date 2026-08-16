МУРАШКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА

Родилась 3 января 1932 года в г. Тейково Ивановской области. В 1954 году окончила исторический факультет МГУ , в 1958 году – аспирантуру Института славяноведения.

В 1964 году защитила в Институте кандидатскую диссертацию «Положение рабочего класса и формирование революционного направления в профсоюзном движении Чехословакии в годы послевоенного экономического кризиса (1921–1923)», в 1980 году – докторскую диссертацию «Борьба рабочего класса за национализацию промышленности: (из опыта революций 40-х гг. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы)».

В 1976 году Г. П. Мурашко присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

С 1974 – старший научный сотрудник, с 1985 – ведущий научный сотрудник, с 1993 – руководитель Центра по изучению истории сталинизма в Восточной Европе.

В настоящее время ведущий научный сотрудник Центра по изучению общественных процессов в Восточной Европе после Второй мировой войны, Института славяноведения РАН.

Учителя : С.А. Никитин, И.М. Белявская, Л.Б. Валев.

Область интересов : Новейшая история Чехословакии и стран Вост. Европы. Политическая история стран Вост. Европы после второй мировой войны.

Сочинения: Борьба рабочего класса за национализацию промышленности: из опыта революций 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1979.

Политическая борьба в Чехословакии в 1944–1948 гг. и национализация средств производства. М., 1986.

Rozorané medze: (K historie socialistického združtevňovania československej dediny, 1948–1960). Bratislava, 1971 (соавтор).

Путь чехословацкого крестьянства к социализму (1948–1960). М., 1972 (соавтор).

Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе, 1944–1948 гг. М., 1993 (соавтор).

Февральский кризис 1948 г. в Чехословакии и советское руководство: По новым материалам советских архивов // ННИ. 1998. № 3.

Институт советских советников в Восточной Европе, 1945–1953 гг. // Russian history: the soviet global impact? 1945–1991. California, 2001(соавтор).

Восточная Европа на рубеже 40–50-х гг.: взгляд историка // Славянский мир в эпоху структурных трансформаций. М., 2002 (соавтор).

Москва и Восточная Европа: становление политических режимов советского типа, 1949–1953: Очерки истории. М., 2002 (соавтор).

Коммунистические партии и католическая церковь Восточной Европы в послевоенных политических реалиях 1944–1948 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939–1958: Дискуссионные аспекты. М., 2003.

Москва и Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных трансформаций 40–50-х годов ХХ века: Очерки истории. М., 2007 (соавтор).

Судьбы греко-католической церкви в странах Восточной Европы после Второй мировой войны (из истории национально-конфессиональных конфликтов // Государство и церковь в ХХ веке. Эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы. М., 2011.