МУРАЛИЗМ

МУРАЛИЗМ (исп. muralisme, от muro - сте­на) - на­прав­ле­ние в мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си Северной и Южной Аме­ри­ки XX века, пре­имущественно в мек­си­кан­ском искусстве.

Стен­ные рос­пи­си на фа­са­дах и в ин­терь­е­рах об­щественных зда­ний, ос­но­ван­ные на народных и национальных мо­ти­вах, опи­раю­щие­ся на тра­ди­ции до­ко­лум­бо­вой на­стен­ной жи­во­пи­си, ев­ропейского искусства Воз­ро­ж­де­ния, а так­же современной мо­дер­ни­ст­ской жи­во­пи­си, с ко­то­рой мас­те­ра Мурализма по­зна­ко­ми­лись во вре­мя пу­те­ше­ст­вий в Ев­ро­пу.

Те­мы национальной ис­то­рии по­сте­пен­но сме­ни­лись ге­ро­ическими сю­же­та­ми, свя­зан­ны­ми с Мек­си­кан­ской ре­во­лю­ци­ей 1910-1917 годов. Ком­му­ни­стические и со­циа­ли­стические идеа­лы, идеи со­ци­аль­но­го про­тес­та ма­сте­ра Мурализма во­пло­ща­ли в про­из­ве­де­ни­ях, рас­счи­тан­ных на мас­со­вое воз­дей­ст­вие на зри­те­ля; в 1930-е годы они раз­ра­ба­ты­ва­ли ан­ти­фа­ши­ст­скую те­ма­ти­ку .

На­ча­ло латино-американскому Мурализму по­ло­жи­ли ху­дож­ни­ки «Ре­во­лю­ци­он­но­го син­ди­ка­та ра­бот­ни­ков тех­ни­ки и ис­кус­ст­ва» (соз­дан в Мек­си­ке в 1922 году) Х.К. Оро­ско, Д. Ри­ве­ра, Д. Си­кей­рос и др., ис­пол­нив фре­ски в Национально под­го­то­вительной шко­ле в Ме­хи­ко (1923-1927 годы).

Сре­ди мас­те­ров Мурализма так­же Х. О’Горман, Р. Мон­те­нег­ро, П. О’Хиггинс, Х. Гер­ре­ро, Ж. Шар­ло, Ф. Ле­аль, Ф. Ре­ву­эль­тас, Л. Мен­дес, Р. Та­майо, Х. Ча­вес Мо­ра­до, позд­нее - Э. Г. Каб­раль, Х. К. Бре­тон. Пер­во­на­чаль­но ху­дож­ни­ки ис­поль­зо­ва­ли тра­диционную тех­ни­ку аль-фре­ско, экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ли с эн­кау­сти­кой и тем­пе­рой, с 1930-х годов об­ра­ти­лись к раз­ра­бо­тан­ной Си­кей­ро­сом пи­рок­си­лин­ной тех­ни­ке и другим син­те­тическим крас­кам.

Мурализм рас­про­стра­нил­ся и в других стра­нах Латинской Аме­ри­ки; ар­гентийские и чи­лий­ские ху­дож­ни­ки 1960-х - начала 1970-х годов ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли его аги­та­ци­он­но-по­ли­тические воз­мож­но­сти. В США с 1970-х годов народная стен­ная жи­во­пись свя­за­на с дви­же­ни­ем за рав­но­пра­вие нег­ров и ин­дей­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)