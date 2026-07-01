МУРАКАМИ ХАРУКИ
МУРАКАМИ ХАРУКИ - японский писатель.
Родился в семье школьного учителя. Окончил театроведческое отделение токийского университета Васэда (1973 год). Работал на телевидении, много путешествовал.
В 1990-х годах преподавал в университетах США. Дебютировал романом «Слушай песню ветра» («Кадзэ-но ута-о кикэ», 1979 год, русский перевод 2002 года), который вместе с романами «Пинбол 1973» («1973-нэн-но пинбору», 1980 год, русский перевод 2002 года) и «Охота на овец» («Хицудзи-о мэгуру бокэн», 1982 год, русский перевод 1998 года) составил трилогию, позднее дополненную романом «Дэнс, дэнс, дэнс» («Дансу дансу дансу», 1988 год, русский перевод 2001 года).
Один из ярких представителей массовой литературы, Мураками придерживается в своём творчестве установок постмодернизма, сочетая традиции научной фантастики, детектива, мистерии, антиутопии: романы «Страна чудес без тормозов и конец света» («Сэкай-но овари то хадобоирудо вандарандо», 1985 год, русский перевод 2003 года), «Послемрак» («Афутадаку», 2004 год, русский перевод 2005 год), «1Q84» (2009 год) и другое.
Автор переводов, многочисленных статей о японской культуре.