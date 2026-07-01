МУР ЧАРЛЗ

МУР ЧАРЛЗ (псевдоним, настоящая фамилия Уил­лард) - американский архитектор и педагог.

Учил­ся в университете Ми­чи­га­на в Анн-Ар­бо­ре (1942-1947 годы), за­ни­мал­ся ар­хитектурной прак­ти­кой в Ка­ли­фор­нии (1947-1949 годы), пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, Северной Аф­ри­ке и Ближ­не­му Вос­то­ку (1949-1950 годы); за­тем слу­жил в инженерных час­тях в Республике Ко­рея (1952-1954 годы), то­гда же по­се­тил Япо­нию , где по­зна­ко­мил­ся с её ар­хи­тек­ту­рой.

Про­дол­жил обу­че­ние в Прин­стон­ском университете (1954-1957 годы) у Л. Ка­на и других. С 1960-х годов Мур ра­бо­тал в со­ста­ве ос­но­ван­ных им ар­хитектурных бю­ро (MLTW, 1962 год, «Charles W. Moore Associates», 1969 год, и другое). На­чав с ис­поль­зо­ва­ния ме­ст­ных ма­те­риа­лов и ар­хитектурных приё­мов (жи­лой ком­плекс «Си Ранч» в Сан-Фран­ци­ско с об­ши­ты­ми де­ре­вом сте­на­ми и од­но­скат­ны­ми кры­ша­ми, 1963-1965 годы), Мур за­тем об­ра­тил­ся к по­стмо­дер­низ­му.

Так, ком­плек­су кол­лед­жа Кресдж в городе Сан­та-Крус (1964-1974 годы) он при­дал об­лик сре­ди­зем­но­мор­ско­го се­ле­ния, в ан­самб­ле площади Пьяц­ца д’Италия в Но­вом Ор­леа­не (1977-1978 годы) ис­поль­зо­вал главные мо­ти­вы клас­сической ар­хи­тек­ту­ры, в Му­зее искусства кол­лед­жа Уиль­ямс в Уиль­ямс­тау­не (1977-1986 годы) ори­ен­ти­ро­вал­ся на ар­хи­тек­ту­ру ге­ор­ги­ан­ско­го сти­ля в США , при­чём ис­то­рическое ци­ти­ро­ва­ние в твор­че­ст­ве Мура все­гда со­че­та­лось с эле­мен­та­ми те­ат­раль­но­сти.

Ак­тив­но за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­ни­ем в университетах: шта­та Юта в Солт-Лейк-Си­ти (1950-1952 годы), Прин­стон­ском (1958-1959 годы), Ка­ли­фор­ний­ском в Берк­ли (1959-1965 годы), Йель­ском в Нью-Хей­ве­не (1965-1975 годы), Ка­ли­фор­ний­ском в Лос-Анд­же­ле­се (1975-1985 годы), шта­та Те­хас в Ос­ти­не (1985-1993 годы).