МУРАШКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МУРАШКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (до 1891 года Крач­ков­ский) - украинский живописец.

Сын (или па­сы­нок) рез­чи­ка по де­ре­ву и мас­те­ра ико­но­ста­сов Алек­сан­д­ра Ива­но­ви­ча Му­раш­ко, пле­мян­ник Н.И. Му­раш­ко . Пер­во­на­чаль­но обу­чал­ся ико­но­пи­си. С 1888 года жил с семь­ёй в Кие­ве; с раз­ре­ше­ния В.М. Вас­не­цо­ва ко­пи­ро­вал его об­раза, ис­пол­нен­ные для Ки­рил­лов­ской церк­ви. Учил­ся в Ки­ев­ской ри­со­валь­ной шко­ле у Н.И. Му­раш­ко, в пе­тербурской АХ (1894-1900 годы) у И.Е. Ре­пи­на.

Пен­сио­нер АХ за гра­ни­цей; со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Мюн­хе­не в шко­ле А. Аж­бе (1901 год), в 1902-1904 годах ра­бо­тал в Па­ри­же. Уча­ст­во­вал во мно­гих ме­ж­ду­народных вы­став­ках. Член-уч­ре­ди­тель Но­во­го общества ху­дож­ни­ков в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1903 год), член ТПХВ (с 1916 года), один из соз­да­те­лей Товарищества ки­ев­ских ху­дож­ни­ков (1916 год).

В ис­то­рических («По­хо­ро­ны ко­ше­во­го», 1900 год, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны, Ки­ев ) и жан­ро­вых (се­рия кар­тин «В ка­фе», «На ули­цах Па­ри­жа», 1902-1903 годы, «Ка­ру­сель», 1906 год, «Кре­сть­ян­ская се­мья», 1914 год; все - Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны) про­из­ве­де­ни­ях Мура вер­ность на­ту­ре со­че­та­ет­ся с де­ко­ра­тив­ной экс­прес­си­ей цве­та, вир­ту­оз­но­стью маз­ка, эф­фек­та­ми пле­нэр­ной жи­во­пи­си.

Порт­ре­ты об­ла­да­ют луч­ши­ми ка­че­ст­ва­ми ре­пин­ской шко­лы - пси­хо­ло­гиз­мом, уве­рен­ным ри­сун­ком, сво­бод­ной жи­во­пис­но­стью: «Де­вуш­ка в крас­ной шля­пе» (1902-1903 годы, Национальный ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны), художник Я. Ста­ни­слав­ско­го (1906 год, Харь­ков­ский ху­дожественный му­зей), «Ста­рый учи­тель» (Н.И. Му­раш­ко, 1907 год), ху­дож­ни­цы Л.М. Ко­ва­лев­ской (пас­тель, 1914 год; оба - Национально ху­дожественный му­зей Ук­раи­ны).

Пре­по­да­вал в Кие­ве - в Ху­дожественном училище (1909-1912 годы) и в Ху­дожественной сту­дии, ко­то­рую от­крыл вме­сте с А.А. Крю­гер-Пра­хо­вой (1913-1917 годы). За­стре­лен ноч­ным пат­ру­лём ВЧК.