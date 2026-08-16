МУРАЛОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ Муралов, Николай Иванович (24.11[06.12].1877, хутор Греческие Роты, Таганрогский округ Области Войска Донского — 01.02.1937, Москва) — российский и советский политический и военный деятель.

Муралов, Николай Иванович (24.11[06.12].1877, хутор Греческие Роты, Таганрогский округ Области Войска Донского — 01.02.1937, Москва) — российский и советский политический и военный деятель. Работал управляющим имениями. В 1899 примкнул к марксистскому кружку в Майкопе. С 1902 неоднократно арестовывался. С 1903 член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), большевик. Участник декабрьского вооруженного восстания 1905 в Москве. С 1914 — в армии. Активный участник Февральской революции 1917 в Москве. Один из организаторов Московского Совета солдатских депутатов, с сентября — заместитель председателя. Член Военного бюро Московского комитета РСДРП(б). Один из руководителей Московского восстания 1917 , член Московского военно-революционного комитета . С 2 ноября 1917 до февраля 1919 — комиссар Московского военного округа. С марта 1919 — член РВС 3-й армии Восточного фронта, с июля — член РВС Восточного фронта, с августа — член РВС 12-й армии Юго-Западного фронта. В августе 1920 — феврале 1921 — член коллегии Наркомата земледелия. 1 марта 1921 назначен командующим войсками Московского военного округа. Принимал участие в подавлении беспорядков в г. Шуя Иваново-Вознесенской губернии в марте 1922, вызванных изъятием церковных ценностей. В мае 1924 назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. С уходом Л. Д. Троцкого с поста Наркома по военным и морским делам М. также был отстранен от командных должностей. С февраля 1925 М. — при Революционном военном совете (РВС) СССР для «особо важных» поручений. В 1925—1927 — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и одновременно — начальник военно-морской инспекции Наркомата рабоче-крестьянской инспекции, а также ректор Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Активный участник левой оппозиции в ВКП(б). В ноябре 1927 за участие в ней М. выведен из состава ЦКК ВКП(б), на XV съезде в декабре 1927 исключен из ВКП(б). В феврале 1928 выслан в г. Тару, в 1929 — в Новосибирск. Работал инспектором, заместителем уполномоченного Зернотреста по Зап. Сибири. После убийства С. М. Кирова и ужесточения репрессий против оппозиционеров М. решил «капитулировать»: в декабре 1935 и январе 1936 заявил о разрыве с «троцкизмом» и попросил восстановить его в партии. 17 апреля 1936 арестован. На втором Московском процессе 30 января 1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1986.

Лит. : Деятели Союза Советских Социалистических республик и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии. М., 1989; Николай Муралов. М., 1990; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20—30-е годы. М., 2004. А. В. Шубин .