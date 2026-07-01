МУР ДЖОРДЖ

МУР ДЖОРДЖ - английский писатель, критик.

По про­ис­хо­ж­де­нию ир­лан­дец; ро­дил­ся в бо­га­той се­мье. Учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­лед­же Святой Ма­рии близ Бир­мин­ге­ма (1861-1867 годы), ис­клю­чён за не­ус­пе­вае­мость; в 1868-1870 годах изу­чал ис­кус­ст­во гра­фи­ки в ху­дожественной шко­ле при Вик­то­рии и Аль­бер­та му­зее.

С 1873 года в Па­ри­же, обу­чал­ся жи­во­пи­си в Шко­ле изящ­ных ис­кусств и ака­де­мии Жю­лиа­на, сбли­зил­ся с ху­дож­ни­ка­ми Э. Ма­не , О. Ре­нуа­ром, К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, Э. Де­га. Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Цве­ты стра­сти» («The flowers of passion», 1878 год) в ду­хе Ш. Бод­ле­ра; в сборник «Язы­че­ские по­эмы» («Pagan poems», 1881 год) от­ра­зи­лось влия­ние французских сим­во­ли­стов.

В 1882 году вер­нув­шись в Лон­дон, стал про­па­ган­ди­стом идей на­ту­ра­лиз­ма и пер­вым пе­ре­во­дчи­ком на английский язык про­из­ве­де­ний Э. Зо­ля . Пер­вый ро­ман Мура - «Со­вре­мен­ный лю­бов­ник» («A modern lover», 1883 год) - о мо­ло­дом че­ло­ве­ке, ис­поль­зую­щем лю­бовь бо­га­той жен­щи­ны для дос­ти­же­ния ко­ры­ст­ных це­лей. Ус­пех имел ро­ман «Же­на ко­ме­ди­ан­та» («A mummer’s wife», 1885 год), пре­ло­мив­ший идею французских на­ту­ра­ли­стов о воз­дей­ст­вии сре­ды на по­ве­де­ние и ха­рак­тер че­ло­ве­ка.

Все­об­щее при­зна­ние Муру при­нёс на­пи­сан­ный по сле­дам ро­ма­на Т. Хар­ди «Тэсс из ро­да д’Эрбервил­лей» ро­ман «Эс­тер Уо­терс» («Es­ther Waters», 1894 год, русский перевод 1895 года), в цен­тре ко­то­ро­го - судь­ба обез­до­лен­ной де­вуш­ки, вы­ну­ж­ден­ной ос­та­вить ме­сто слу­жан­ки в по­ме­щичь­ем до­ме из-за пре­гре­ше­ния не­ос­мот­ри­тель­ной люб­ви. Со­ста­вив­шие ди­ло­гию ро­ма­ны «Эве­лин Инз» («Evelyn Innes», 1898 год) и «Се­ст­ра Те­ре­за» («Sister Teresa», 1901 год) - о ду­хов­ных ис­ка­ни­ях опер­ной пе­ви­цы, от­ка­зав­шей­ся от бли­ста­тель­ной карь­е­ры и уда­лив­шей­ся в мо­на­стырь, - за­кре­пи­ли за Муром сла­ву пи­са­те­ля-реа­ли­ста.

Вы­ра­зив пуб­лич­но про­тест про­тив по­ли­ти­ки анг­ли­чан, раз­вя­зав­ших анг­ло-бур­скую вой­ну 1899-1902 годов, Мур в 1901 году уе­хал в Дуб­лин, где при­мк­нул к дви­же­нию Ир­ланд­ско­го воз­рож­де­ния. Пре­бы­ва­ние в Ир­лан­дии (1901-1911 годы) на­шло от­ра­же­ние в ав­то­био­гра­фической три­ло­гии «При­вет­ст­вие и про­ща­ние» («Hail and farewell», 1911-1914 годы). В рас­ска­зах Мура [сборник «Не­вспа­хан­ное по­ле» («The untilled field», 1903 год) и другое] за­мет­но влия­ние «За­пи­сок охот­ни­ка» И.С. Тур­ге­не­ва, с ко­то­рым Мур был лич­но зна­ком и твор­че­ст­ву ко­то­ро­го по­свя­тил ста­тью (1887 год).

Для позд­них ро­ма­нов Мура ха­рак­тер­на им­прес­сио­ни­стич­ность сти­ля: «Озе­ро» («The lake», 1905 год), «Ру­чей Ке­рит: си­рий­ская ис­то­рия» («The brook Kerith: a Syrian story», 1916 год), «Элои­за и Абе­ляр» («Heloise and Abe­lard», 1921 год), «Ро­ман-пас­то­раль о люб­ви Даф­ни­са и Хлои» («The pastoral loves of Daphnis and Chloe», 1924 год), «Аф­ро­ди­та в Ав­ли­де» («Aphrodite in Aulis», 1930 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ав­то­био­гра­фическая и ме­му­ар­ная про­за - «Ис­по­ведь мо­ло­до­го че­ло­ве­ка» («Confessions of a young man», 1888 год), «Вос­по­ми­на­ния о ху­дож­ни­ках-им­прес­сио­ни­стах» («Re­miniscences of the impressionist painters», 1906 год), «Бе­се­ды на Эбю­ри-стрит» («Con­versations in Ebu­ry street», 1924 год); пье­сы; литературно-кри­тические эс­се.

Осо­бен­но­сти ху­дожественного ме­то­да и сти­ля им­прес­сио­ни­стов про­ана­ли­зи­ро­ва­ны в кни­гах Мура «Впе­чат­ле­ния и мне­ния» («Impressions and opi­nions», 1891 год) и «Со­вре­мен­ная жи­во­пись» («Mo­dern painting», 1893 год).