МУНШИ АБДУЛЛАХ БИН АБДУЛКАДИР
МУНШИ АБДУЛЛАХ БИН АБДУЛКАДИР - малайский писатель, просветитель.
Из смешанной арабо-тамильской семьи, сын торговца. Владел несколькими иностранными языками. Работал преподавателем в христианской миссии; служил письмоводителем у Т.С. Рафлса. Критически относился к малайской монархической системе, считал, что она препятствует прогрессу; проповедовал ценности западной цивилизации.
Автор поэмы «Пожар в Сингапуре» («Syair Singapura Terbakar», 1830 год), мемуарных сочинений «Хикаят об Абдуллахе» («Hikajat Abdullah», 1848 год), «Путешествие Абдуллаха из Сингапура в Келантан» («Kissah pelajaran Abdullah dari Singapure ke Kelantan», 1854 год) и другое. Мунши - первый издатель Малайских хроник XIV-XVII веков (сокращенная версия - 1840 год), во многом повлиявших на стиль его произведений. Перевёл на малайский язык «Панчатантру», фрагменты Библии и другое.
Умер во время хаджа в Мекку.