МУР ЭДУАРД

МУР ЭДУАРД - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье про­по­вед­ни­ка. Учил­ся в ча­ст­ной шко­ле в Ист-Ор­чар­де (граф­ст­во Дор­сет). Был по­мощ­ни­ком при­каз­чи­ка в по­лот­ня­ной лав­ке, тор­гов­цем льня­ны­ми то­ва­ра­ми; не до­бив­шись ус­пе­ха в ком­мерческой дея­тель­но­сти, по­свя­тил се­бя ли­те­ра­ту­ре .

Де­бю­ти­ро­вал сборником «Бас­ни для пре­крас­но­го по­ла» («Fables for the female sex», 1744 год, в со­ав­тор­ст­ве с Г. Бру­ком), в ко­то­ром вы­смеи­вал по­ро­ки английского об­ще­ст­ва. Сла­ву мас­те­ра са­ти­ры сни­скал па­не­ги­рической по­эмой «Суд над Се­ли­мом, персидским под­дан­ным, за его тяж­кие пре­сту­п­ле­ния и зло­дея­ния» («The trial of Selim the Persian for high crimes and misdemea­nours», 1748 год), на­пи­сан­ной в за­щи­ту бу­ду­ще­го по­кро­ви­те­ля Мура лор­да Литт­л­то­на.

В слёз­ных ко­ме­ди­ях «Най­дё­ныш» («The foundling», 1748 год, про­лог на­пи­сан Бру­ком), от­ра­зив­шей влия­ние ко­ме­дии Р. Сти­ла «Со­ве­ст­ли­вые влюб­лён­ные», и «Жиль Блаз» («Gil Blas», 1751 год), ос­но­ван­ной на эпи­зо­де из од­но­именного ро­ма­на А.Р. Ле­са­жа, идеа­ли­зи­ро­вал бла­го­род­ст­во и че­ст­ность английских бур­жуа.

Ев­ропейская из­вест­ность Мура при­нес­ла ори­ен­ти­ро­ван­ная на дра­ма­тур­гические прин­ци­пы Дж. Лил­ло и вы­дер­жан­ная в тра­ди­ци­ях ме­щан­ской дра­мы тра­ге­дия «Иг­рок» («The ga­mester», 1753 год; в русском переводе - «Бе­вер­лей», 1773 год, с французской об­ра­бот­ки Б.Ж. Со­ре­на), в цен­тре ко­то­рой - зло­клю­че­ния сла­бо­ха­рак­тер­но­го кар­тёж­ни­ка Бе­вер­ли, ра­зо­ряю­ще­го свою се­мью и кон­чаю­ще­го жизнь са­мо­убий­ст­вом; имя пер­со­на­жа ста­ло на­ри­ца­тель­ным.