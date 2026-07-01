МУРАКАМИ ХАРУКИ

МУРАКАМИ ХАРУКИ - японский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье школь­но­го учи­те­ля. Окон­чил те­ат­ро­ведческое от­де­ле­ние то­кий­ско­го университета Ва­сэ­да (1973 год). Ра­бо­тал на те­ле­ви­де­нии, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал.

В 1990-х годах пре­по­да­вал в университетах США . Де­бю­ти­ро­вал ро­ма­ном «Слу­шай пес­ню вет­ра» («Кад­зэ-но ута-о ки­кэ», 1979 год, русский перевод 2002 года), ко­то­рый вме­сте с ро­ма­на­ми «Пин­бол 1973» («1973-нэн-но пин­бо­ру», 1980 год, русский перевод 2002 года) и «Охо­та на овец» («Хи­цуд­зи-о мэ­гу­ру бо­кэн», 1982 год, русский перевод 1998 года) со­ста­вил три­ло­гию, позд­нее до­пол­нен­ную ро­ма­ном «Дэнс, дэнс, дэнс» («Дан­су дан­су дан­су», 1988 год, русский перевод 2001 года).

Один из яр­ких пред­ста­ви­те­лей мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры, Мураками при­дер­жи­ва­ет­ся в сво­ём твор­че­ст­ве ус­та­но­вок по­стмо­дер­низ­ма, со­че­тая тра­ди­ции на­учной фан­та­сти­ки, де­тек­ти­ва, мис­те­рии, ан­ти­уто­пии: ро­ма­ны «Стра­на чу­дес без тор­мо­зов и ко­нец све­та» («Сэ­кай-но ова­ри то ха­до­бои­ру­до ван­да­ран­до», 1985 год, русский перевод 2003 года), «По­слем­рак» («Афу­тада­ку», 2004 год, русский перевод 2005 год), «1Q84» (2009 год) и другое.

Ав­тор пе­ре­во­дов, мно­го­численных ста­тей о японской куль­ту­ре.