МУРАШКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МУРАШКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (до 1891 года Крачковский) - украинский живописец.
Сын (или пасынок) резчика по дереву и мастера иконостасов Александра Ивановича Мурашко, племянник Н.И. Мурашко. Первоначально обучался иконописи. С 1888 года жил с семьёй в Киеве; с разрешения В.М. Васнецова копировал его образа, исполненные для Кирилловской церкви. Учился в Киевской рисовальной школе у Н.И. Мурашко, в петербурской АХ (1894-1900 годы) у И.Е. Репина.
Пенсионер АХ за границей; совершенствовался в Мюнхене в школе А. Ажбе (1901 год), в 1902-1904 годах работал в Париже. Участвовал во многих международных выставках. Член-учредитель Нового общества художников в Санкт-Петербурге (1903 год), член ТПХВ (с 1916 года), один из создателей Товарищества киевских художников (1916 год).
В исторических («Похороны кошевого», 1900 год, Национальный художественный музей Украины, Киев) и жанровых (серия картин «В кафе», «На улицах Парижа», 1902-1903 годы, «Карусель», 1906 год, «Крестьянская семья», 1914 год; все - Национальный художественный музей Украины) произведениях Мура верность натуре сочетается с декоративной экспрессией цвета, виртуозностью мазка, эффектами пленэрной живописи.
Портреты обладают лучшими качествами репинской школы - психологизмом, уверенным рисунком, свободной живописностью: «Девушка в красной шляпе» (1902-1903 годы, Национальный художественный музей Украины), художник Я. Станиславского (1906 год, Харьковский художественный музей), «Старый учитель» (Н.И. Мурашко, 1907 год), художницы Л.М. Ковалевской (пастель, 1914 год; оба - Национально художественный музей Украины).
Преподавал в Киеве - в Художественном училище (1909-1912 годы) и в Художественной студии, которую открыл вместе с А.А. Крюгер-Праховой (1913-1917 годы). Застрелен ночным патрулём ВЧК.