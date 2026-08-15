МУНЖУКOВ ГЛEБ ДАМИРОВИЧ

В 2010-2014 гг. проходил обучение на кафедре Истории Средних веков Исторического факультета СПбГУ. Тема дипломной работы: "Разделы королевства франков 823 – 854 годов: проблемы региональной политики в Нейстрии и Аквитании" (научный руководитель - к.и.н., ст. преп. Старостин Д.Н.). В настоящее время - магистрант Института истории СПбГУ.

Сфера интересов: Империя Карла Великого, региональная политика Каролингов, русская живопись рубежа XIX-XX вв.

С октября 2014 года - лаборант-исследователь отдела живописи второй половины XIX - начала XXI вв. (фонд живописи второй половины XIX - начала XX вв.) Государственного Русского музея.