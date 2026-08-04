МУР ДЖОРДЖ ЭДУАРД
МУР ДЖОРДЖ ЭДУАРД - английский философ, один из основоположников аналитической философии, неореализма и метаэтических исследований, член Британской АН (1918 год).
Изучал классические языки и философию в Кембридже (1892-1896 годы). Преподавал в Кембридже (1911-1939 годы, профессор с 1925 года) и университетах США (1940-1944 годы).
Главные редактор журнала «Mind» (1921-1947 годы). В ранних работах Мур был привержен абсолютному идеализму Ф. Брэдли и Дж. Мак-Таггарта, но уже в статье «Природа суждения» (1899 год, русский перевод 2009 года) предложил анализ понятий и суждений в духе «концептуального реализма» (всякий факт имеет форму суждения, истинность которого не зависит от его отношения к реальности: «обращение к фактам бесполезно»), повлиявшего на формирование концепции «логического атомизма» Б. Рассела и Л. Витгенштейна.
В последующих работах, посвящённых критике идеализма, защите здравого смысла, анализу чувственных данных и философии морали, Мур отказался от «концептуального реализма», но остался верен принципам неореализма, обосновывая тезис о независимом существовании реальности и её познаваемости, плюралистич. онтологии в противоположность идеалистич. монизму и антипсихологизму в логике и эпистемологии.
В статье «Опровержение идеализма» (1903 год, русский перевод 1987 года) Мур показал ошибочность отождествления опыта и реальности, восприятия и воспринятого. Строго различая акт сознания и его объект и настаивая c позиций «здравого смысла» на достоверности нашего знания об объектах, Мур подверг критике идеалистический тезис «esse est percipi» («быть - значит быть воспринимаемым»), считая, что его опровержение сделает невозможным доказательство того, что «реальность духовна».
В области философии морали Мура занимал позицию своеобразного интуитивизма и негедонистического утилитаризма. Стремясь построить этику как научное исследование, Мур в получившей широкую известность работе «Принципы этики» («Principia Ethica», 1903 год, русский перевод 1984 года) уделял особое внимание анализу языка этических теорий, обсуждая логическую правомерность способов этической аргументации: «добру как таковому» и «добру как средству» должны соответствовать и разные аргументы.
«Добро как таковое» есть, по Муру, простое и неопределимое, интуитивно постигаемое понятие. Любая попытка его определить приводит к натуралистической ошибке (naturalistic fallacy) - отождествлению добра с чем-либо, обладающим лишь свойством «быть добрым» (её проявления - гедонизм, «метафизическая» этика, этический натурализм и утилитаризм).
Определение же «добра как средства» основано на интуитивном представлении о «добре как таковом» и на знании причинных зависимостей между поступком и его результатом. Из отождествления ценности и долга с «пользой» следует, согласно Муру, что утверждение «я морально обязан совершить этот поступок» тождественно утверждению «этот поступок обеспечит наибольшую возможную сумму добра в универсуме».
Предположения о существовании Бога и бессмертии души Мур считал недостаточно обоснованными, поэтому они отсутствовали в его теории морали. «Принципы этики» заложили основы метаэтики и оказали влияние на кружок британских интеллектуалов «Блумсбери» (В. Вулф, Дж. Кейнс и других).
Не стремясь к построению собственной философской системы, Мур внёс существенный вклад в становление и развитие методов аналитической философии: содержащиеся в его работах различные формы анализа, критически переосмысленные Л. Витгенштейном, Дж. Уиздомом (1904-1993 годы), Н. Малколмом (1911-1990 годы) и др., во многом определили стиль этого направления в философии.