МУНШИ АБДУЛЛАХ БИН АБДУЛКАДИР

МУНШИ АБДУЛЛАХ БИН АБДУЛКАДИР - ма­лай­ский пи­са­тель, про­све­ти­тель.

Из сме­шан­ной ара­бо-та­миль­ской се­мьи, сын тор­гов­ца. Вла­дел не­сколь­ки­ми иностранными язы­ка­ми. Ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем в хри­сти­ан­ской мис­сии; слу­жил пись­мо­во­ди­те­лем у Т.С. Раф­лса. Кри­ти­че­ски от­но­сил­ся к ма­лай­ской мо­нар­хической сис­те­ме, счи­тал, что она пре­пят­ст­ву­ет про­грес­су; про­по­ве­до­вал цен­но­сти западной ци­ви­ли­за­ции.

Ав­тор по­эмы «По­жар в Син­га­пу­ре» («Syair Singa­pu­ra Terbakar», 1830 год), ме­му­ар­ных со­чи­не­ний «Хи­ка­ят об Аб­дул­ла­хе» («Hikajat Abdullah», 1848 год), «Пу­те­ше­ст­вие Аб­дул­ла­ха из Син­га­пу­ра в Ке­лан­тан» («Kissah pelajaran Abdullah dari Singapure ke Ke­lantan», 1854 год) и другое. Мунши - пер­вый из­да­тель Ма­лай­ских хро­ник XIV-XVII веков (сокращенная вер­сия - 1840 год), во мно­гом по­вли­яв­ших на стиль его про­из­ве­де­ний. Пе­ре­вёл на ма­лай­ский язык «Пан­ча­тан­тру», фраг­мен­ты Биб­лии и другое.

Умер во вре­мя хад­жа в Мек­ку.