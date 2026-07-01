МУРАНОВОо
МУРАНОВО - музей-усадьба имени Ф.И. Тютчева, Пушкинский район Московской области к северу от Москвы (близ станции Ашукинская Ярославского направления Московской железной дороги).
Первые сведения о Мураново относятся к середине XVII века. В 1816-1918 годах усадьба принадлежала связанным родственными узами семействам Энгельгардтов, Боратынских, Путят и Тютчевых. В разное время усадьбу посещали Д.В. Давыдов, Н.В. Гоголь, С.Т. Аксаков и И.С. Аксаков, В.Ф. Одоевский, Я.П. Полонский, А.Н. Майков и другие.
В музее (главный деревянный дом усадьбы, построенный по плану Е.А. Боратынского в 1841-1842 годах) хранятся произведения изобразительного (работы Ф.С. Рокотова, О.А. Кипренского, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского и других) и прикладного искусства (в том числе коллекция фарфора), обширный архив фотографий и документов.
На территории усадьбы: домовая церковь Спаса Нерукотворного (освящена 17.12.1878 года, архитектора Н.А. Зборжевский, служение возобновлено 29.08.1998 года); парковый ансамбль (липовая аллея, посажена в 1880-е годы); флигель, сооружённый в 1879 году для Э.Ф. Тютчевой; детский домик, построенный И.Ф. Тютчевым для своих детей; святой источник с храмом-часовней (2003 год) и купальней.
Музей был открыт 01.08.1920 года; после сильного пожара 26.07.2006 года, уничтожившего часть экспозиции, закрыт на реставрацию; вновь открыт в декабре 2009 года. Директор музея в 1924-1949 годах - Н.И. Тютчев (внук поэта), в 1949-1980 годах - К.В. Пигарёв (правнук поэта); с 2008 года - И.А. Комаров.