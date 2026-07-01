МУРАЛИЗМ
МУРАЛИЗМ (исп. muralisme, от muro - стена) - направление в монументальной живописи Северной и Южной Америки XX века, преимущественно в мексиканском искусстве.
Стенные росписи на фасадах и в интерьерах общественных зданий, основанные на народных и национальных мотивах, опирающиеся на традиции доколумбовой настенной живописи, европейского искусства Возрождения, а также современной модернистской живописи, с которой мастера Мурализма познакомились во время путешествий в Европу.
Темы национальной истории постепенно сменились героическими сюжетами, связанными с Мексиканской революцией 1910-1917 годов. Коммунистические и социалистические идеалы, идеи социального протеста мастера Мурализма воплощали в произведениях, рассчитанных на массовое воздействие на зрителя; в 1930-е годы они разрабатывали антифашистскую тематику.
Начало латино-американскому Мурализму положили художники «Революционного синдиката работников техники и искусства» (создан в Мексике в 1922 году) Х.К. Ороско, Д. Ривера, Д. Сикейрос и др., исполнив фрески в Национально подготовительной школе в Мехико (1923-1927 годы).
Среди мастеров Мурализма также Х. О’Горман, Р. Монтенегро, П. О’Хиггинс, Х. Герреро, Ж. Шарло, Ф. Леаль, Ф. Ревуэльтас, Л. Мендес, Р. Тамайо, Х. Чавес Морадо, позднее - Э. Г. Кабраль, Х. К. Бретон. Первоначально художники использовали традиционную технику аль-фреско, экспериментировали с энкаустикой и темперой, с 1930-х годов обратились к разработанной Сикейросом пироксилинной технике и другим синтетическим краскам.
Мурализм распространился и в других странах Латинской Америки; аргентийские и чилийские художники 1960-х - начала 1970-х годов широко использовали его агитационно-политические возможности. В США с 1970-х годов народная стенная живопись связана с движением за равноправие негров и индейцев.