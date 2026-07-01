МУНТЕНИЯ

МУНТЕНИЯ (ус­таревшое Муль­та­ния) - историческая область в Румынии, восточная часть Валахии между реками Дунай, Олт и Южными Карпатами.

Гра­ни­чит с Ол­те­ни­ей, Мол­до­вой и Тран­силь­ва­ни­ей. Название Мунтения («гор­ная стра­на»), под ко­то­рой по­ни­ма­лась вся тер­ри­то­рия Ва­ла­хии, впер­вые поя­ви­лось в хро­ни­ках гос­по­да­рей Мол­до­вы в XIV веке и бы­ло свя­за­но, ви­ди­мо, с тем, что в гор­но-хол­ми­стых ре­гио­нах плот­ность на­се­ле­ния бы­ла на­мно­го вы­ше, чем в рав­нин­ной час­ти.

В середине I-го тысячелетия до н.э. за­се­ле­на гре­ко-да­кий­ски­ми пле­ме­на­ми, за­тем вхо­ди­ла в со­став да­кий­ско­го гос-ва Бу­ре­би­сты (70-44 годы до н.э.). С 106 года н.э. в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Римской им­пе­рии. В эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов в Мунтению втор­га­лись го­ты, гун­ны, ава­ры, славянские и болгарские пле­ме­на.

Около X века на тер­ри­то­рии Мунтении сло­жи­лась эт­ническая общ­ность вла­хи, ко­то­рые в XI веке соз­да­ли пер­вые государственные об­ра­зо­ва­ния, од­на­ко основная часть Мунтении за­се­ля­ли ко­че­вые пле­ме­на пе­че­не­гов и по­лов­цев, соз­дав­шие государство Чёр­ная Ку­ма­ния (по­сле 1242 года под вла­стью ха­нов Зо­ло­той Ор­ды).

В северной (гор­но-ле­си­стой) час­ти Мунтении по верх­не­му те­че­нию реки Ард­жеш в XIII веке рас­по­ла­га­лись зем­ли вое­во­ды Се­не­сла­ва, по­пав­шие в середине XIII века в за­ви­си­мость от Венг­рии. В начале XIV века при гос­по­да­ре Ба­са­ра­бе I (умер в 1352году ; смотреть Ба­са­ра­бы) Мунтения вме­сте с Ол­те­ни­ей во­шла в со­став так называемой Ру­мын­ской зем­ли (Ва­ла­хии).

В XIV-XV веках за об­ла­да­ние Мунтенией шла борь­ба ме­ж­ду Габс­бур­га­ми и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, с конца XV века об­ласть на­хо­ди­лась под сю­зе­ре­ни­те­том турецкого сул­та­на. Вплоть до XVIII века назв. М. рас­про­стра­ня­лось и на Ол­те­нию, ко­то­рая лишь с пе­рио­да гос­под­ства Габс­бур­гов (1718-1739 годах) ста­ла вос­при­ни­мать­ся как осо­бый ис­то­рический ре­ги­он.

По Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­му ми­ру 1774 года Мунтения пе­ре­шла под по­кро­ви­тель­ст­во Российской им­пе­рии; Ак­кер­ман­ская кон­вен­ция 1826 года вве­ла, а Ад­риа­но­поль­ский мир 1829 года под­твер­дил ав­то­ном­ные пра­ва Ру­мы­нии и Ва­ла­хии. В 1861 году вме­сте со всей Ва­ла­хи­ей во­шла в со­став Ру­мы­нии. В 1872 году с вве­де­ни­ем но­во­го административно-территориального де­ле­ния на гер­бе Ру­мы­нии сим­во­лы Мунтении, (орёл) и Ол­те­нии (лев) ста­ли изо­бра­жать­ся раз­дель­но.

В 1918-1952 годах са­мо­сто­ятельный административный ре­ги­он, по­сле 1968 года название Мунтения упот­реб­ля­ет­ся лишь не­офи­ци­аль­но. Тер­ри­то­рия Мунтении вхо­дит в со­став жу­де­цов (уездов) Ард­жеш, Дым­бо­ви­ца, Пра­хо­ва, Бу­зэу, Брэи­ла, Яло­ми­ца, Кэлэраши (Кэ­лэраш), Бу­ха­рест (го­род-му­ни­ци­пия на пра­вах жу­де­ца), Ил­фов, Джу­рджу, ча­стич­но - жу­де­цов Те­ле­ор­ман, Олт, Вылча, Бра­шов, Вран­ча. Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да - Бу­ха­рест, Брэи­ла, Пло­еш­ти , Пи­теш­ти, Бу­зэу, Джурд­жу.

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