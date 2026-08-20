МУРАД I
МУРАД I (Богоподобный, Худавендигяр, Хюдавендигяр, тур. Murat Hüdavendigâr) - султан Османской империи (1360-1389 годы), 3-й правитель из династии Османов.
Из семьи султана Орхана и дочери византийского правителя провинции Биледжик - Холофиры (по другим сведениям, византийской принцессы Елены). Пришёл к власти после смерти отца. Проводил активную завоевательную политику в Анатолии и на Балканах, расширяя владения Османской империи в восточных и западных направлениях.
В 1362 году захватил город Адрианополь (ныне Эдирне), в который в 1365 году перенёс свою столицу. В 1366 году обложил сербов данью. В 1371 году разбил войско объединённой христианской коалиции в битве при Марице. В 1383 году принял титул султана.
Проводил политику, направленную на укрепление центральной власти. Разделил свои владения на две провинции - Румелию и Анатолию. Широко использовал византийские традиции государственного управления, прибегал к помо- щи принявших ислам греков.
Считается основателем институтов дивана, казиаскеров (высших судей) и системы тимаров. По некоторым данным, также является создателем корпуса янычар и системы девширме. В 1385 году захватил Софию, в 1386 году - Ниш и присоединил к империи большинство болгарских земель.
В 1386 году (по другим данным, в 1387 или 1388 годах) потерпел поражение от сербов в битве при Плочнике. Убит сербским дворянином Милошем Обиличем, пробравшимся во время Косовской битвы 1389 года в шатёр Мурада I.