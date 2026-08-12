МУР ТОМАС
МУР ТОМАС - английский поэт.
По происхождению ирландец. Родился в семье виноторговца. Окончил Тринити-колледж Дублинского университета (1799 год). Перевёл на английский язык и издал сборник любовной лирики «Оды Анакреона» («Odes of Anacreon», 1800 год).
Подлинным началом своей литературной деятельности Мур считал поэтический сборник «Стихотворения покойного Томаса Литтла, эсквайра» («The poetical works of the late Thomas Little, Esq.», 1801 год), написанный под влиянием У. Вордсворта и С.Т. Колриджа. Известность Муру принёс проникнутый духом национально-освободительной борьбы лирический цикл «Ирландские мелодии» («Irish melodies», 1807-1834 годы), состоящий из 130 стихотворений, положенных на мотивы ирландских народных песен Дж. Стивенсоном и Муром [в том числе «Последняя роза лета» («The last rose of summer»), «В ночной тишине» («Oft in the stilly night»)].
Вершина творчества Мура - написанная в духе романтического ориентализма «восточная повесть» «Лалла Рук» («Lalla Rookh, an oriental romance», 1817 год), включившая 4 стихотворные сказочные поэмы в прозаическом обрамлении: «Хорасанский пророк под покрывалом» («The veiled prophet of Khorassan», русский перевод 1829 год) - развенчание лжеца и тирана Мокканы, «Рай и Пери» («Paradise and the Peri», в первом русском переводе В.А. Жуковского «Пери и ангел», 1821 год; оратория Р. Шумана, 1843 год) - о всеблагости Бога и торжестве истинной Красоты, «Огнепоклонники» («The fire-worshippers», в первом русском прозаическом пероводе Н.А. Бестужева «Обожатели огня», 1821 год) - о поражении персидских повстанцев в их борьбе против арабских завоевателей, «Свет гарема» («The light of the haram», русский перевод 1827 год) - о всесилии искусства и возвращении утраченной любви.
Автор цикла стихов «Песни народов» [«National airs», 1818-1827 годы; в том числе «Вечерний звон» («Those evening bells», русский перевод И.И. Козлова, 1827 год; на этот текст А.А. Алябьев написал романс; популярная ныне песня сочинена неизвестным автором)]; поэмы на библейский сюжет «Любовь ангелов» («The loves of the angels», 1823 год, русский перевод 1828 года, фрагмент) - о «падших ангелах», полюбивших земных женщин.
Автор политических сатир «Семейство Фаджей в Париже» («The Fudge family in Paris», 1818 год), «Басни для Священного Союза» («Fables for the Holy Alliance», 1823 год) и других; книг «Мемуары о жизни достопочтенного Ричарда Бринсли Шеридана» («Memoirs of the life of the Right Honourable Richard Brinsley Sheridan», 1825 год), «История Ирландии» («The history of Ireland», vol. 1-4, 1835-1846 годы) и другое.
Близкий друг Дж. Байрона, Мур опубликовал «Письма и дневники лорда Байрона, с заметками о его жизни» («Letters and journals of lord Byron: with notices of his life», 1830 год, русский перевод 1865 год). К переводу произведений Мура обращались Д.П. Ознобишин, А.А. Фет, А.Н. Плещеев, М.Л. Михайлов и другие.