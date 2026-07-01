МУРАНОВО

Среднепоместная дворянская усадьба XIX века, расположенная в 50 км от Москвы по Ярославской железной дороге. В настоящий момент – Музей-заповедник ««Усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева».

Большой музейный комплекс усадьбы сегодня представляет собой совокупность разного рода построек. Это главный усадебный дом, флигель, кухня, гладилка, кучерская, ледник и домовый храм Спаса Нерукотворного. Фонды музея насчитывают более 28 тысяч экспонатов, большая часть из которых – мемориальная. В экспозиции музея представлены богатейшие коллекции мебели, тканей, фарфора, рукописей и изобразительных материалов, внушительная мемориальная библиотека Муранова насчитывает более 9000 книг.

Одной из достопримечательностей усадьбы является старинный ландшафтный парк с липовой аллеей, остатками систем прудов, красочными цветниками. С территории усадьбы открывается великолепный вид на холмистые поля, извилистую речку Талицу с запрудой, окрестные леса, напоминающие типичные для средней полосы России пейзажи, запечатленные на полотнах Левитана , Нестерова и других русских художников. В приусадебном парке сохранились несколько деревьев, относящихся к периоду Боратынского, в частности, лиственница европейская у северного фасада главного дома. Есть деревья возраста 150-170 лет.

Владельцами небольшой подмосковной усадьбы Мураново в XIX веке были преимущественно семьи русских литераторов. Их гостями зачастую также бывали писатели, поэты, драматурги, литературные критики. С тех пор Мураново приобрело славу подмосковного «литературного гнезда», «дома поэтов».

В 1816 году усадьбу приобрела Екатерина Львовна Энгельгардт (177? – 1821), супруга Льва Николаевича Энгельгардта – участника многих военных кампаний А.В. Суворова и П.А. Румянцева, генерал-майора в отставке. Лев Николаевич оставил интересные воспоминания об этих военных походах екатерининских времен, о России эпохи Павла I и Александра I.

В 1826 году на старшей дочери Энгельгардтов Анастасии Львовне (1804-1860) женился молодой поэт Евгений Абрамович Боратынский (Баратынский, (1800-1844). Боратынского познакомил с семьей Энгельгардтов его друг Денис Давыдов , поэт и герой войны 1812 года , наезжавший в Мураново. В 1837 году ближайший друг Боратынского – литератор Николай Васильевич Путята (1802-1877) - стал мужем младшей дочери Энгельгардтов - Софьи Львовны Энгельгардт (1811-1883).

Впервые Боратынский побывал в Мураново в 1826 году. Начиная с 1828 года он почти ежегодно жил здесь с семьёй в летнее время. В 1842 году поэт разобрал старый дом Энгельгардтов и по собственному проекту построил в усадьбе новый дом для своей семьи. Здание получилось добротным, красивым и удобным. Новый усадебный дом отличался по своей архитектуре от традиционных русских усадебных строений своего времени. Он был асимметричным: к двухэтажному основному зданию примыкала одноэтажная пристройка, а к ней, в свою очередь, - двухэтажная башня. Бревенчатая постройка снаружи была обложена кирпичом (кроме одноэтажной части).

В усадебном доме и поныне сохранилась обстановка рабочего кабинета Е.А. Боратынского с его личными вещами. В этом кабинете он готовил к изданию свою последнюю поэтическую книгу «Сумерки» (1842). Поэт почти не успел насладиться покоем и уютом нового мурановского дома: в 1844 году он не вернулся из заграничного путешествия с семьей по Италии. Боратынский скоропостижно умер на чужбине от разрыва сердца.

Муранову посвящены теплые и проникновенные строки Е. Боратынского, написанные им в начале 1830-х годов:

Я помню ясный, чистый пруд; Под сению берез ветвистых, Средь мирных вод его три острова цветут; Светлея нивами меж рощ своих волнистых, За ним встаёт гора, пред ним в кустах шумит И брызжет мельница. Деревня, луг широкий, А там счастливый дом… Туда душа летит, Там не хладел бы я и в старости глубокой!

Жена Боратынского Анастасия Львовна не смогла после смерти супруга жить в Муранове, и в 1850 году имение отошло во владение к ее сестре С. Л. Путяте.

Для четы Путят Мураново навсегда осталось «страной поэта». Ими были бережно сохранены предметы, связанные с литературным трудом и последним путешествием Евгения Абрамовича. В середине XIX века гостями писателя Николая Васильевича Путяты и его жены в Муранове бывали Н.В. Гоголь , С.Т. и К.С. Аксаковы , Е.П. Ростопчина , С.А. Соболевский, С.Д. Полторацкий . Сам Н.В. Путята был автором целого ряда литературных и исторических статей и заметок. Во времена Путят усадьба была ухоженным, красивым и прекрасно организованным в хозяйственном отношении имением.

В 1869 году единственная дочь Путят Ольга Николаевна (1840-1920) вышла замуж за Ивана Фёдоровича Тютчева (1846 - 1909), младшего сына поэта. Чета Тютчевых стала последними владельцами усадьбы Мураново. Именно Ивану Фёдоровичу Тютчеву и его потомкам мы обязаны тем, что в Мураново было перевезено и бережно хранилось наследие Ф.И. Тютчева и других обитателей усадьбы. С 1874 года сюда были перевезены рукописи, автографы, книги, портреты, личные вещи поэта и членов его семьи из Петербурга, Москвы и Овстуга , родового имения Тютчевых в Орловской губернии. Еще при жизни потомков великого поэта усадьба стала своего рода домашним мемориальным литературным музеем и «меккой» для почитателей таланта Тютчева и Боратынского.

В 1879 году И.Ф. Тютчев построил в Муранове для своей овдовевшей матери Эрнестины Фёдоровны небольшой флигель, в котором она жила в усадьбе в летнее время. «Это прелестный деревянный дом на кирпичном фундаменте, оборудованный прекрасными печами, украшенный балконами и в самом деле очень комфортабельный»,- писала о своем новом жилье Эрнестина Федоровна. Здесь вдова работала над собранием наследия Ф.И. Тютчева. Эрнестину Федоровну часто посещали ее внуки. Для них также был выстроен маленький домик в виде крестьянской избушки. За ним находился кегельбан.

Старшая дочь Ф.И. Тютчева, Анна (1829-1889) была замужем за Иваном Сергеевичем Аксаковым (1823-1886) – известным публицистом, писателем, общественным деятелем. Вместе они неоднократно наведывались к родственникам в Мураново. И. С. Аксаков стал первым биографом Ф.И. Тютчева. После смерти мужа Анна Федоровна передала своему брату Ивану в Мураново часть рукописного наследия мужа, книги, портреты и обстановку московского кабинета. Таким же образом в Мураново попало литературное наследие Николая Васильевича Сушкова (1796-1871) – драматурга, поэта и журналиста. Он был женат на Дарье Ивановне Тютчевой, сестре поэта.

Дети Ф.И. Тютчева – Иван, Дарья и Екатерина - в 1900 году издали второе, дополненное собрание сочинений отца. После смерти обеих сестер в Муранове оказалось множество книг, портретов, предметов быта из усадьбы Варварино (Владимирская губерния), принадлежавшей дочерям Тютчева.

Таким образом, в Муранове к началу ХХ века оказалось богатое литературное и материальное наследие сразу нескольких выдающихся русских литераторов. Хранителями этого наследия стала семья И.Ф. и О.Н. Тютчевых.

В 1918 году О.Н. Тютчева и её сын Н.И. Тютчев (1876 - 1949) решились передать Мураново государству. Ольге Николаевне была выдана охранная грамота на усадьбу, а Василий Евгеньевич Пигарёв (муж внучки поэта Екатерины Ивановны) был назначен хранителем дома Тютчевых в Муранове. 13 декабря 1919 года усадьба была объявлена музеем, а 13 августа 1920 года «Музей-усадьба «Мураново» имени поэта Ф. И. Тютчева» открыл свои двери для первых посетителей.

С 9 февраля 1924 года пожизненным хранителем и заведующим музея был назначен Н.И. Тютчев. В 1930-х годах в штате музея числился правнук поэта Тютчева К.В. Пигарёв, а его сестры Е.И. Пигарёва и С.И. Тютчева работали на добровольных началах. Вместе они вели важную и кропотливую научную работу по переводу и изучению обширного мурановского архива.

После смерти Н.И. Тютчева в 1949 году директором музея стал К.В. Пигарёв, прослуживший на этом посту до 1980 года. Доктор филологических наук, он был одним из ведущих в стране исследователей жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Н.И. Тютчев и К.В. Пигарев пополнили мурановские собрания предметами из своих уникальных коллекций, семейными реликвиями. В настоящее время музей «Мураново» являет собой редкий пример чудом сохранившегося родового дворянского гнезда. Его семейная и культурная преемственность продолжалась в советское время в новых условиях музея и не угасла на протяжении почти двухсот лет.

По выражению поэта Максимилиана Волошина мурановский музей стал «живым сосредоточием лучшего, что осталось от вершин русской жизни XIX века. <…> Всё в Муранове - дом, парк и пейзаж составляет честь отечественному музейному делу и, несомненно, является одним из лучших европейских достижений в этой области. Погибни Мураново, нарушься этот изумительный ансамбль – вместе с ним утратится живой ключ к истокам русской философской поэзии, перестанет быть осязаема связь быта и пейзажа с лирикой Боратынского и Тютчева, исчезнет конкретная предпосылка к самым глубоким и отвлеченным достижениям мысли нашего вчера».

В 2016 году Музею-усадьбе «Мураново» был присвоен статус Музея-заповедника.

Ежегодно в Муранове проводятся научные конференции «Мурановские чтения».

В 2008 году проект Музея-усадьбы «Мураново» "Возвращение в усадьбу. Тютчевы и Мураново" стал победителем конкурса "Меняющийся музей в меняющемся мире".

С 2010 года в Муранове ежегодно проводится фестиваль искусств «Майские встречи».