МУР ЭДУАРД
МУР ЭДУАРД - английский писатель.
Родился в семье проповедника. Учился в частной школе в Ист-Орчарде (графство Дорсет). Был помощником приказчика в полотняной лавке, торговцем льняными товарами; не добившись успеха в коммерческой деятельности, посвятил себя литературе.
Дебютировал сборником «Басни для прекрасного пола» («Fables for the female sex», 1744 год, в соавторстве с Г. Бруком), в котором высмеивал пороки английского общества. Славу мастера сатиры снискал панегирической поэмой «Суд над Селимом, персидским подданным, за его тяжкие преступления и злодеяния» («The trial of Selim the Persian for high crimes and misdemeanours», 1748 год), написанной в защиту будущего покровителя Мура лорда Литтлтона.
В слёзных комедиях «Найдёныш» («The foundling», 1748 год, пролог написан Бруком), отразившей влияние комедии Р. Стила «Совестливые влюблённые», и «Жиль Блаз» («Gil Blas», 1751 год), основанной на эпизоде из одноименного романа А.Р. Лесажа, идеализировал благородство и честность английских буржуа.
Европейская известность Мура принесла ориентированная на драматургические принципы Дж. Лилло и выдержанная в традициях мещанской драмы трагедия «Игрок» («The gamester», 1753 год; в русском переводе - «Беверлей», 1773 год, с французской обработки Б.Ж. Сорена), в центре которой - злоключения слабохарактерного картёжника Беверли, разоряющего свою семью и кончающего жизнь самоубийством; имя персонажа стало нарицательным.