МУР ДЖОРДЖ
МУР ДЖОРДЖ - английский писатель, критик.
По происхождению ирландец; родился в богатой семье. Учился в иезуитском колледже Святой Марии близ Бирмингема (1861-1867 годы), исключён за неуспеваемость; в 1868-1870 годах изучал искусство графики в художественной школе при Виктории и Альберта музее.
С 1873 года в Париже, обучался живописи в Школе изящных искусств и академии Жюлиана, сблизился с художниками Э. Мане, О. Ренуаром, К. Моне, К. Писсарро, Э. Дега. Дебютировал поэтическим сборником «Цветы страсти» («The flowers of passion», 1878 год) в духе Ш. Бодлера; в сборник «Языческие поэмы» («Pagan poems», 1881 год) отразилось влияние французских символистов.
В 1882 году вернувшись в Лондон, стал пропагандистом идей натурализма и первым переводчиком на английский язык произведений Э. Золя. Первый роман Мура - «Современный любовник» («A modern lover», 1883 год) - о молодом человеке, использующем любовь богатой женщины для достижения корыстных целей. Успех имел роман «Жена комедианта» («A mummer’s wife», 1885 год), преломивший идею французских натуралистов о воздействии среды на поведение и характер человека.
Всеобщее признание Муру принёс написанный по следам романа Т. Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» роман «Эстер Уотерс» («Esther Waters», 1894 год, русский перевод 1895 года), в центре которого - судьба обездоленной девушки, вынужденной оставить место служанки в помещичьем доме из-за прегрешения неосмотрительной любви. Составившие дилогию романы «Эвелин Инз» («Evelyn Innes», 1898 год) и «Сестра Тереза» («Sister Teresa», 1901 год) - о духовных исканиях оперной певицы, отказавшейся от блистательной карьеры и удалившейся в монастырь, - закрепили за Муром славу писателя-реалиста.
Выразив публично протест против политики англичан, развязавших англо-бурскую войну 1899-1902 годов, Мур в 1901 году уехал в Дублин, где примкнул к движению Ирландского возрождения. Пребывание в Ирландии (1901-1911 годы) нашло отражение в автобиографической трилогии «Приветствие и прощание» («Hail and farewell», 1911-1914 годы). В рассказах Мура [сборник «Невспаханное поле» («The untilled field», 1903 год) и другое] заметно влияние «Записок охотника» И.С. Тургенева, с которым Мур был лично знаком и творчеству которого посвятил статью (1887 год).
Для поздних романов Мура характерна импрессионистичность стиля: «Озеро» («The lake», 1905 год), «Ручей Керит: сирийская история» («The brook Kerith: a Syrian story», 1916 год), «Элоиза и Абеляр» («Heloise and Abelard», 1921 год), «Роман-пастораль о любви Дафниса и Хлои» («The pastoral loves of Daphnis and Chloe», 1924 год), «Афродита в Авлиде» («Aphrodite in Aulis», 1930 год).
Среди других произведений: автобиографическая и мемуарная проза - «Исповедь молодого человека» («Confessions of a young man», 1888 год), «Воспоминания о художниках-импрессионистах» («Reminiscences of the impressionist painters», 1906 год), «Беседы на Эбюри-стрит» («Conversations in Ebury street», 1924 год); пьесы; литературно-критические эссе.
Особенности художественного метода и стиля импрессионистов проанализированы в книгах Мура «Впечатления и мнения» («Impressions and opinions», 1891 год) и «Современная живопись» («Modern painting», 1893 год).