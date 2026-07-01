МУР ЧАРЛЗ
МУР ЧАРЛЗ (псевдоним, настоящая фамилия Уиллард) - американский архитектор и педагог.
Учился в университете Мичигана в Анн-Арборе (1942-1947 годы), занимался архитектурной практикой в Калифорнии (1947-1949 годы), путешествовал по Европе, Северной Африке и Ближнему Востоку (1949-1950 годы); затем служил в инженерных частях в Республике Корея (1952-1954 годы), тогда же посетил Японию, где познакомился с её архитектурой.
Продолжил обучение в Принстонском университете (1954-1957 годы) у Л. Кана и других. С 1960-х годов Мур работал в составе основанных им архитектурных бюро (MLTW, 1962 год, «Charles W. Moore Associates», 1969 год, и другое). Начав с использования местных материалов и архитектурных приёмов (жилой комплекс «Си Ранч» в Сан-Франциско с обшитыми деревом стенами и односкатными крышами, 1963-1965 годы), Мур затем обратился к постмодернизму.
Так, комплексу колледжа Кресдж в городе Санта-Крус (1964-1974 годы) он придал облик средиземноморского селения, в ансамбле площади Пьяцца д’Италия в Новом Орлеане (1977-1978 годы) использовал главные мотивы классической архитектуры, в Музее искусства колледжа Уильямс в Уильямстауне (1977-1986 годы) ориентировался на архитектуру георгианского стиля в США, причём историческое цитирование в творчестве Мура всегда сочеталось с элементами театральности.
Активно занимался преподаванием в университетах: штата Юта в Солт-Лейк-Сити (1950-1952 годы), Принстонском (1958-1959 годы), Калифорнийском в Беркли (1959-1965 годы), Йельском в Нью-Хейвене (1965-1975 годы), Калифорнийском в Лос-Анджелесе (1975-1985 годы), штата Техас в Остине (1985-1993 годы).