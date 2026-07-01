МУНТЕНИЯ
МУНТЕНИЯ (устаревшое Мультания) - историческая область в Румынии, восточная часть Валахии между реками Дунай, Олт и Южными Карпатами.
Граничит с Олтенией, Молдовой и Трансильванией. Название Мунтения («горная страна»), под которой понималась вся территория Валахии, впервые появилось в хрониках господарей Молдовы в XIV веке и было связано, видимо, с тем, что в горно-холмистых регионах плотность населения была намного выше, чем в равнинной части.
В середине I-го тысячелетия до н.э. заселена греко-дакийскими племенами, затем входила в состав дакийского гос-ва Буребисты (70-44 годы до н.э.). С 106 года н.э. в вассальной зависимости от Римской империи. В эпоху Великого переселения народов в Мунтению вторгались готы, гунны, авары, славянские и болгарские племена.
Около X века на территории Мунтении сложилась этническая общность влахи, которые в XI веке создали первые государственные образования, однако основная часть Мунтении заселяли кочевые племена печенегов и половцев, создавшие государство Чёрная Кумания (после 1242 года под властью ханов Золотой Орды).
В северной (горно-лесистой) части Мунтении по верхнему течению реки Арджеш в XIII веке располагались земли воеводы Сенеслава, попавшие в середине XIII века в зависимость от Венгрии. В начале XIV века при господаре Басарабе I (умер в 1352году ; смотреть Басарабы) Мунтения вместе с Олтенией вошла в состав так называемой Румынской земли (Валахии).
В XIV-XV веках за обладание Мунтенией шла борьба между Габсбургами и Османской империей, с конца XV века область находилась под сюзеренитетом турецкого султана. Вплоть до XVIII века назв. М. распространялось и на Олтению, которая лишь с периода господства Габсбургов (1718-1739 годах) стала восприниматься как особый исторический регион.
По Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года Мунтения перешла под покровительство Российской империи; Аккерманская конвенция 1826 года ввела, а Адрианопольский мир 1829 года подтвердил автономные права Румынии и Валахии. В 1861 году вместе со всей Валахией вошла в состав Румынии. В 1872 году с введением нового административно-территориального деления на гербе Румынии символы Мунтении, (орёл) и Олтении (лев) стали изображаться раздельно.
В 1918-1952 годах самостоятельный административный регион, после 1968 года название Мунтения употребляется лишь неофициально. Территория Мунтении входит в состав жудецов (уездов) Арджеш, Дымбовица, Прахова, Бузэу, Брэила, Яломица, Кэлэраши (Кэлэраш), Бухарест (город-муниципия на правах жудеца), Илфов, Джурджу, частично - жудецов Телеорман, Олт, Вылча, Брашов, Вранча. Наиболее крупные города - Бухарест, Брэила, Плоешти, Питешти, Бузэу, Джурджу.