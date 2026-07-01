МУРАОКА ЦУНЭЦУГУ Мураока Цунэцугу (18.09.1884, Токио — 13.04.1946, г. Сэндай, префектура Мияги) — японский историк и религиовед.

Мураока Цунэцугу (18.09.1884, Токио — 13.04.1946, г. Сэндай, префектура Мияги) — японский историк и религиовед. Окончил университет Васэда (1906), работал журналистом. В 1924—1946 — профессор университета Тохоку. Основоположник изучения интеллектуальной истории Японии. Основные работы посвящены анализу философского и филологического наследия традиционалистской «школы национальных наук» (см. Мотоори Норинага и Хирата Ацутанэ ), доктринальным, теологическим и этическим аспектам синто. Критиковал кокка синто .

Соч .: Нихон сисоси кэнкю (Исследования по интеллектуальной истории Японии). Т. 1—5. Токио, 1957 (на яп. яз.); Нихон сисоси кэнкю (Исследования по интеллектуальной истории Японии). Т. 1—4. Токио, 1975 (на яп. яз.); Studies in Shinto Thought. Tokyo, 1964 (1988). В. Э. Молодяков.