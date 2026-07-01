МУРАНОВОо

МУРАНОВО - му­зей-усадь­ба имени Ф.И. Тют­че­ва, Пуш­кин­ский район Московской области к се­ве­ру от Мо­ск­вы (близ станции Ашу­кин­ская Яро­слав­ско­го на­прав­ле­ния Московской железной дороги).

Пер­вые све­де­ния о Мураново от­но­сят­ся к середине XVII века. В 1816-1918 годах усадь­ба при­над­ле­жа­ла свя­зан­ным род­ст­вен­ны­ми уза­ми се­мей­ст­вам Эн­гель­гард­тов, Бо­ра­тын­ских, Пу­тят и Тют­че­вых. В раз­ное вре­мя усадь­бу по­се­ща­ли Д.В. Да­вы­дов, Н.В. Го­голь, С.Т. Ак­са­ков и И.С. Ак­са­ков, В.Ф. Одо­ев­ский, Я.П. По­лон­ский, А.Н. Май­ков и другие.

В му­зее (главный де­ревянный дом усадь­бы, по­стро­ен­ный по пла­ну Е.А. Бо­ра­тын­ско­го в 1841-1842 годах) хра­нят­ся про­из­ве­де­ния изо­бра­зи­тель­но­го (ра­бо­ты Ф.С. Ро­ко­то­ва, О.А. Ки­прен­ско­го , А.К. Сав­ра­со­ва, И.К. Ай­ва­зов­ско­го и других) и при­клад­но­го искусства (в том числе кол­лек­ция фар­фо­ра), об­шир­ный ар­хив фо­то­гра­фий и до­ку­мен­тов.

На тер­ри­то­рии усадь­бы: до­мо­вая церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го (ос­вя­ще­на 17.12.1878 года, архитектора Н.А. Збор­жев­ский, слу­же­ние во­зоб­нов­ле­но 29.08.1998 года); пар­ко­вый ан­самбль (ли­по­вая ал­лея, по­са­же­на в 1880-е годы); фли­гель, со­ору­жён­ный в 1879 году для Э.Ф. Тют­че­вой; дет­ский до­мик, по­стро­ен­ный И.Ф. Тют­че­вым для сво­их де­тей; свя­той ис­точ­ник с хра­мом-ча­сов­ней (2003 год) и ку­паль­ней.

Му­зей был от­крыт 01.08.1920 года; по­сле силь­но­го по­жа­ра 26.07.2006 года, унич­то­жив­ше­го часть экс­по­зи­ции, за­крыт на рес­тав­ра­цию; вновь от­крыт в декабре 2009 года. Ди­рек­тор му­зея в 1924-1949 годах - Н.И. Тют­чев (внук по­эта), в 1949-1980 годах - К.В. Пи­га­рёв (пра­внук по­эта); с 2008 года - И.А. Ко­ма­ров.

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